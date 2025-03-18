Войти
Военное обозрение

«F-16 могли использоваться только в тылу»: в немецкой прессе заявили о временной неработоспособности средств РЭП у истребителей ВСУ

462
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После скандала в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским 6 марта Вашингтон на краткий срок ввёл «эмбарго» на поставки ВСУ американского вооружения, пока украинская делегация не пошла на попятную в Эр-Рияде. При этом «блокада» касалась не только передачи матчасти и предоставления разведывательных данных.

До 12 марта средства радиоэлектронного противодействия F-16, состоящих на оснащении ВСУ, были непригодными для использования из-за отсутствия необходимых обновлений

- говорится в немецком издании ES&T.

Как указывается, РЛС являются основой разведки воздушного пространства. Для защиты собственных самолётов от обнаружения радаров противника используются средства радиоэлектронного противодействия:

Кратковременное прекращение поддержки со стороны США привело к тому, что радиолокационные глушители примерно 25 украинских F-16 перестали получать обновления частоты, что сделало их неэффективными.

Источник изображения: topwar.ru

AN/ALQ-131

Глушители типа AN/ALQ-131 находятся на вооружении США с 1980-х годов. Они устанавливаются в качестве внешних модулей на подвесных узлах самолётов и могут работать в автономном режиме. Их основная функция – это благодаря мощности передатчика (от 5,6 до 8,1 кВт, в зависимости от модели) генерировать помехи радарам противника шумом или целенаправленными ложными сигналами.

Однако для эффективной работы средств РЭП требуются регулярные обновления частоты, которые предоставляются США. Как отмечается, в ответ ВКС РФ постоянно меняют свои частоты с целью избежать помех. Таким образом, гонка между радарами и средствами противодействия не прекращается.

В связи с этим было лишь вопросом времени, когда Россия сможет полностью обойти сигналы помех, действующие на прежней частоте. В результате F-16 стали беззащитными перед захватом радаром противника и, следовательно, значительно более уязвимыми

- отмечается в немецкой прессе.

Источник изображения: topwar.ru

AN/ALQ-131 на оснащении F-16 ВСУ

По словам автора, без действующих глушителей украинские F-16 могли использоваться только в тылу, например, в качестве средства ПВО при отражении налётов крылатых ракет и БПЛА:

Возможной альтернативой предотвращения подобных зависимостей в будущем может стать французский истребитель Mirage 2000: его система РЭП Sabre будет обновляться независимо от США.

В настоящее время на вооружении Украины находятся 6 самолётов Mirage 2000. Франция планирует вывести из эксплуатации собственный флот этих машин к 2030 году и передать его Украине. Таким образом, в среднесрочной перспективе в распоряжении страны будет до 40 экземпляров.

Недавние события также поднимают фундаментальный вопрос: насколько Европа должна зависеть от американских систем вооружения?

- задаётся вопросом автор.

Источник изображения: topwar.ru

Mirage 2000-5F

Глава отдела вооружений французского концерна Airbus Майкл Шельхорн предостерёг от дальнейших закупок F-35:

Увеличенный бюджет расходов на оборону не следует использовать на типовые товары из США, потому что это только усилит нашу зависимость от других стран.

Как указывается в издании, в то время как F-16 «всего лишь» не получил обновления для средств РЭП, F-35 может пострадать ещё больше:

Эксперты предупреждают, что теоретически США могут дистанционно отключить определённые функции или заблокировать отображение зон прицеливания и посадки, если развёртывание этих «стелсов» не будет соответствовать их собственным интересам.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
F-35
Mirage-2000
Компании
Airbus
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:49
  • 8115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 10:11
  • 3
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 18.03 10:05
  • 1
Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле
  • 18.03 10:03
  • 1
Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8
  • 18.03 05:18
  • 105
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 04:51
  • 36
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.03 04:01
  • 306
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 18.03 03:38
  • 1
"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"
  • 18.03 01:58
  • 0
Ответ на "Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России"
  • 18.03 01:22
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию"
  • 17.03 21:34
  • 2
Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 — вот почему!
  • 17.03 21:06
  • 0
Ответ на "Российский истребитель Су-35 — это не шутки. Спросите Украину — она подтвердит (The National Interest, США)"
  • 17.03 18:20
  • 0
Компания «Топ Системы» приглашает на мероприятие «Российский комплекс T-FLEX PLM: вместе к технологическому лидерству» в Санкт-Петербурге
  • 17.03 16:55
  • 35
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 15:56
  • 7
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты