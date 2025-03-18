Мировой экспорт вооружений в 2024 году и за период 2021-2024 гг.

ЦАМТО, 17 марта. Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представляет рейтинг двадцати крупнейших стран-экспортеров вооружений по итогам 2024 года.

При подготовке рейтинга ЦАМТО учитывает только идентифицированные контракты на поставку странами-экспортерами ВиВТ (в расчетах по РФ, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка аналитиков ЦАМТО).

Места в рейтинге распределились следующим образом:

1. США – 42, 329 млрд. долл. (37,92%)

2. Россия – 13,75 млрд. долл. (12,32%)

3. Франция – 7,698 млрд. долл. (6,90%)

4. Южная Корея – 5,691 млрд. долл. (5,10%)

5. Италия – 5,690 млрд. долл. (5,10%)

6. Германия – 5,424 млрд. долл. (4,86%)

7. Швеция – 4,254 млрд. долл. (3,81%)

8. Израиль – 4,163 млрд. долл. (3,73%)

9. Норвегия – 3,293 млрд. долл. (2,95%)

10. Китай – 3,216 млрд. долл. (2,88%)

11. Испания – 3,152 млрд. долл.

12. Великобритания – 2,552 млрд. долл.

13. Турция – 2,536 млрд. долл.

14. Нидерланды – 2,183 млрд. долл.

15. Австралия – 1,107 млрд. долл.

16. Швейцария – 757 млн. долл.

17. Польша – 620 млн. долл.

18. Канада – 454 млн. долл.

19. Индия – 430 млн. долл.

20. Бразилия – 410 млн. долл.

В представленном рейтинге учтены только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники зарубежным заказчикам, в него не включена безвозмездная военная помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться Украине странами западной коалиции.

В 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 111,615 млрд. долл., что является самым высоким результатом с момента окончания эпохи "холодной войны".

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Для сравнения: в 2021 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 82,942 млрд. долл., в 2022 году – 106,185 млрд. долл., в 2023 году – 96,889 млрд. долл.

Резкий рост мирового экспорта/импорта вооружений связан с несколькими факторами, в том числе с ситуацией вокруг Украины. Избавившись в рамках военной помощи Киеву от устаревших систем ВиВТ, страны "коллективного Запада" приступили к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов оружия. При этом основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации стали Соединенные Штаты Америки, практически монополизировавшие рынок вооружений стран-членов НАТО.

Для сравнения: в 2022 году мировой объем экспорта/импорта обычных вооружений (по классификации Регистра ООН) по сравнению с 2021 годом возрос на 28%. Это колоссальный одномоментный рост в годовом исчислении. Он объясняется, в том числе, длительным периодом обострения ситуации вокруг Украины и антироссийской истерией в последние два года перед началом специальной военной операции, а также краткосрочными контрактами, заключенными уже после начала СВО.

В 2023 году мировой объем экспорта/импорта вооружений по сравнению с 2021 годом вырос на 16,8% (хотя в сравнении с 2022 годом снизился на 8,75%). Данный "отскок" стал сугубо техническим за счет того, что в 2022-2023 гг. были осуществлены поставки по краткосрочным контрактом, а контракты с более длительными сроками исполнения, заключенные, в том числе, исходя из развития ситуации вокруг Украины, еще находились в стадии реализации.

В 2025 году и далее для замены техники, переданной ВСУ, рядом стран западной коалиции будут осуществляться крупные закупки более дорогостоящих вооружений, требующих более длительного цикла производства.

В целом за последние 4 года (2021-2024 гг.) общемировой объем экспорта вооружений составил 397,631 млрд. долл.

Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2024 года занимают США. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного американского военного экспорта в 2024 году составил 42,329 млрд. долл., или 37,92% от общемирового объема экспорта продукции военного назначения. Прошедший 2024-й стал третьим годом подряд, когда ежегодный объем экспорта вооружений Соединенными Штатами превысил 40 млрд. долл.

Наряду с выходом на максимальные объемы экспортных поставок дорогостоящих истребителей F-35, рекордные показатели США по 2022-2024 гг. во многом связаны, в том числе, с началом масштабных поставок современных американских ВиВТ странам-союзникам для замены устаревших вооружений, переданных ими в качестве военной помощи Киеву.

