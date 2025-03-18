«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57

Источник изображения: topwar.ru

Россия предложила Индии соглашение о передаче технологий в случае приобретения истребителя Су-57. При этом предусматривается возможность интеграции в этот самолёт оборудования, которое пожелает установить Нью-Дели.

Об этом изданию IDRW сообщил высокопоставленный представитель ВВС Индии, заявив, что в первую очередь Су-57 нуждается в доработке РЛС:

Наши бортовые радары превосходят российские. Мы разработали радар с АФАР на основе GaN [нитрид галлия], в то время как российские самолёты ещё не полностью перешли даже на радар с АФАР на основе GaAs [арсенид галлия, полупроводник].

По его словам, экспортный вариант Су-57Э оснащён носовым радаром с АФАР X-диапазона Н036 «Белка», который включает 1514 модулей приёма/передачи (T/R). Хотя эта РЛС представляет собой значительный прогресс по сравнению со старыми механически сканирующими решётками, но она по-прежнему использует технологию GaAs.

Гораздо выше производительность у радаров, созданных на основе GaN. К их числу относится индийская РЛС с АФАР Uttam, состоящая из более 1400 модулей приёма/передачи. Благодаря более продвинутой технологии Uttam, как утверждается, отличается большей выходной мощностью, улучшенным управлением тепловым режимом, и выигрывает по дальности обнаружения, разрешению и возможностям отслеживания целей.

Источник изображения: topwar.ru

Бортовой радар Uttam

Со своей стороны отметим, что данная РЛС, разрабатываемая для перспективного индийского истребителя AMCA и для модернизации Су-30МКИ до уровня Super Sukhoi, была недавно представлена широкой публике и преподносится в стране как крупный технологический прорыв, хотя её создание ещё не завершено. Однако это не смущает анонимного представителя ВВС, рассматривающего эту РЛС в качестве козыря, который может изменить ход переговоров на предмет закупки Су-57:

Радар Uttam может идеально подойти для Су-57. Это обстоятельство может потребовать внедрения индийских систем вместо российских, учитывая наш прогресс в таких областях, как радиолокационные технологии.

По его словам, хотя Россия официально предложила Индии Су-57, ВВС страны на данный момент ещё не приняли окончательного решения.