Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Глава дипслужбы ЕС отметила общую политическую поддержку этого решения, однако есть много деталей, которые надо согласовать

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен согласовать "много деталей", прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

"Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их", - отметила она.

В то же время Каллас напомнила, что на саммите ЕС 6 марта, который также не утвердил этот план, было принято решение "принять его как можно скорее", и пообещала решить остающиеся проблемы в возможно более короткий срок.

Этот план едва ли станет общеевропейским - по информации источников, Венгрия твердо намерена не участвовать в новых поставках оружия Киеву. Поэтому сейчас Каллас пытается согласовать этот план в виде "коалиции желающих". Это, в свою очередь, открывает возможность для остальных стран ЕС искать предлоги для ограничения своего участия в этой программе.