Для сравнения: в 2021 году объем идентифицированного американского военного экспорта составил 27,641 млрд. долл. (33,33% мирового рынка), в 2022 году – 42,619 млрд. долл. (40,14% – это самый высокий результат для США за последние 4 года), в 2023 году – 40,672 млрд. долл. (41,98%), в 2024 году – 42,329 млрд. долл. (37,92%). В целом за последний 4-летний период США экспортировали вооружений на сумму 153,261 млрд. долл. (38,54% мирового рынка).

Второе место по итогам 2024 года занимает Россия с объемом оружейного экспорта ориентировочно на сумму около 13,75 млрд. долларов (12,32% от общемирового объема экспорта ПВН).

Следует отметить, что в связи с проведением СВО российский гособоронзаказ кратно возрос. Многие экспортно ориентированные предприятия ОПК РФ частично были перепрофилированы, прежде всего, на выполнение ГОЗ. Резкого увеличения производства продукции военного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ и одновременно сохранения на приемлемом уровне экспортных поставок удалось достичь путем перехода российской оборонной промышленности на "военные рельсы". Таким образом, в настоящее время российский ОПК в состоянии успешно выполнять как гособоронзаказ, так и экспортные контракты.

В связи с жесткой позицией Вашингтона в отношении стран-импортеров российских вооружений, безусловно, уровень транспарентности предоставляемых РФ и АО "Рособоронэкспорт" данных резко снизился – в целях сохранения конфиденциальности поставок, чтобы "не подставлять" импортеров российских вооружений под возможные вторичные санкции США и Евросоюза.

С началом проведения СВО российские официальные структуры перестали публиковать данные относительно реализации экспортных контрактов на поставку ВиВТ.

В целом следует отметить, что западные санкции в минимальной степени повлияли на объем российского оружейного экспорта, однако вынудили РФ и иностранных заказчиков искать альтернативные варианты оплаты за поставленные ВиВТ, отказаться от афиширования как типов поставляемых вооружений, так и стран-заказчиков, а также конкретных объемов поставок.

Для России оценка экспорта вооружений по идентифицированным контрактам постепенно теряла свою актуальность после принятия в 2017 г. закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). С тех пор с каждым годом транспарентность предоставляемых данных относительно новых заключенных контрактов на экспорт российских ВиВТ постоянно снижалась, что автоматически "ухудшало" показатели России в мировых рейтингах ведущих западных аналитических центров, осуществляющих мониторинг мирового оружейного рынка, в том числе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) – рейтинги которого в части касающейся РФ больше не являются верифицированными.

В последние годы перед началом рассматриваемого 4-летнего периода (2021-2024 гг.) ежегодный российский военный экспорт стабилизовался на уровне около 15 млрд. долл. Чуть больший или меньший показатель – относительно 15 млрд. долл. – Россия имела в течение нескольких лет подряд вплоть до 2020 года.

Однако на данный момент, ввиду практически полного закрытия соответствующей статистики, по показателям России можно привести лишь экспертную оценку, в частности, исходя из того, что, согласно официальным данным, портфель экспортных оружейных заказов РФ по состоянию на начало 2021 года составил 55 млрд. долл. В конце 2024 года Александр Михеев, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", сообщил, что портфель заказов возглавляемой им компании достиг рекордного за всю историю показателя 57 млрд. долл. и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира. Как отметил А. Михеев, приоритет оборонно-промышленного комплекса сегодня – обеспечение потребностей Вооруженных Сил РФ. Рекордный экспортный портфель заказов на российские ВиВТ показывает высокий потенциал Рособоронэкспорта и готовность зарубежных партнеров к сотрудничеству с нашей страной.

С учетом ряда других, помимо АО "Рособоронэкспорт", субъектов военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, имеющих право на самостоятельную поставку инозаказчикам запчастей, предоставление сервисного обслуживания и т.д., итоговый портфель заказов на поставку российских ВиВТ можно оценить в 60 млрд. долл.

Увеличение портфеля заказов в целом говорит о том, что объем заключенных контрактов в рассматриваемый период был несколько больше (но незначительно) фактического объема экспорта российских вооружений.

Исходя из существующих реалий, целесообразно принять время "исчерпания" портфеля заказов России, имевшегося на начало рассматриваемого периода (2021 год), в течение четырех лет (это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные контракты). Безусловно, что в российском портфеле заказов есть контракты со сроком исполнения более четырех лет, однако из-за низкой транспарентности предоставляемых данных вышеназванное допущение об "исчерпании" в течение четырех лет портфеля заказов в сумме 55 млрд. долл., имевшегося на начало 2021 года, вполне допустимо.

Таким образом, ежегодный объем экспорта российских вооружений должен был составлять в среднем 13,75 млрд. долл., при этом портфель заказов имел тенденцию к росту.

В настоящее время Россия нарабатывает значительный экспортный потенциал на перспективу. Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения специальной военной операции этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке.

По оценке ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 млрд. долл. в год, а возможно и больше.

Такой прогноз, прежде всего, связан с тем, что прошедшая через зону СВО вся номенклатура российских вооружений – и это понимают потенциальные иностранные покупатели – адаптирована под реалии современной высокотехнологичной войны, прошла ряд модификаций, доработок и улучшений с учетом опыта реальных боевых действий против противника – вооруженных сил Украины, использующих современные образцы западных ВиВТ.

В обозримой перспективе основными покупателями российского оружия будут, прежде всего, страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику и при этом стремящиеся не попасть в одностороннюю военно-техническую зависимость от США и других стран Запада. Именно эти государства, исповедуя самостоятельную оборонную политику, станут ориентироваться на закупки вооружений, прежде всего в России.

Третье место по итогам 2024 года, согласно оценке ЦАМТО, заняла Франция – 7,698 млрд. долл., или 6,90% от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2021 году объем идентифицированного французского военного экспорта составил 11,248 млрд. долл. (13,56% мирового рынка), в 2022 году – 12,143 млрд. долл. (11,44%), в 2023 году – 5,732 млрд. долл. (5,92%). В целом за последний 4-летний период Франция экспортировала вооружений на сумму 36,821 млрд. долл. (9,26% мирового рынка) и также занимает третье место.

Французский военный экспорт существенно увеличился именно в последние годы. В 2021 году долевой показатель Франции достиг максимального значения за 4-летний период и составил 13,56%.

Четвертое место по итогам 2024 г. занимает Южная Корея – 5,691 млрд. долл., или 5,10% от общемировых поставок, что незначительно превысило результат Италии. Сеул впервые занял столь высокую позицию в рейтинге по итогам года.

Для сравнения: в 2021 году объем идентифицированного военного экспорта Южной Кореи составил 1,043 млрд. долл. (1,26% мирового рынка), в 2022 году – 695,4 млн. долл. (0,65%), в 2023 году – 1,844 млрд. долл. (1,90%). В целом за последний 4-летний период Южная Корея экспортировала вооружений на сумму 9,274 млрд. долл. (2,33% мирового рынка) и занимает только 10 место.

Пятое место по итогам 2024 года занимает Италия – 5,690 млрд. долл., или 5,10% от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2021 году объем идентифицированного военного экспорта Италии составил 5,252 млрд. долл. (6,33% мирового рынка), в 2022 году – 6,817 млрд. долл. (6,42%), в 2023 году – 5,971 млрд. долл. (6,16%). В целом за последний 4-летний период Италия экспортировала вооружений на сумму 23,732 млрд. долл. (5,97% мирового рынка) и занимает 4 место в рейтинге.

Последующие места в первой "десятке" по объему экспорта вооружений по итогам 2024 года занимают: Германия – 5,424 млрд. долл. (4,86%), Швеция – 4,254 млрд. долл. (3,81%, впервые заняла столь высокую позицию в рейтинге по итогам года), Израиль – 4,163 млрд. долл. (3,73%), Норвегия – 3,293 млрд. долл. (2,95%, впервые заняла столь высокую позицию в рейтинге по итогам года), Китай – 3,216 млрд. долл. (2,88%).

