Ла-Манш стал линией фронта экономической войны Запада против России — войны, которую Москва выигрывает (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: "теневой флот" России побеждает Запад в экономической войне

Прохождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш связано с риском, пишет The Telegraph. Ведь каждый из них — возможный диверсант. Но доказательств нет. "Теневой флот" России одерживает победу в начатой Западом экономической войне, признает автор.

Насчитывающий порядка 600 суден "теневой флот", действующий на подступах к Британии, обходит экономические санкции. Это обеспечивает необходимые денежные средства для финансирования военной операции Путина на Украине.

10 февраля, ровно через час после захода солнца, потрепанный танкер "Дестан" поднял якорь в российском портовом городе Приморск и отправился в путь по Балтике.

Раскрашенное в красно-черные цвета судно, побитое и поблекшее за 17 лет плаваний, несло до 750 тысяч баррелей российской нефти на сумму около 50 миллионов долларов.

До начала специальной военной операции на Украине в 2022 году этот ценный груз, вероятно, перевозился на борту западного судна, как и большинство предназначенной на экспорт российской нефти.

Сегодня ходящий под флагом Панамы "Дестан" — один из представителей быстро растущей армады из 600 танкеров "теневого флота". Они предназначены для обхода санкций путем транспортировки нефти из России и других стран, против которых направлены ограничения, желающим получить ее покупателям — как правило, в Китай или Индию.

Последний рейс "Дестана" демонстрирует, как "теневой флот" позволяет Путину обходить самые жесткие санкции, когда-либо введенные против какой-либо страны, финансировать военную операцию на Украине и пользоваться Северным морем и Ла-Маншем, играющими роль жизненно важных артерий российской военной экономики.

Каждый день около 15 танкеров с российской нефтью проплывают мимо белых скал Дувра и далее через Ла-Манш. Они загружены подсанкционной нефтью стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов. Эти средства, в свою очередь, предназначены для оплаты управляемых ракет, беспилотников и снарядов путинского ВПК.

Никаких доказательств нечестной игры со стороны Москвы получить не удается. Но произошедшее на этой неделе столкновение управляемого российским капитаном контейнеровоза и зафрахтованного США танкера в Северном море иллюстрирует тот факт, что британские воды имеют решающее значение для мировой торговли, а также крайне уязвимы.

Ранее в этом году Королевский флот спугнул российское судно-шпиона, которое, как предполагается, собирало разведывательные данные и составляло карту важнейших объектов подводной инфраструктуры. А в марте британский фрегат три дня следил за российским военным кораблем. Он сопровождал проходящее через Ла-Манш грузовое судно, предположительно перевозившее оружие из Сирии.

За время своего плавания "Дестан", впрочем, не столкнулся с какими-либо заметными трудностями. Выйдя из Приморска, судно направилось на запад через Финский залив на скорости до 12 узлов. При этом по левому борту находилось побережье Эстонии, а по правому — Финляндии.

За пять дней плавания "Дестан" попало через Балтику к Датским проливам. Там судно прошло на расстоянии нескольких километров от острова Лангеланд, после чего рано утром 17-го февраля оказалось в Северном море.

К тому времени "Дестан" миновал берега восьми стран-членов НАТО. У судна были включены транспондеры, а данные о его местоположении можно было свободно отследить на сайте marinetraffic.com. Каждое из восьми государств, по сути, пассивно наблюдало за тем, как мимо проплывают очередные 50 миллионов долларов на военные нужды Путина.

На Балтике должно было находиться гораздо больше судов "теневого флота". Старейший в мире и самый авторитетный журнал о судоходстве Lloyd's List в 2023 году сообщал, что в состав новой армады входят 10% всех имеющихся в мире танкеров. По другим, более поздним оценкам, этот показатель может достигать 17%.

Теперь "Дестан" повернул в порт и направился на юго-запад через Северное море. К часу дня 18 февраля танкер находился примерно в 16 километрах к востоку от Бродстейрса (графство Кент). Войдя в переполненный судоходный канал Ла-Манш, судно изменило курс и снизило скорость до 10 узлов.

В 15:00 18 февраля "Дестан" прошел примерно в 10 километрах от Дувра, двигаясь со скоростью 9,8 узла. День был почти безоблачный, и судно было бы отлично видно с белоснежных скал. Ранее в тот же день Дувр наверняка миновали другие танкеры, перевозившие российскую нефть, а за ним наверняка последовали и другие.

