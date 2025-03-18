Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед, согласовав текст мирного договора - советник Трампа

Баку. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что обсудил с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым мирный процесс с Арменией.

"Конфликт на Южном Кавказе должен завершиться. На этой неделе я разговаривал с господином Хикметом Гаджиевым (помощником президента Азербайджана - ИФ). Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и договорились по тексту мирного договора. Я сказал ему (Гаджиеву - ИФ), что мы должны завершить это мирное соглашение сейчас, освободить заключенных и работать вместе, чтобы сделать регион более безопасным и процветающим", - написал Уолтц в соцсети X.

Он добавил, что "золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и мы не прекратим работать, пока это не произойдет".