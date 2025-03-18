"Если бы Украина последовала моему совету, страна была бы сегодня цела": откровения Джона Миршаймера, человека, который "предсказал" вооруженный конфликт (Le Figaro, Франция)

Миршаймер: если бы Украина последовала моему совету, она была бы сегодня цела

Трамп подпишет соглашение о перемирии на Украине при соблюдении трех условий, цитирует Джона Миршаймера Le Figaro. Украина должна быть нейтральной, не получая западных гарантий безопасности, уступить значительную часть территории и стать демилитаризованным государством.

Венсан Жоли

Американский профессор политологии считает Запад ответственным за ситуацию на Украине. Его точку зрения подкрепляют позиция Дональда Трампа и недавние заявления Владимира Путина. В двух недавних интервью Миршаймер вновь озвучивает свой анализ текущей ситуации.

"Запад несет ответственность за ситуацию на Украине". Эти слова Джон Миршаймер, профессор политологии Чикагского университета, произнес в далеком 2015 году. Десять лет спустя, в недавнем интервью журналу The New Yorker, этот интеллектуал, которого часто называют человеком, "предсказавшим" российскую специальную военную операцию, настаивает на своем: "Мы вынудили Путина начать превентивную войну, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО".

Долгое время Миршаймер был в числе немногих, кто придерживался подобной риторики, но теперь у него появился влиятельный сторонник в лице Дональда Трампа. "В целом я согласен с тем, что делает Трамп, — заявляет профессор журналисту The New Yorker. — Я считаю, что стратегически разумно немедленно прекратить конфликт. Я также думаю, что в моральном отношении это правильный поступок. И хотя Трамп делает это не самым деликатным образом, я считаю, что он на правильном пути и, надеюсь, достигнет цели".

Спорные высказывания

Для Миршаймера это не первый опыт в области политически некорректных и болезненных для западного уха высказываний. Еще в 1990 году, когда мир праздновал окончание холодной войны, он громко заявлял, что международные отношения останутся отмечены кризисами и насильственной борьбой за власть. В 2006 году он опубликовал книгу "Израильское лобби", где представил анализ сети организаций, которые якобы оказывают влияние на американскую политику с целью гарантировать материальную поддержку Израилю. Поддержку, которая, по его словам, осуществляется в ущерб стратегическим интересам США.

Свою позицию Миршаймер отстаивает уже давно. Он занял ее еще до событий на Майдане, до бегства Януковича, до референдумов о языках национальных меньшинств, референдума о присоединении Крыма Россией или волнений в Донецкой и Луганской республиках. Его тезис таков: все началось в Бухаресте 3 апреля 2008 года на саммите НАТО. В тот день была сделана следующая декларация: "Мы, главы государств и правительств стран — членов Североатлантического союза, провели сегодня встречу для расширения состава нашего альянса и укрепления в дальнейшем нашей способности противостоять существующим и зарождающимся угрозам безопасности XXI века". Далее, в 23-м параграфе, говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО".

Ответственность Джо Байдена за начало конфликта в феврале 2022 года

Приведенный выше текст появился через несколько дней после опубликованного в конце марта 2008 года заявления только что победившего на президентских выборах Дмитрия Медведева, который в интервью газете Financial Times сказал: "Ситуация вокруг Грузии и Украины нас не радует. Мы считаем ее крайне неприятной для существующей конструкции европейской безопасности. Любое государство не может получать удовольствие от того, что к твоим рубежам приближаются представители военного блока, в котором ты не принимаешь участия". Затем последовали события начала 2014 года, которые привели к тайной войне на Донбассе, продолжавшейся до 2022 года, и к вооруженному конфликту. Конфликту, который, по словам Миршаймера, спровоцировал Джо Байден: "Он начал вооружать страну более интенсивно, чем его предшественник. В результате через 13 месяцев после своего прихода в Белый дом он получил войну".

Миршаймер, которого часто обвиняют в том, что он якобы является марионеткой российской пропаганды, уточняет в интервью Der Spiegel, что на самом деле он "очень привязан к Украине". И добавляет: "Я не хочу, чтобы она была разрушена. Именно поэтому в начале 1990-х я выступал за то, чтобы Украина сохранила свое ядерное оружие, и годами стоял на том, что она ни в коем случае не должна пытаться вступить в НАТО. Если бы украинцы последовали моему совету, Украина была бы сегодня цела".

А что же Европа? "Президент Трамп и вице-президент Вэнс презирают европейцев, — говорит он в интервью немецкому журналу. — Речь Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене была тщательно спланирована и направлена на то, чтобы унизить европейцев и поставить их на место. Я уверен, что Вэнс сыграл ключевую роль в этом процессе. Он давно стремится положить конец конфликту на Украине и значительно сократить присутствие США в Европе".

О чем сожалеет Миршаймер: "Американцы четко дали понять, что Европа не должна делать определенные вещи в отношении Китая. В частности, не обмениваться передовыми технологиями с китайцами. Если американцы уйдут из Европы, мы потеряем свое влияние на Европу в этом ключевом вопросе. […] Я думаю, что Трамп совершает ошибку, унижая европейские институты и обращаясь к своим союзникам с презрением".

"Мираж" европейского единства

Он также комментирует надежды на возможное объединение Европы, если США покинут Старый Свет: "Государства— члены ЕС имеют как общие, так и разрозненные интересы. Пока европейцы развиваются в мире, где американцы находятся у руля, они в основном делают то, что хотят американцы, и тогда Европа выглядит как единое национальное государство. Но это мираж".

В данный момент американцы задают темп мирным переговорам, а специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в четверг, 13 марта, в Москву, чтобы представить американский план тридцатидневного перемирия. На фоне этих событий Миршаймер считает, что американский президент сможет подписать соглашение только при соблюдении трех условий. Во-первых, Украина должна оставаться нейтральной, не вступая в НАТО и не получая западных гарантий безопасности; во-вторых, она должна согласиться уступить значительную часть своей территории на востоке; в-третьих, она должна стать демилитаризованным государством, чтобы больше не представлять угрозы для России. Эти условия перекликаются с "нюансами", упомянутыми в четверг Владимиром Путиным в отношении предложения американцев. "Трамп должен принять эти условия и договориться с русскими, — считает профессор. — Но самым сложным будет получить согласие европейцев и, прежде всего, украинцев".

А что насчет опасений европейцев по поводу амбиций Путина за пределами Украины? "Путин не в состоянии завоевать всю Украину, не говоря уже о других странах Восточной, и тем более Западной Европы. Его армия уже три года борется за то, чтобы занять восток Украины".

Несмотря на события последних трех лет, Джон Миршаймер продолжает придерживаться своей крайне непопулярной позиции. Следующие месяцы покажут, докажет ли История его правоту или, как считают некоторые, его анализ является лишь результатом предвзятого и избирательного прочтения динамики событий. "В период так называемого “однополярного момента”, который длился примерно с 1991 года, года распада Советского Союза, до первой инаугурации Трампа в 2017 году, многие утверждали, что я — динозавр, — заключает он в Spiegel. — Мои реалистичные идеи, как тогда говорили, устарели, были актуальны в XVIII веке, но неприменимы в наши дни. Сегодня мы видим, что реализм по-прежнему жив и здоров".