Проукраинская "коалиция желающих" готовится к активной работе, как только объявят перемирие, заявил британский премьер-министр Кир Стармер (Reuters, Великобритания)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (в центре), Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встречаются во время саммита европейских лидеров для обсуждения Украины в Лондоне, 2 марта 2025 года.

Стармер: "коалиция желающих" подтвердила прочную позицию по поддержке Украины

Стармер провел "виртуальный саммит коалиции желающих" в поддержку Украины, сообщает Reuters. Участники договорились продолжать поставки оружия Киеву и оказывать санкционное давление на Россию. Зеленский настаивал на размещении европейских войск на Украине.

Лондон, 15 марта. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские страны и западные союзники активно ведут подготовку к поддержке Украины в случае заключения мирного договора с Россией. Министры обороны должны утвердить "надежные планы" уже на следующей неделе.

Стармер провел "виртуальный саммит", чтобы заручиться поддержкой союзников и усилить давление на президента Владимира Путина. Цель — чтобы российский лидер принял соглашение о прекращении огня, продвигаемое Дональдом Трампом, а также заручиться обязательствами, которые помогут заключить любой вариант перемирия. Американский президент ясно дал понять, что ожидает от Европы именно этого.

В мероприятии приняли участие лидеры двух десятков стран, в том числе из Германии, Франции, Италии, Канады и Австралии, а также президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО. Представителей США не было.

Стармер подчеркнул, что "коалиция желающих" подтвердила прочную позицию по поддержке Украины, где идет трехлетний конфликт. Также собравшиеся поддержали шаги по временному прекращению огня, которое стало результатом попыток Трампа наладить отношения с Россией.

Хотя Россия в целом поприветствовала предложение Вашингтона, она выдвинула список условий, которые, по сути, перефразируют ее изначальные военные цели. Такие заявления означают, что быстро достигнуть договоренностей не получится.

По итогам совещания Стармер заявил журналистам: "Мы договорились, что продолжим усиливать давление на Россию, продолжим поставки военной помощи Украине и продолжим ужесточать экономические санкции, чтобы ослабить военную машину Путина и заставить его сесть за стол переговоров".

После явного нежелания администрации Дональда Трампа обеспечивать систему коллективной безопасности Европы и Украины, некоторые страны вынуждены демонстрировать готовность к активным действиям.

"Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Объединенном Королевстве, чтобы разработать четкие и надежные планы по достижению мирного соглашения и гарантировать будущую безопасность Украины", — сказал Стармер. "Президент Трамп предложил Путину путь к прочному миру. Теперь мы должны реализовать это, — подытожил британский премьер.

Зеленский настаивает на гарантиях безопасности

После онлайн-встречи Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Киева должны "определить четкую позицию по гарантиям безопасности", включая обязательство по размещению своих войск на украинской территории. "Это гарантия безопасности для Украины и гарантия безопасности для Европы", — написал он в соцсети X.

Великобритания и Франция ответили, что в случае соглашения о прекращении огня могут отправить своих миротворцев на Украину. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил после встречи, что его страна также открыта для просьбы о вкладе в будущие миротворческие усилия.

Но даже если соглашение о временном прекращении огня будет достигнуто, многое остается неясным. Россия прямо заявила, что не допустит размещения западных войск на территории Украины.

Стармер ответил, что для удержания Путина от повторного нападения альтернатив нет. Вся надежда на "поддержку" безопасности со стороны Вашингтона, чьи силы и инфраструктура являются основой западного альянса НАТО. "Это необходимо сделать совместно с Соединенными Штатами... Мы ведем ежедневные переговоры с Вашингтоном", — сказал он.

Западные страны изо всех сил пытаются найти способы помочь Украине после того, как Трамп положил конец многолетней поддержке Украины со стороны Вашингтона. Президент США начал переговоры с Москвой, направленные на прекращение боевых действий и восстановление дипломатических связей. После того как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве в минувший четверг, 13 марта, президент США также заявил, что существует "очень большая вероятность" окончания горячей фазы конфликта.

Однако Путин заявил о своем желании, чтобы Украина отказалась от амбиций по вступлению в НАТО. Россия настаивает на полном контроле над четырьмя украинскими регионами, которые она считает своими, и на ограничении численности украинской армии. Киев эти требования отверг.

Кир Стармер сказал, что ответ Путина "недостаточно хорош" и "рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров".

"Россия не производит впечатления страны, искренне желающей мира", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи. Вместо того чтобы ответить на предложение США, она усилила наступление, сказал он и добавил: "Президент Путин хочет получить всё и только потом начать переговоры. Если мы хотим мира, Россия должна отреагировать четко, и давление на нее должно быть четким, в полной координации с США, чтобы достичь прекращения огня".

Авторы: Майкл Холден (Michael Holden), Элизабет Пайпер (Elizabeth Piper).