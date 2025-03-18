Российский "треугольник наступательной мощи" на Украине — грозное предупреждение для НАТО (Business Insider, Германия)

BI: НАТО следует извлечь уроки из российского "треугольника наступательной мощи"

Россия открыла для себя “треугольник наступательной мощи” – сочетание пехоты, беспилотников и планирующих бомб – с помощью которого теснит ВСУ с их позиций, пишет BI. Планирующие бомбы уничтожают укрепленные позиции, без которых ВСУ тяжело остановить штурмовые части русских.

Майкл Пек

Складывается ощущение, что на четвертый год украинского конфликта Россия нащупала выигрышное сочетание, чтобы измотать украинскую армию.

Этот “треугольник наступательной мощи”, по выражению британских военных аналитиков, представляет собой сочетание пехоты, беспилотников и планирующих бомб, остановить которое Украина не в силах. Возникает следующий вопрос: следует ли НАТО бояться этой смертоносной триады?

Пока что эта российская тактика не привела к решающим прорывам на поле боя, хотя раз за разом неизменно приносит Москве скромные достижения — пусть и высокой ценой. Русские неустанно изматывают украинские войска и подрывают их моральный дух, ставя противника в безвыходное положение, которое еще более осложнилось из-за решения администрации Трампа заморозить поставки оружия и обмен разведданными. Подход Москвы состоит из трех звеньев.

“Во-первых, российские вооруженные силы продолжают сковывать сухопутные войска ВСУ на линии соприкосновения пехотой и механизированными частями”, — говорится в исследовании британского Королевского объединенного института оборонных исследований. Линия фронта на Украине простирается примерно на тысячу километров, и это благоприятствует России с ее численным превосходством. “Во-вторых, они препятствуют маневру и наносят урон беспилотниками с видом от первого лица (FPV), дронами “Ланцет” и артиллерией, стреляющей как осколочно-фугасными, так и снарядами с миноразбрасывающей кассетной боевой частью”.

“В-третьих, Вооруженные силы России активнее используют против украинских войск на оборонительных позициях планирующие бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), — говорится далее в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований. — Это создает дилемму: должны ли ВСУ удерживать и развивать статичные оборонительные позиции, чтобы снизить истощающий урон от беспилотников, или же сохранять мобильность, чтобы избежать разрушений от ударов планирующих бомб, чья взрывная мощь уничтожает даже хорошо подготовленные укрепления?”.

Новый член этого уравнения — ВКС России, превратившиеся в существенный фактор на поле боя. Несмотря на первоначальные надежды Москвы, что авиация сыграет решающую роль в сухопутной кампании, в реальности вышло так, что ее практически нейтрализовали украинские ЗРК. Как правило, российские самолеты держались далеко за линией фронта — вне досягаемости украинских ПВО.

Ключом к возрождению российской авиации стало поразительно низкотехнологичное оружие. Старомодные неуправляемые бомбы, которые оснастили оперением и GPS-наведением, превратились в дешевое “умное” оружие. США используют комплекты рулей и наведения для обычных бомб JDAM уже 25 лет и широко применяли их на Ближнем Востоке.

Россия начала сбрасывать планирующие бомбы еще в 2023 году, удивив западных наблюдателей их мощью. “Эксперты с самого начала признали их опасность, но не считали их решающим фактором. Некоторые даже усмотрели в них признак отчаяния Москвы, однако их массовое производство вскоре принесло ключевое преимущество, — отметил Королевский объединенный институт оборонных исследований. — ВКС России смогли запускать планирующие бомбы через линию фронта, при этом самолет-носитель оставался на безопасном расстоянии от 30 до 90 километров в зависимости от размера бомбы и, следовательно, эффективности ее планирования”.

Недостаток в точности по сравнению с западными аналогами российские планирующие бомбы компенсируют взрывной силой. Вес кассетного боеприпаса JDAM составляет от 225 до 900 килограммов — российская ФАБ-1500 весит 1 500 килограммов, а ФАБ-3000 — 3 000.

Эти бомбы несут в себе столько взрывчатки, что даже непрямое попадание ФАБ уничтожает украинские окопы и бункеры. “Скачок производства планирующих бомб с УМПК с 40 000 единиц в 2024 году до ожидаемых в 2025 году 70 000 единиц значительно увеличил потери украинских солдат в ходе оборонительных операций, — отмечает Королевский объединенный институт оборонных исследований. — Кроме того, это возымело многочисленные косвенные последствия для различных родов войск, поскольку им пришлось принимать срочные меры, чтобы не дать противнику засечь их позиции. Помимо прочего, им приходится рассредоточиваться, искать укрытия под землей и использовать беспилотные или автономные системы, чтобы удерживать и уничтожать противника на расстоянии”.

На самом деле Россия делает именно то, что ей и следовало с самого начала боевых действий в феврале 2022 года: использует базовую тактику общевойсковых действий, общепринятую со времен Второй мировой войны — в частности, синхронизирует сухопутные атаки и авиацию. Россия применяла “одноразовые” штурмовые части, беспилотники и планирующие бомбы на протяжении почти всего конфликта, однако порознь Украина справлялась с этими угрозами и сражалась дальше, несмотря на численное и огневое превосходство противника. Но теперь, когда Россия использует эти три элемента более слаженным образом, у Киева возникли трудности.

Но даже этот наступательный треугольник далеко не панацея от недостатков российской армии — в частности, жесткой командной вертикали и избыточного контроля. Не привел он и к решающему прорыву, хотя Россия — один из крупнейших мировых производителей оружия с населением почти вчетверо бóльшим, чем у Украины. ВСУ нанесли тяжелый урон наступающим войскам противника при помощи укреплений, беспилотников и дальнобойного оружия.

“Сочетание глубокой обороны ВСУ и ставки на истощение сил противника на расстоянии осложнило успехи российских войск, сделав их крайне затратными, — заявил Королевский объединенный институт оборонных исследований. — В частности, это помешало России наращивать темп наступления или нащупывать бреши в оборонительных рубежах. Россия нашла эффективную формулу для нанесения Украине огромного урона, но еще не научилась прорывать оборону без серьезных потерь в технике и личном составе”.

Нужно ли НАТО опасаться этого наступательного треугольника? Некоторые западные эксперты утверждают, что НАТО следует извлечь уроки из российской воздушной кампании и накопить собственный запас дешевых планирующих бомб.

С другой стороны, у России есть некоторые преимущества перед Украиной, неприменимые к конфликту с НАТО. В частности, российские самолеты могут безопасно сбрасывать планирующие бомбы с расстояния до 100 километров от линии фронта, поскольку у Украины нет мощных военно-воздушных сил и ракет класса “воздух – воздух” большой дальности. ВВС НАТО гораздо эффективнее в воздушном бою, подавлении противовоздушной обороны противника и поражении скоплений войск и линий снабжения.

Майкл Пек — военный журналист, публиковался в Forbes, Defense News, журнале Foreign Policy и других изданиях. Магистр политологии Ратгерского университета