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Военное обозрение

США нанесли серию ударов по Йемену: Трамп объявил о начале военной операции против хуситов

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Источник изображения: topwar.ru

США начали боевые действия против йеменского движения «Ансар алла», соответствующее распоряжение отдал Дональд Трамп. Как сообщает западная пресса, американцы намерены лишить хуситов возможности наносить удары по судам и кораблям в Красном и Аравийском морях.

США начали военную операцию против хуситов, нанеся серию ракетных ударов по Йемену. Как заявили в Центральном командовании США, наносятся точечные удары с целью «защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства». Под удар попали не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, вернее, дома лидеров движения. Арабские медиа сообщают о больших повреждениях на земле и погибших в результате ударов.

Сегодня я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

— заявил Трамп.

Как пишет пресса, удары по объектам хуситов могут продолжаться несколько недель, при этом Трамп не дал согласия на проведение масштабной военной операции на территории Йемена, опасаясь вовлечения США в новый военный конфликт. Так что все должно обойтись только ударами.

Напомним, что это не первая операция США против хуситов, с 12 января прошлого года США и Великобритания проводят совместную военную операцию «Лучник Посейдона», задачей которой является уменьшение военного потенциала хуситов. Несмотря на потуги американцев и британцев, хуситы продолжают наносить удары по судам «израильской коалиции».

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