Вторая десятка стран-экспортеров по итогам 2024 года выглядит следующим образом: Испания – 3,152 млрд. долл. (11 место), Великобритания – 2,552 млрд. долл. (12 место), Турция – 2,536 млрд. долл. (13 место), Нидерланды – 2,183 млрд. долл. (14 место), Австралия – 1,107 млрд. долл. (15 место), Швейцария – 757 млн. долл. (16 место), Польша – 620 млн. долл. (17 место), Канада – 454 млн. долл. (18 место), Индия – 430 млн. долл. (19 место) и Бразилия – 410 млн. долл. (20 место).

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2024 года включена 41 страна, осуществившая экспортные поставки вооружений.

Если учитывать 4-летний период (2021-2024 гг.), рейтинг стран-экспортеров, занимающих места с 1 по 10-е, будет выглядеть следующим образом:

1. США – 153,261 млрд. долл. (38,54%);

2. Россия – около 56 млрд. долл. (14,08%);

3. Франция – 36,821 млрд. долл. (9,26%);

4. Италия – 23,732 млрд. долл. (5,97%);

5. Германия – 16,783 млрд. долл. (4,22%);

6. Израиль – 15,890 млрд. долл. (4,00%);

7. Испания – 14,734 млрд. долл. (3,71%);

8. Китай – 14,718 млрд. долл. (3,70%);

9. Великобритания – 11,187 млрд. долл. (2,81%);

10. Южная Корея – 9,274 млрд. долл. (2,33%).

В целом по итогам военного экспорта за последние 4 года (2021-2024 гг.) вторая десятка стран по стоимостному объему экспорта вооружений выглядит следующим образом:

Турция – 7,829 млрд. долл. (11 место), Швеция – 7,052 млрд. долл. (12 место), Норвегия – 5,958 млрд. долл. (13 место), Нидерланды – 4,680 млрд. долл. (14 место), Австралия – 3,928 млрд. долл. (15 место), Швейцария – 2,435 млрд. долл. (16 место), Канада – 2,368 млрд. долл. (17 место), Украина – 1,543 млрд. долл. (18 место), Польша – 1,257 млрд. долл. (19 место) и Бразилия – 1,138 млрд. долл. (20 место).

По периоду 2021-2024 гг. в рейтинг включено 58 стран, осуществивших экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период.

Структура идентифицированных мировых поставок по основным категориям вооружений в 2021-2024 гг.

В целом общий объем мирового экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2021-2024 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 397,631 млрд. долл., в том числе в 2021 году – 82,942 млрд. долл., в 2022 году – 106,185 млрд. долл., в 2023 году – 96,889 млрд. долл., в 2024 году – 111,615 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2021-2024 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 131,623 млрд. долл. (33,1% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 52,241 млрд. долл. (13,14%);

3. Военно-морская техника – 46,918 млрд. долл. (11,80%);

4. Техника ПВО – 39,660 млрд. долл. (9,22%);

5. Бронетанковая техника – 34,846 млрд. долл. (8,76%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 14,966 млрд. долл. (3,76%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 12,602 млрд. долл. (3,17%).

На все другие типы ВиВТ, включая оценочные (неидентифицированные по основным видам ВиВТ) поставки, пришлось 64,775 млрд. долл. (16,29%).

Критерии прогноза экспорта по основным категориям вооружений в 2025-2028 гг.

Приведенные ниже данные представляют собой оценку объемов экспорта по отдельным видам ВиВТ на предстоящий 4-летний период, исходя из имеющегося портфеля заказов и намерений по состоянию на декабрь 2024 года.

Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов (и намерений) по срокам поставок ПВН либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяция по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники. Таким образом, данный расчет дает прогноз экспорта по отдельным категориям ВиВТ по имеющемуся портфелю заказов и намерениям по состоянию на декабрь 2024 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков без учета форс-мажорных обстоятельств (к примеру, ситуация вокруг Украины, а также другие возможные непредвиденные ситуации в мире в предстоящие 4 года, которые коренным образом могут повлиять на мировую экономику).

Безусловно, наиболее близкий к реальности прогноз представляют собой данные на 2025 г. Тем не менее, даже по текущему году реальная цифра будет в дальнейшем скорректирована.

Количество заключенных контрактов со сроком исполнения в 2026-2028 гг. будет еще более значительным. То есть указанный рейтинг дает представление об объемах экспорта по видам ВиВТ по уже имеющемуся текущему портфелю заказов с точки зрения как его общего объема, так и выполнения контрактных обязательств и намерениям по годам.

