Возможности или тупик: новый формат урегулирования иранской ядерной проблемы - Мнения ТАСС

Иранская ядерная проблема зашла в тупик, возглашают некоторые эксперты, по мнению которых лимит доверия между основными заинтересованными сторонами окончательно исчерпан. Я же полагаю, что состоявшаяся в Пекине трехсторонняя встреча высокопоставленных дипломатов Китая, России и Ирана открывает новые возможности для поиска развязок в решении этого острого международного вопроса. Более того, не исключаю, что это только фрагмент складывающейся новой международной конструкции.

Отнюдь не новички

Встреча заместителей министров иностранных дел КНР, РФ и Ирана 15 марта оказалась почти не замеченной мировой общественностью на фоне калейдоскопически меняющейся картины вокруг украинского конфликта. Да и уровень консультаций все же не министерский. Сколько, мол, встреч и переговоров проходило с тех пор, как в 1950-х годах при поддержке США и других западных стран в тогда еще шахском Иране стартовала ядерная программа, которую впоследствии сами же западники и объявили опасной для мира — после иранской Исламской революции (1979).

Но для тех, кто, так сказать, "в теме", встреча в китайской столице Ма Чжаосюя (председательствовал), Сергея Рябкова и Казема Гарибабади представляется не просто важной, а имеющей общемировое значение.

Отмечу, что Китай и Россия — отнюдь не новые стороны, причастные к поискам решения иранской ядерной проблемы. РФ и КНР наряду с США, Великобританией, Францией, Германией и представителем ЕС в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП).

План действий продемонстрировал, что политико-дипломатическое урегулирование проблем в области ядерного нераспространения в принципе возможно. Тогдашние договоренности были тщательно выверены и опирались на баланс интересов. Еще на этапе разработки плана российская сторона настаивала на том, что его устойчивость и долгосрочная эффективная реализация могут быть обеспечены только на поэтапной основе, при соблюдении взаимности. Иран, напомню, согласился ограничить свои ядерные исследования в обмен на снятие введенных ранее санкций.

Однако, потом, в пору первого президентства Дональда Трампа, из СВПД вышли США. Иран начал постепенно отходить от своих обязательств, увеличивая обогащение урана и наращивая ядерные мощности.

5 января 2020 года на фоне резкого обострения противоречий с Вашингтоном Тегеран объявил о финальном этапе приостановки своих добровольных обязательств по Плану действий. Вместе с тем иранская сторона подтвердила техническую обратимость предпринятых шагов и готовность вернуться к полному соблюдению всех условий СВПД в том случае, если европейские страны устранят пробелы в выполнении своей части ядерной сделки.

Не успел Трамп вновь переступить порог Белого дома в 2025 году, как поспешил заявить, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Руководитель Ирана, комментируя заявление американского лидера, отметил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.

Вот это и показалось многим внешним наблюдателям тупиком. Хотя трудно отделаться от впечатления, что американцы заранее просчитали именно такой эффект от своего послания.

Новый формат?

Если прежние механизмы в решении проблемы не работают, не пора ли пойти другим путем? Как бы попробовать обойти завалы. Именно этим, похоже, и занимались в Пекине Ма Чжаосюй, Сергей Рябков и Казем Гарибабади.

Китайская сторона еще до начала обсуждений постаралась обозначить их значимость. "В нынешних обстоятельствах мы считаем, что соответствующие стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации вокруг иранской ядерной проблемы или даже перерастания в конфронтацию и конфликт", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, показав, что Китай видит всю опасность негативного развития нынешнего сценария.

Неназванный китайский эксперт, мнение которого приводит пекинская Global Times, указал, что "встреча является шагом, свидетельствующим о стремлении трех стран к расширению стратегического взаимодействия". Не исключаю, что этот эксперт МИД КНР и представляет. В любом случае, именно китайская сторона отметила стратегический характер консультаций в Пекине.

"Пекинская встреча между Китаем, Россией и Ираном направлена на изучение новых возможностей и может привести к обсуждению создания новой переговорной платформы для решения иранской ядерной проблемы в будущем", — констатировал профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь, слова которого приводит Global Times.

Субстантивные результаты

Судя по итоговому заявлению, встреча оказалась содержательной, или, как говорят дипломаты, "субстантивной".

"Стороны подчеркнули важность выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН [в поддержку сделки по иранскому атому], в том числе соблюдения обозначенных там временных рамок, и призвали заинтересованные стороны отказаться от любых действий, способных привести к эскалации ситуации, но создать условия и атмосферу для дипломатических усилий", — уточнил на пресс-конференции Ма Чжаосюй.

