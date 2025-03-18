Продали вооружений на 13 миллиардов долларов: РФ заняла второе место в рейтинге стран-экспортеров оружия

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Россия по итогам прошлого года заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия. Такие данные приводит Центр анализа мировой торговли оружием. Сообщается, что РФ продала вооружений на 13,75 миллиарда долларов.

Первую строчку рейтинга вполне ожидаемо заняли США с объемом продаж в 42,329 миллиарда долларов. Замкнула топ-3 стран-лидеров по продаже вооружений Франция. Париж, как сообщается, по итогам прошлого года наторговал на 7,698 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что в топ-10 по итогам 2024 года вошли также Южная Корея, Италия, Германия, Швеция, Израиль, Норвегия и Китай.

Примечательно, что согласно прогнозу Центра анализа мировой торговли оружием, в ближайшие годы Россия существенно увеличит экспорт своего вооружения на мировой рынок.

В ближайшие четыре года после СВО РФ будет продавать оружия на 17-19 миллиардов долларов в год, а, возможно, и больше

– прогнозируют эксперты ЦАМТО.

Свой прогноз они объясняют тем обстоятельством, что номенклатура российских вооружений, прошедшая через зону СВО, адаптирована под реалии современной высокотехнологичной войны и прошла ряд модификаций, доработок и улучшений.