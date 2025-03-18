«Сейчас самое эффективное средство против дронов — это сети»

Как российские саперы возводят заграждения против беспилотников вдоль дорог в зоне СВО

Защита путей снабжения наших войск от БПЛА противника — один из самых актуальных вопросов в зоне СВО. Поэтому с этой зимы наши войска начали возводить противодроновые заграждения вдоль дорог. Сегодня это уже многокилометровые тоннели из сетей, под которыми передвигается транспорт. Как строят и ремонтируют защиту дорог от дронов корреспондент «Известия» увидел в инженерном отряде имени генерала Карбышева Добровольческого корпуса.

Что такое противодроновые барьеры

Для борьбы с разведывательными БПЛА и дронами-камикадзе в зоне боевых действий применяются все имеющиеся средства: от огнестрельного оружия до зенитно-ракетных комплексов и постов радиоэлектронной борьбы. Постоянно меняется и сам транспорт прифронтовой полосы — его дополнительно защищают металлическими сетками, так называемыми «мангалами».

Новым способом защиты от БПЛА не так давно стало возведение противодроновых барьеров вдоль дорог. На сегодняшний день — это уже многокилометровые тоннели из различных сетей, под которыми передвигается транспорт, в частности, такие есть на артемовском направлении.

Эксперименты какой материал больше подходит и какие размеры ячеек лучше использовать идут постоянно во многих подразделениях. Кроме того, установленная защита требует ремонта и обновления. Чаще всего сети повреждаются при попадании дронов-камикадзе, от проезда негабаритной техники или тяжёлых погодных условий. Поэтому инженеры из отряда имени Карбышева ежедневно не только строят, но и обновляют защиту дорог.

Выдвигаемся на одну из таких повседневных задач вместе с разведкой, которая осуществляет охрану группы во время проведения работ. Естественно, что под словом «охрана» в первую очередь подразумевается защита от БПЛА, поэтому многие бойцы вооружены ружьями 12 калибра. У тех кто, осуществляет ремонт, они тоже есть. И почти у всех на бронежилетах висят дрон-детекторы разных моделей.

— При подлёте вражеского FPV-дрона я использую ружье «Вепрь-12». Если не получается подавить его огнём, и патроны заканчиваются, я переключаюсь уже на автомат с коллиматорным прицелом и стараюсь его тройками, четвёрками (сериями по три-четыре выстрела) погасить, — рассказал «Известиям» боец с позывным Таец.

Он также показал манипуляции по быстрой смене оружия — одно сбрасываешь на ремень и сразу подхватываешь второе.

На вопрос об опыте стрельбы по БПЛА, Таец говорит, что имел таковой «не далее, как этим утром». Тогда во время движения группы к месту работы он уничтожил из ружья один FPV-дрон.

Таец — бывший штурмовик с опытом боев и в силу хороших навыков стрельбы из всех видов оружия при выполнении строительных работ чаще стоит в прикрытии. В зоне СВО он с 2022 года, и уже год служит в сапёрном отряде. Места, в которых сегодня работают инженеры Добровольческого корпуса, Таец хорошо знает, двумя годами ранее он именно здесь проходил в составе штурмовых отрядов.

Работа на высоте

У дороги мы видим, как уже идёт демонтаж повреждённых сетей — на пятиметровой стремянке боец срезает трос с металлического столба на котором крепится сеть.

— Бывает, что в этот момент сеть срывает или за что-то она цепляется, — комментирует процесс боец инженерной роты с позывным Филин. При ремонте хорошо видно, сколько раз пытались поразить цель украинские беспилотники. В частности, в ячейках остаются характерные следы поражения и детали от дронов.

После демонтажа и оценки работ с высоты спускается Гулистан, командир инженерного взвода.

— Скажу, что к работе на высоте привыкаешь быстро. Вначале страшно, что прилетит пока ты на лестнице будешь работать, а потом осваиваешься и уже не обращаешь внимания. Сейчас ремонт противодроновых барьеров — ежедневная задача, — поделился Гулистан.

Текущую обстановку в небе передают по связи, а на блокпостах стоит световая сигнализация, которую уже прозвали «светофором». Только на фронтовых дорогах он показывает не очередность проезда, а уровень опасности с неба: зеленый — можно ехать, жёлтый — стрелкам быть в готовности. Красный — можно ехать только тем, чья боевая задача не терпит отлагательств со всеми возможными мерами предосторожности.

Нашей группе также пришлось пережидать на одном из участков, спрятав машины среди деревьев, включив средства РЭБ и выставив «дронобойщиков» с ружьями. Порядок и безопасность движения уже настолько въелись всем в кровь, что даже останавливаясь на пару минут, когда обстановка «зеленая», чтобы сделать фотографии, обязательно услышишь из ближайших укрытий чей-то окрик: «если сломался — прячься у нас, если нет — не стой!»

Конечно, сегодня поддержание противодроновых заграждений это важная, но не единственная задача для инженерных подразделений. Гулистан рассказывает, что их батальон принимал участие в наведении переправ и разминировании.

Так даже возведение противодроновых укрытий требует вначале полной очистки обочины от мин и неразорвавшихся снарядов, которых тут огромное количество накопилось ещё со времён «Бахмутской мясорубки».

— Сети — это заимствование из времён Финской войны. Финны устанавливали в 1940-м году их над дорогами, чтобы советские истребители не могли расстреливать машины с бреющего полета. Тогда это дало свой результат, сейчас дает свой. И в итоге сейчас самое эффективное средство против дронов — это сети, — даёт экскурс в историю этого вида фортификации начальник штаба специального инженерно-сапёрного отряда имени генерала Карбышева с позывным Аристокл.

Он обращает внимание, что в зависимости от окружающих факторов, одни участки дороги прикрыты только высокими «стенами» из сетки, а на других возведены уже полноценные тоннели с крышей. Последнее, конечно, намного более трудная задача. Остановившись в одном из таких тоннелей на опасном участке трассы мы своими глазами увидели детали украинских дронов-камикадзе застрявших в сетях.

— Это достаточно трудоёмкий процесс, поэтому дорога до сих пор не укрыта вся. Но мы к этому стремимся. Экспериментальным путем подобрали наиболее подходящую сеть для таких задач. Вы видели, что она плохо видна на камере телефона, соответственно ещё хуже видна она на камере дрона. Оператор может её не заметить и запутаться в ней, — поясняет Аристокл.

Для безопасности работ время появления групп постоянно меняется, как и время движения техники. Сам же процесс разбили на этапы — от установки столбов в грунт и до монтажа сети — и разделили между саперными группами, чтобы минимизировать время на возведение противодроновых барьеров. После окончания работ по установке, участок переходит на постоянное обслуживание, которым также занимаются инженерные отряды.

— На сегодняшний день нужно быть очень компетентным оператором дрона, чтобы найти способ поднырнуть под сеть и идти на бреющем полёте вдоль дороги. И таких не так уж и много, — подводит итог Аристокл.

Дмитрий Астрахань