«F-16 могли использоваться только в тылу»: в немецкой прессе заявили о временной неработоспособности средств РЭП у истребителей ВСУ

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После скандала в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским 6 марта Вашингтон на краткий срок ввёл «эмбарго» на поставки ВСУ американского вооружения, пока украинская делегация не пошла на попятную в Эр-Рияде. При этом «блокада» касалась не только передачи матчасти и предоставления разведывательных данных.

До 12 марта средства радиоэлектронного противодействия F-16, состоящих на оснащении ВСУ, были непригодными для использования из-за отсутствия необходимых обновлений

- говорится в немецком издании ES&T.

Как указывается, РЛС являются основой разведки воздушного пространства. Для защиты собственных самолётов от обнаружения радаров противника используются средства радиоэлектронного противодействия:

Кратковременное прекращение поддержки со стороны США привело к тому, что радиолокационные глушители примерно 25 украинских F-16 перестали получать обновления частоты, что сделало их неэффективными.

Источник изображения: topwar.ru

AN/ALQ-131

Глушители типа AN/ALQ-131 находятся на вооружении США с 1980-х годов. Они устанавливаются в качестве внешних модулей на подвесных узлах самолётов и могут работать в автономном режиме. Их основная функция – это благодаря мощности передатчика (от 5,6 до 8,1 кВт, в зависимости от модели) генерировать помехи радарам противника шумом или целенаправленными ложными сигналами.

Однако для эффективной работы средств РЭП требуются регулярные обновления частоты, которые предоставляются США. Как отмечается, в ответ ВКС РФ постоянно меняют свои частоты с целью избежать помех. Таким образом, гонка между радарами и средствами противодействия не прекращается.

В связи с этим было лишь вопросом времени, когда Россия сможет полностью обойти сигналы помех, действующие на прежней частоте. В результате F-16 стали беззащитными перед захватом радаром противника и, следовательно, значительно более уязвимыми

- отмечается в немецкой прессе.

Источник изображения: topwar.ru

AN/ALQ-131 на оснащении F-16 ВСУ

По словам автора, без действующих глушителей украинские F-16 могли использоваться только в тылу, например, в качестве средства ПВО при отражении налётов крылатых ракет и БПЛА:

Возможной альтернативой предотвращения подобных зависимостей в будущем может стать французский истребитель Mirage 2000: его система РЭП Sabre будет обновляться независимо от США.

В настоящее время на вооружении Украины находятся 6 самолётов Mirage 2000. Франция планирует вывести из эксплуатации собственный флот этих машин к 2030 году и передать его Украине. Таким образом, в среднесрочной перспективе в распоряжении страны будет до 40 экземпляров.

Недавние события также поднимают фундаментальный вопрос: насколько Европа должна зависеть от американских систем вооружения?

- задаётся вопросом автор.

Источник изображения: topwar.ru

Mirage 2000-5F

Глава отдела вооружений французского концерна Airbus Майкл Шельхорн предостерёг от дальнейших закупок F-35:

Увеличенный бюджет расходов на оборону не следует использовать на типовые товары из США, потому что это только усилит нашу зависимость от других стран.

Как указывается в издании, в то время как F-16 «всего лишь» не получил обновления для средств РЭП, F-35 может пострадать ещё больше:

Эксперты предупреждают, что теоретически США могут дистанционно отключить определённые функции или заблокировать отображение зон прицеливания и посадки, если развёртывание этих «стелсов» не будет соответствовать их собственным интересам.