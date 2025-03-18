«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов

Источник изображения: topwar.ru
13-я полубригада Иностранного легиона продемонстрировала несколько технологических инноваций, включая способность взвода пехотной роботизированной разведки (SRRI) задействовать рой беспилотников, используя для размещения всего комплекса один многоцелевой бронеавтомобиль.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается в издании Terre Mag, 8 дронов смогли совершить полёт в рое, управляемом одним оператором. Совместная работа БПЛА позволила в режиме реального времени отслеживать на экранах зону радиусом в 3 км, что дало возможность создать за короткое время виртуальную модель местности (в целях ориентирования подразделений) и обнаруживать в её пределах любые передвижения условного противника.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в издании.
Эти «ульи», подключенные к системе управления и контроля, поставляются французским производителем IcarusSwarms, который на своём веб-сайте уверяет, что оператору требуется менее 5 минут, чтобы развернуть рой из 4–20 дронов.
Источник изображения: topwar.ru
- заявляют в компании, показав соответствующие кадры.
- отметили в Минобороны.