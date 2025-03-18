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ЦАМТО

Министры обороны Чехии и Украины договорились о сотрудничестве в оборонной сфере

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Яна Чернохова
Яна Чернохова.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 17 марта. Оборонные предприятия Чехии и Украины будут укреплять и расширять сотрудничество, об этом договорились в ходе переговоров 15 марта в Праге главы военных ведомств Чехии Яна Чернохова и Украины Рустем Умеров, передает "РИА Новости".

"С министром обороны Украины Р.Умеровым мы договорились о продолжении активного сотрудничества. В частности, мы намерены укреплять и расширять взаимовыгодные контакты между оборонными предприятиями наших стран. Мы стараемся помогать Украине во всех сферах, от поставок военной техники до гуманитарных грузов", – цитирует Я.Чернохову издание Idnes.

По словам Я.Черноховой, в Чехии хорошо зарекомендовали себя перебравшиеся сюда после февраля 2022 года украинские компании, на которых заняты чешские и украинские специалисты.

Р.Умеров, в свою очередь, отметил т.н. "чешскую инициативу по боеприпасам", в рамках которой выступающая в качестве посредника Чехия помогает при финансовой поддержке ряда государств ЕС собирать в третьих странах и направлять на Украину артиллерийские снаряды. В конце февраля этого года Минобороны Чехии сообщило, что в течение 2024 года таким образом на Украину было передано около 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов разных калибров.

Как отмечает агентство ЧТК, Чехия является одним из крупнейших доноров Украины. В частности, за три года после 24 февраля 2022 года Прага передала Киеву военное оборудование на общую сумму 7,3 млрд. крон (около 320 млн. долл.). Чешские специалисты участвовали в подготовке на территории Чехии и Польши примерно 7 тыс. украинских военнослужащих. Кроме того, Чехия приняла на своей территории около полумиллиона украинских беженцев – больше, чем какая-либо другая страна в пересчете на число собственных жителей.

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