Следующие сутки "Дестан" шел вдоль южного побережья Англии со скоростью 9,8 узла. К семи часам вечера он находился в 16 километрах от Истборна, а через пять часов — в 40 километрах от крупнейшей базы Королевского флота в Портсмуте.

Ранним утром 19 февраля судно прошло в 24 километрах к югу от Вентнора (остров Уайт), после чего покинуло Ла-Манш и с наступлением темноты вышло в Атлантику.

Согласно определению, которое дает журнал Lloyd's List, танкер "теневого флота" — это судно "в возрасте 15 лет и старше, без информации о владельцах, занятое исключительно в подсанкционных нефтяных операциях и участвующее в одной или нескольких обманных судоходных практиках".

Когда "Дестан" шел на юг через устье Бискайского залива и далее, мимо берегов Испании и Португалии, британское правительство осознало, что он соответствует этому определению.

Согласно общедоступной информации, судно "Дестан" было спущено на воду в 2008 году и занималось перевозкой российской нефти, а информация о его собственниках была защищена сложной многослойной структурой, напоминающей матрешку.

24 февраля Министерство иностранных дел классифицировало судно как "вовлеченное в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины" путем "перевозки нефти и/или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну".

С тех пор на судно распространились санкции Великобритании, запрещающие ему заходить в британские порты и налагающие на него "запрет на заход в порт" или "направление на задержание".

Однако в тот же день "Дестан" дерзко миновал британскую заморскую территорию Гибралтар, подойдя на расстояние 16 километров к скале, некогда известной как бастион Средиземноморья.

Плавание "теневого" катера продолжилось на восток, к Сицилии, а затем к Суэцкому каналу, после чего "Дестан" впервые почувствовал себя в достаточной мере уязвимым, чтобы принять меры предосторожности. 5 марта, находясь в Красном море, к югу от Джидды, танкер отключил транспондеры и на следующие четыре дня пропал с радаров.

Такие меры были приняты не из-за британских санкций или каких-либо других контрмер, связанных с санкционной российской нефтью. Дело в том, что "Дестан" проходил вдоль побережья Йемена — района, в котором повстанцы-хуситы часто запускали ракеты по близлежащим судам.

9 марта, миновав опасную зону, транспондеры "Дестана" вновь заработали. Судно направилось на восток по Аравийскому морю в индийский порт Вадинар (штат Гуджарат), где в четверг в 19:42 по местному времени бросило якорь, пройдя с грузом нефти более 7700 морских миль.

Почему британские власти не прервали плавание судна, пока оно проходило через Ла-Манш? Том Шарп, отслуживший 27 лет в Королевском флоте, где под его началом побывало четыре корабля, отмечает, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву каждое судно имеет право "мирного прохода" через территориальные воды прибрежного государства.

Британия, которая в значительной мере является изобретателем морского права, всегда защищала принцип свободы морей, а в прошлом году даже нанесла авиаудары по йеменским хуситам после неоднократных нападений на суда.

"Нельзя отстаивать свободу судоходства по всему миру, например в Красном море, и затем ступать на борт судна только потому, что вам этого хочется", — отмечает Шарп.

В международной практике существуют законные основания для перехвата судна, но "подозрение в том, что танкер перевозит санкционную нефть, не является одним из них", — добавляет он. "Кроме того, возникает проблема дефицита ресурсов. За счет чего вы собираетесь проводить эту операцию по высадке? Все наши военные корабли либо заняты на операциях, либо находятся на техобслуживании".

В настоящее время Королевский флот насчитывает всего 14 фрегатов и эсминцев, что вдвое меньше, чем 25 лет назад, и едва ли достаточно для защиты внутренних вод и выполнения международных обязательств.

Но ежедневное дефиле танкеров "теневого флота", перевозящих российскую нефть через Ла-Манш, представляет собой постоянный риск. Как следует из данного журналом определения, это старые суда, груженные сотнями тысяч баррелей нефти, зачастую не оснащенные двойными корпусами и прочими современными мерами предосторожности от разливов [нефти].

Если поднимать вопрос о страховании, можно выяснить, что страховые компании в Британии и других странах "Большой семерки" будут страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, только при условии соблюдения "потолка цен" на их груз в размере 60 долларов за баррель. Идея заключается в том, чтобы ограничить доходы Путина без полного удаления с рынка российской нефти, что привело бы к росту мировых цен и причинило бы огромные неприятности потребителям.

