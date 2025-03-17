Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)

Если Москва согласится на прекращение боевых действий, она добьется своих целей другими способами, пишет FT. Сейчас задача Путина — воспользоваться преимуществом России на поле боя и одновременно сблизиться с США, считает автор.

Макс Сэддон

У Москвы почти нет причин прекращать боевые действия, если только не допустить, что она намерена добиваться своих целей другими способами.

Украина согласилась на предложение США об установлении на 30 дней режима безусловного прекращении огня в конфликте с Россией. После этого в среду Владимир Путин надел военную форму и посетил командный пункт. Там ему доложили, что Москва вот-вот вернет под свой контроль всю Курскую область.

Днем позже Путин провел совместную пресс-конференцию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, выступавшим посредником в ходе двух неудачных попыток завершить первую стадию российско-украинского конфликта. Президент России заявил, что любое прекращение огня просто даст киевским силам [время на то, чтобы] перегруппироваться, притом что Москва уже вскоре вытеснит их с территории Курской области.

Путин четко обозначил свою мысль. Поскольку его войска проводят наступление почти по всей 2000-километровой линии фронта, у России нет причин прекращать боевые действия — разве что если она добьется своих целей другими способами.

Поддержка российским лидером предложения Дональда Трампа о прекращении огня скрывает в себе набор максималистских требований. По сути, они те же самые, что были сформулированы три года назад, в начале российской специальной военной операции.

Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта. Задача Путина состоит в том, чтобы максимально воспользоваться преимуществом России на поле боя, одновременно успокоить США и убедить их, что сближение с американским президентом всё еще остается на повестке дня.

"Трамп не может предложить ничего, что заставило бы Россию отказаться от своих целей на Украине. Но если вам не нужно говорить категорическое нет, когда это может повлечь за собой последствия, зачем вам это делать?" — отмечает политолог из аналитического центра "Rand Corporation" Сэмюэл Чарап.

"Для русских рычаг воздействия — это продолжение боевых действий одновременно с дискуссиями [относительно возможных условий прекращения огня]. Именно поэтому они захотят увязать любое обсуждение прекращения боевых действий с более широким политическим процессом", — добавил Чарап.

На этой неделе Киев согласился на предложенное Трампом прекращение огня. После этого недавнюю приостановку оказания США военной помощи и обмена разведданными с Украиной отменили. Она оказала существенную помощь России в том аспекте, который и ранее, возможно, был ее самым сильным местом в этом конфликте.

Похоже, и российского президента особенно воодушевили успехи в отвоевании территории Курской области, где прошлым летом Украина захватила у России более тысячи квадратных километров земли.

В ходе совместной пресс-конференции с Лукашенко Путин заявил, что Россия потребует от Украины прекратить принудительную мобилизацию и сдать всю занятую ей территорию Курской области. Это касается и тех ее частей, которые пока что не удалось вернуть под контроль Москвы. Президент России заявил, что остающийся в Курской области украинский контингент почти окружен и вскоре перед находящимися там ВСУшниками встанет выбор: сдаться или умереть.

Украинские войска отступают с линии фронта в Курской области, но пока что еще контролируют небольшой участок земли между российским городом Суджей и украинской границей.

Тем не менее, в пятницу Трамп, похоже, поддержал утверждения Путина о затруднительном положении Украины в этом районе. "В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОКРУЖЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ И В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ, — написал президент США в соцсети "Truth". — Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни". Трамп добавил, что состоявшиеся накануне переговоры США с российским президентом были "очень хорошими и продуктивными".

Кремль ожидает, что Запад прекратит поставлять Киеву оружие и обучать ВСУ. Однако вместе с этим Россия предупреждает, что для создания любого действенного механизма прекращения огня потребуется время — не в последнюю очередь потому, что сейчас российские войска наступают.

Александр Габуев*, директор Российско-Евразийского центра Карнеги** в Берлине, отметил, что в глазах Путина 30-дневное прекращение огня "выглядит как ловушка". "Есть шанс, что Россия загонит Украину в угол на поле боя, и тогда ей придется принимать неудобные решения, — отметил он. — Россия знает, что Трамп хочет быстро достичь мира, но она не может просто так отпустить Украину".

Он добавил, что в период действия режима прекращения огня украинцы могут заключить сделку с европейцами о вводе миротворцев. "Россия окажется перед дилеммой: напасть на них и рисковать быть обвиненной в нарушении перемирия или просто проглотить это и позволить Украине таким образом укрепить свои позиции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдвинутые Путиным условия равносильны отказу от предложения Трампа. "Конечно, Путин боится прямо сказать президенту Трампу, что он хочет продолжать этот конфликт и убивать украинцев, — заявил Зеленский. — Путин часто так поступает: не говорит прямо "нет", но затягивает ситуацию и сводит на нет возможность принятия разумных решений".

Неуступчивость российского лидера станет проверкой готовности Вашингтона оказать давление на Москву — даже если Трамп стремится к историческому сближению с Кремлем.

Республиканец пригрозил ужесточить санкции, если Россия отвергнет его предложение. Но США также дали понять, что не примут Украину в НАТО и потребуют от Киева признания территориальных уступок. Это два основных требования, выдвинутых Путиным для перехода к более масштабному урегулированию конфликта.

Тем не менее, перспектива восстановления связей с США может дать Путину дополнительный стимул для заключения сделки. "Россия явно не хочет возвращаться к роли главного препятствия", — полагает Чарап.

США и Россия предпринимают попытки не противоречить друг другу в свете даже явных возражений Путина в ответ на предложение Трампа. В четверг советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украине придется как минимум признать потерю частично подконтрольного российским силам Донбасса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков повторил слова Уолтца, заявил, что "есть основания для осторожного оптимизма", и добавил, что Путин передал посланнику Трампа Стиву Уиткоффу "информацию и дополнительные сигналы".

Хотя предыдущие санкции США пока не смогли изменить позицию Путина по конфликту, Белый дом всё же может сделать ведение конфликта более проблематичным для России, считает политолог Андрей Колесников*.

По его словам, давление США на российский нефтяной экспорт или мировые цены на нефть может сократить доходную часть российского бюджета, что заставит Кремль искать альтернативные источники финансирования.

Однако явное стремление Трампа пойти на уступки России в надежде на скорейшее заключение сделки усилило внутренние ожидания победы даже на фоне всеобщей усталости от конфликта, отмечают в своем отчете аналитики Центра новых евразийских стратегий.

Как следует из документа, новости об успехах на передовой усилили энтузиазм сторонников продолжения военной операции. Повышение расходов на военную экономику сформировало группы промышленников и солдат, заинтересованных в продолжении боевых действий.

На прошлой неделе Путин, похоже, сыграл на этих настроениях, когда мать погибшего в бою солдата сказала ему, что Россия "должна идти до конца [и] не идти ни на какие уступки". Путин ответил: "Мы не собираемся этого делать".

*Физическое лицо, включенное в перечень иноагентов Росфинмониторинга.

**Организация, включенная в перечень иноагентов Росфинмониторинга. Признана нежелательной в России.