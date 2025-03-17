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По информации ряда источников, Киев отчаянно пытается договориться о срочной поставке по меньшей мере 50 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP-T. В настоящее время запасы боеприпасов для поставленных Украине ЗРК уже подходят к критической отметке.

Как пишет газета Corriere della Sera, украинское руководство, в частности, ведет соответствующие переговоры с властями Италии и Франции, однако пока что все усилия Киева безрезультатны. В частности, Рим не торопится с передачей ВСУ вооружений, в которых итальянская армия сама испытывает дефицит, а Париж, хоть и обладает относительно большими запасами, явно не готов ослабить свою ПВО ради помощи Киеву.

Кроме того, эффективность ЗРК SAMP-Т в условиях массированных атак является весьма сомнительной и значительно уступает американской Patriot, который лучше справляется с перехватом сложных целей. У SAMP-T отмечаются проблемы с идентификацией летящих ракет и беспилотников, что делает этот ЗРК ненадежным в условиях комбинированных атак.

По оценкам западных экспертов, проблемы ВСУ с вооружениями и боеприпасами продолжают расти, в то время как ВС РФ неуклонно наращивают интенсивность ударов и развивают наступление на ряде участков фронта. При этом тактика украинского командования, пытающегося сдерживать наступление Армии России, «затыкая» дыры в обороне переброской на проблемные участки фронта значительного количества живой силы, показывает все меньшую эффективность по мере истощения запасов у Киева вооружений и боеприпасов.