Но смысл "теневого флота" заключается в том, чтобы обойти это ограничение и продавать российскую нефть сверх установленного лимита. Это значит, что ни один из его танкеров не застрахован у надежного поставщика из числа стран "Группы семи". Если груз какого-нибудь из таких судов разольется в Ла-Манше, Британии грозит экологическая катастрофа и огромные расходы на очистку.

Эта постоянно присутствующая опасность открывает возможности для действий. Согласно статье 19 Конвенции, суда пользуются правом "мирного прохода" при условии, что они не наносят ущерба "миру, порядку или безопасности прибрежного государства".

Транзит через британские воды без надлежащей страховки может быть признан нарушающим порядок и безопасность. Кроме того, из текста конвенции следует, что суда теряют право "мирного прохода" за "любой акт умышленного и серьезного загрязнения".

В октябре прошлого года Великобритания начала требовать от перевозящих российскую нефть танкеров предоставления надлежащей страховки. Также она стала применять санкции к тем, кто не располагает соответствующими документами. На данный момент в списке 150 судов, включая "Дестан".

По мнению Шарпа, Великобритании необходимо "изменить мышление" и набраться решимости наложить штраф на каждый танкер, перевозящий российскую нефть через британские территориальные воды. Наложение санкций на судно может быть одним из возможных вариантов; другие могут включать в себя проверки на соответствие экологическим нормам, проверки безопасности или любые иные меры, создающие задержки или неудобства. "До сих пор мы просто сидели сложа руки и смирялись с ситуацией, — сетует Шарп. — Теперь нам пора начинать действовать более активно".

Разливы нефти не единственная опасность. В прошлом году на Рождество танкер "теневого флота" Eagle S протащил якорь по дну Балтийского моря, оборвав ряд силовых и телекоммуникационных кабелей, обслуживающих Финляндию.

Дно Ла-Манша и Северного моря пересекают трубопроводы и кабели, по которым передается интернет-трафик, электричество и газ для миллионов британских домохозяйств. Уже были случаи, когда российские суда занимались картированием этой жизненно важной инфраструктуры: например, как в примере с деятельностью корабля-шпиона "Янтарь", которого в январе спугнул фрегат Королевского флота.

Но каждый танкер "теневого флота", находящийся в британских водах, — это потенциальный диверсант.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми пообещал "работать с нашими партнерами по "Группе семи" и за ее пределами, чтобы оказывать неустанное давление на Кремль, прервать поток денег в его казну, подорвать его военную машину и сдержать его злонамеренное поведение".

Но в этих "неустанных" усилиях есть еще одна лазейка. Великобритания и страны "Группы семи" установили предельную цену в 100 долларов на экспортируемые Россией нефтепродукты, включая дизельное топливо. Однако сейчас дизельное топливо продается в Европе по цене менее 90 долларов за баррель. Таким образом, любой танкер, перевозящий российское дизельное топливо через британские воды, будет соблюдать правила и сможет свободно купить страховку у любой компании, зарегистрированной в стране-участнице "Группы семи".

Даже ограничение в 60 долларов для сырой нефти ненамного ниже текущей рыночной цены, составляющей 70 долларов за баррель.

Поэтому еще одним способом закрутить гайки было бы снижение предельных цен. По данным независимой исследовательской организации "Центр изучения вопросов энергетики и чистоты воздуха", снижение "потолка цен" на сырую нефть до 30 долларов за баррель обошлось бы России почти в три миллиарда фунтов стерлингов в одном лишь январе.

Не помогает и то, что западные судовладельцы воспользовались возможностью избавиться от своих старых танкеров, продав их в "теневой флот", что принесло им около 4,8 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом были проданы как минимум 230 судов. Причем, согласно международному расследованию, проведенному голландским проектом Follow the Money, 127 из них продали греки, а 22 — британцы.

Пока что неочевидная армада устаревших, ржавеющих, протекающих, но, судя по всему, неудержимых танкеров Путина одерживает верх в начатой Западом экономической войне против России. Кремль по-прежнему ежемесячно получает от экспорта нефти около 15 миллиардов долларов, что лишь немного ниже среднемесячного показателя 2021 года, предшествовавшего началу российской специальной военной операции на Украине.

День за днем "Дестан" и сотни других потрепанных непогодой судов занимаются своим делом. И пока что их путь пролегает через Ла-Манш.

Автор: Дэвид Блэр (David Blair).