В заявлении также говорится, что Китай, Россия и Иран считают дипломатию и диалог на основе взаимного уважения единственным путем к урегулированию иранского ядерного вопроса. "Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям", — добавил Ма Чжаосюй.

Российская позиция

Российскую позицию прокомментировал в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране, в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы", — сказал представитель Кремля, отметив, что по итогам переговоров все необходимые доклады будут своевременно предоставлены президенту РФ.

Песков отметил, что продолжаются поиски "всех возможных вариантов мирного урегулирования проблемы иранского ядерного досье". По его словам, Россия исходит из того, что иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности. "Вы знаете, российская сторона принимает в этом активное участие, мы помогаем в этом плане нашим иранским друзьям", — сказал пресс-секретарь президента.

Китай — за расширение консенсуса

О консультациях высказался и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И. Он призвал соблюдать международные правила и поддерживать целостность режима нераспространения ядерного оружия. И добавил: "Высоко оценивая выполнение Ираном своих обязательств по отказу от разработки ядерного оружия, в полной мере уважаем право Ирана на мирное использование ядерной энергии".

В характерном для Пекина примирительном ключе Ван И призвал "стремиться к расширению консенсуса, поиску разумных решений через консультации, учитывающие интересы всех сторон". Министр выступил за укрепление контактов с другими сторонами по иранскому ядерному вопросу, чтобы побудить их "проявить политическую искренность и вернуться к переговорам как можно скорее".

При этом приходится констатировать, что этих "других сторон" в Пекине на сей раз не было. И еще большой вопрос, удастся ли кому-то собрать прежних подписантов СВПД где-нибудь за одним столом.

Сдается мне, что не те нынче времена.

Не только дипломатия

Замечу, что Россия, Китай и Иран сотрудничают не только на дипломатическом поле. За пару дней до консультаций в Пекине в иранском порту Чехбехар завершились военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2025" с участием кораблей трех стран, о чем говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Российскую сторону представляли экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота. Корабли трех стран отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям. Совместно действовали корабельные отряды, экипажи вертолетов, а также подразделения специальных операций при досмотре подозрительных судов и освобождении их от условных террористов.

Учения организовала иранская сторона. Проводятся они не в первый раз — в акватории Аравийского моря с 2018 года.

Усматривать прямую связь с консультациями в Пекине и говорить о тенденции к формированию трехстороннего военно-политического альянса, наверное, преждевременно, но временное совпадение, на мой взгляд, примечательно.

А тем временем

Между тем американские военные начали крупномасштабную операцию против движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене по приказу Трампа. Как сообщило центральное командование Вооруженных сил США, операция включает серию точечных ударов по объектам хуситов с "целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства".

Авиаударам подверглась столица Йемена — Сана, а также другие районы страны. Насчитываются десятки погибших и более сотни пострадавших.

Учитывая тесную связь хуситов с Ираном, очевидно, что не только хуситы являются целью военных действий США и их союзников в лице Великобритании. Да и сам Трамп в своем сообщении недвусмысленно обратился к Ирану с призывом немедленно прекратить поддержку хуситов.

В нынешнем очень сложном международном контексте нельзя исключать любой эскалации этого обострения на Ближнем Востоке. Например, воздушного удара Израиля по иранским ядерным объектам. Тель-Авив, думаю, вполне может посчитать, что тем самым он надолго (если не навсегда) снимет угрозу создания иранского ядерного оружия. А Тегеран — и в этом нет никаких сомнений — постарается ответить соразмерно.

А интерес в чем?

Действительно, а в чем заключаются интересы трех сторон, создающих как минимум новую переговорную платформу по иранской ядерной проблеме?

Понятно, для Ирана дипломатическая и иная поддержка со стороны России и Китая — двух членов Совбеза ООН, ядерных держав — очень важна. Москва заинтересована в укреплении взаимодействия с Ираном — крупнейшим региональным игроком на Ближнем Востоке — с учетом ситуации вокруг военных баз в Сирии. Да и обстановку вокруг армяно-азербайджанского узла простой не назовешь. У Пекина тоже есть в этом районе мира свои политические, торговые, логистические и военные интересы. Да и сам по себе конфликт вблизи границ ни России, ни Китаю не нужен. Особенно если речь идет о чьих бы то ни было ядерных программах.

Кириллов Андрей

Обозреватель представительства ТАСС в Пекине