В связи со сложной экономической ситуацией во многих странах и обострением военно-политической ситуации в мире ряд уже заключенных контрактов может быть в дальнейшем скорректирован как по количеству поставляемой техники, так и по срокам исполнения. Не исключено, что ряд контрактов будет радикально пересмотрен вплоть до их полного аннулирования, однако прогнозируемое количество полностью аннулированных контрактов будет небольшим в общем объеме заключенных соглашений.

Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2025-2028 гг. по отдельным категориям вооружений

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2025-2028 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 175,022 млрд. долл. (30,62%);

2. Техника ПВО – 76,460 млрд. долл. (13,38%);

3. Бронетехника – 76,217 млрд. долл. (13,34%);

4. Военно-морская техника – 65,899 млрд. долл. (11,53%);

5. Вертолетная техника – 62,729 млрд. долл. (10,97%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 34,370 млрд. долл. (6,01%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 15,279 млрд. долл. (2,67%).

На все другие типы вооружения и военной техники приходится 65,552 млрд. долл. (11,47%).

В процентном выражении (сравнивается период 2025-2028 гг. с периодом 2021-2024 гг.) в рейтинге по стоимостному объему поставок по отдельным категориями ВиВТ произойдут существенные изменения.

Самое значительное изменение касается категории "Бронетанковая техника", которая переместится с пятого сразу на третье место в рейтинге (причем очень незначительно уступит второму месту). Во многом это связано с текущей ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок ВиВТ именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном ТВД). В процентном выражении доля бронетанковой техники увеличится с 8,76% до 13,34% (рост +4,58%).

Второе существенное изменение касается категории "Техника ПВО", которая поднимется с четвертой на вторую позицию в рейтинге. В процентном выражении доля средств ПВО возрастет с 9,22% до 13,38% (+4,16%). Очень значительный рост процентной доли этой категории также связан с ситуацией вокруг Украины.

Третье существенное изменение касается категории "Вертолетная техника", которая опустится в рейтинге со второго на пятое место. Это свидетельствует о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14% до 10,97% (-2,17%).

На одну позицию в рейтинге опустится категория "Военно-морская техника" (с третьего на четвертое место). В процентном выражении доля ВМТ сократится очень незначительно (с 11,80% до 11,53%).

Сохранят свои позиции в рейтинге такие категории, как "Авиационная техника" (первое место), "Ракетно-артиллерийское вооружение" (шестое место) и "Беспилотные летательные аппараты" (седьмое место). В то же время доля "Авиационной техники" в процентном выражении снизится с 33,10% до 30,62% (-2,48%, очень значительное сокращение), доля категории "Ракетно-артиллерийское вооружение" (РАВ) в процентном выражении возрастет с 3,76% до 6,01%. По категории РАВ, несмотря на то, что она сохранит шестую позицию, рост в процентном отношении будет очень существенным (+2,25%), что так же, как по категории "Бронетехника" и "Техника ПВО", связано прежде всего опять же с ситуацией вокруг Украины.

То есть в предстоящие четыре года ожидается существенный рост спроса, прежде всего в категориях "Бронетехника", "Техника ПВО" и РАВ.

Рост рынка в части стоимостных объемов поставок будет и в категории "Беспилотные летательные аппараты" (БЛА), хотя в процентном отношении доля этой категории сократится на 0,5%. Рост "физических" объемов поставок БЛА (с 12,602 млрд. долл. до 15,279 млрд. долл.) также связан с проведением СВО, где беспилотники всех типов доказали свою незаменимость на современном ТВД.

Ситуация вокруг Украины обусловит существенный рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе

В 2022-2024 гг. Украина стала крупнейшим в мире получателем основных систем обычных вооружений в рамках оказания Киеву западной военной помощи.

Поскольку оружие предоставлялось режиму Зеленского преимущественно в рамках безвозмездных поставок, речь идет именно о крупнейшем в мире получателе вооружений, а не импортере ВиВТ.

Согласно Регистру ООН, в категорию основных систем обычных вооружений включены военные самолеты (всех типов), военные вертолеты (всех типов), БЛА (всех типов), различные типы бронетехники (танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, БТР, бронемашины класса MRAP, бронеавтомобили), вооружения сухопутных войск (РСЗО, буксируемые орудия, самоходные артиллерийские установки, орудия полевой артиллерии, минометы всех калибров, ПТРК/ПТУР), средства ПВО ближнего действия, малой, средней и большой дальности, ПЗРК, ЗАУ, военно-морская техника.

С полным основанием можно утверждать, что поставки Украине бывших в употреблении устаревших вооружений инициировали масштабную программу по перевооружению, прежде всего восточноевропейских стран. В меньшей степени это затронуло западноевропейские страны, хотя и там началось масштабное перевооружение.

Министерство обороны США также организовало масштабную поставку вооруженным силам Украины б/у техники из наличия и заключило за время проведения СВО многомиллиардные контракты с ведущими предприятиями американского ВПК на их замену более совершенным вооружением.

Следует также отметить, что ряд стран решает проблемы перевооружения за счет Германии, которая реализует схему "кругового обмена" поставленной ВСУ старой бронетехники странами-донорами на более современные образцы. Такую схему ФРГ реализует с Чехией, Словакией, Грецией и рядом других государств.

Объем военной помощи режиму Зеленского по основным системам вооружений уже превысил 100 млрд. долл. (и это при том, что Украине было передано значительное количество устаревших вооружений по остаточной стоимости).

По оценке ЦАМТО, масштабная накачка Украины оружием приведет к значительному росту мирового экспорта/импорта ВиВТ в ближнесрочной перспективе (на горизонте предстоящих четырех лет).

Западные страны, как уже отмечалось выше, поставляют оружие на Украину в рамках оказания безвозмездной военной помощи. Однако есть и исключения. Так, крупный коммерческий контракт с Киевом заключила Польша на поставку самоходных гаубиц "Краб", со Словакией заключен коммерческий контракт на поставку САУ "Зузана-2" (поэтому эти контракты с учетом их коммерческой составляющей внесены ЦАМТО в расчет по экспорту/импорту вооружений). На текущий момент накопилось уже достаточное количество коммерческих контрактов на поставку вооружений Украине.

По оценке ЦАМТО, ситуация вокруг Украины обусловит ежегодный рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе (на горизонте трех-четырех лет) на уровне около 15-20% (за счет объемов оказания военной помощи режиму Зеленского в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года). Это колоссальный, фактически одномоментный рост стоимостного объема мирового рынка оружия, основным бенефициаром которого станут США в части заключения новых контрактов на поставку более современных вооружений странам западной коалиции для замены переданных ими Украине по большей части устаревших вооружений.

В целом по странам-донорам Украины стоимостной объем дополнительных закупок ими вооружений по импорту только для восполнения существующих арсеналов составит до 97 млрд. долл. (это касается компенсации поставок вооружений Киеву в период 2022-2024 гг.). В реальности данный стоимостной объем будет даже выше, поскольку вышеприведенный расчет сделан "по минимуму". С полным основанием его можно увеличить до 100 млрд. долл. с учетом того, что западные страны практически в полном составе переходят на рельсы милитаризации и им требуется не только восполнение запасов арсеналов вооружений, а серьезный количественный и качественный рост военного потенциала.

Статистика подтверждает "разогрев" рынка вооружений в ближнесрочной перспективе, спусковым механизмом которого стала ситуация вокруг Украины.

По оценке ЦАМТО, в 2025 году, в случае соблюдения изначально заявленных графиков поставок, объем мирового экспорта/импорта вооружений может составить около 120 млрд. долл.

В последующие два года (по текущему портфелю заказов) объем продаж прогнозируется в следующих объемах: 126,6 млрд. долл. – в 2026 г. и 145,7 млрд. долл. – в 2027 году.

В 2028 г., если мировая экономика преодолеет последствия мирового экономического кризиса, избежит возможных новых потрясений, которые пока даже не прогнозируются, объем мирового экспорта вооружений может достичь 179 млрд. долл., причем еще раз необходимо подчеркнуть, что это оценка сделана по состоянию на декабрь 2024 года. За счет новых заключенных контрактов в 2025-2028 гг. со сроком исполнения до конца 2028 года данная цифра может увеличиться еще больше.