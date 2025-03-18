«F-16 могли использоваться только в тылу»: в немецкой прессе заявили о временной неработоспособности средств РЭП у истребителей ВСУ

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После скандала в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским 6 марта Вашингтон на краткий срок ввёл «эмбарго» на поставки ВСУ американского вооружения, пока украинская делегация не пошла на попятную в Эр-Рияде. При этом «блокада» касалась не только передачи матчасти и предоставления разведывательных данных.
- говорится в немецком издании ES&T.
Как указывается, РЛС являются основой разведки воздушного пространства. Для защиты собственных самолётов от обнаружения радаров противника используются средства радиоэлектронного противодействия:
Источник изображения: topwar.ru
AN/ALQ-131
Глушители типа AN/ALQ-131 находятся на вооружении США с 1980-х годов. Они устанавливаются в качестве внешних модулей на подвесных узлах самолётов и могут работать в автономном режиме. Их основная функция – это благодаря мощности передатчика (от 5,6 до 8,1 кВт, в зависимости от модели) генерировать помехи радарам противника шумом или целенаправленными ложными сигналами.
Однако для эффективной работы средств РЭП требуются регулярные обновления частоты, которые предоставляются США. Как отмечается, в ответ ВКС РФ постоянно меняют свои частоты с целью избежать помех. Таким образом, гонка между радарами и средствами противодействия не прекращается.
- отмечается в немецкой прессе.
Источник изображения: topwar.ru
AN/ALQ-131 на оснащении F-16 ВСУ
По словам автора, без действующих глушителей украинские F-16 могли использоваться только в тылу, например, в качестве средства ПВО при отражении налётов крылатых ракет и БПЛА:
В настоящее время на вооружении Украины находятся 6 самолётов Mirage 2000. Франция планирует вывести из эксплуатации собственный флот этих машин к 2030 году и передать его Украине. Таким образом, в среднесрочной перспективе в распоряжении страны будет до 40 экземпляров.
- задаётся вопросом автор.
Источник изображения: topwar.ru
Mirage 2000-5F
Глава отдела вооружений французского концерна Airbus Майкл Шельхорн предостерёг от дальнейших закупок F-35:
Как указывается в издании, в то время как F-16 «всего лишь» не получил обновления для средств РЭП, F-35 может пострадать ещё больше: