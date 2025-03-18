Войти
Военное обозрение

«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов

481
0
0

Источник изображения: topwar.ru

13-я полубригада Иностранного легиона продемонстрировала несколько технологических инноваций, включая способность взвода пехотной роботизированной разведки (SRRI) задействовать рой беспилотников, используя для размещения всего комплекса один многоцелевой бронеавтомобиль.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Terre Mag, 8 дронов смогли совершить полёт в рое, управляемом одним оператором. Совместная работа БПЛА позволила в режиме реального времени отслеживать на экранах зону радиусом в 3 км, что дало возможность создать за короткое время виртуальную модель местности (в целях ориентирования подразделений) и обнаруживать в её пределах любые передвижения условного противника.

Источник изображения: topwar.ru

Были испытаны два прототипа «ульев», позволяющих перевозить и развертывать рои беспилотников. Они были размещены на бронеавтомобилях Griffon и Masstech

- говорится в издании.

Эти «ульи», подключенные к системе управления и контроля, поставляются французским производителем IcarusSwarms, который на своём веб-сайте уверяет, что оператору требуется менее 5 минут, чтобы развернуть рой из 4–20 дронов.

Источник изображения: topwar.ru

В течение нескольких минут к вашему полю боя может приблизиться рой из 20 дронов, оснащённых специальными датчиками и полезной нагрузкой

- заявляют в компании, показав соответствующие кадры.

Быстрый облёт местности роем дронов позволяет создать её 3D-модель примерно за 20 минут, предоставляя солдатам очень точную информацию

- отметили в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:49
  • 8115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 10:11
  • 3
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 18.03 10:05
  • 1
Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле
  • 18.03 10:03
  • 1
Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8
  • 18.03 05:18
  • 105
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 04:51
  • 36
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.03 04:01
  • 306
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 18.03 03:38
  • 1
"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"
  • 18.03 01:58
  • 0
Ответ на "Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России"
  • 18.03 01:22
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию"
  • 17.03 21:34
  • 2
Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 — вот почему!
  • 17.03 21:06
  • 0
Ответ на "Российский истребитель Су-35 — это не шутки. Спросите Украину — она подтвердит (The National Interest, США)"
  • 17.03 18:20
  • 0
Компания «Топ Системы» приглашает на мероприятие «Российский комплекс T-FLEX PLM: вместе к технологическому лидерству» в Санкт-Петербурге
  • 17.03 16:55
  • 35
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 15:56
  • 7
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты