Белоруссия производит пусковые установки для новых баллистических ракет средней дальности "Орешник" (Military Watch Magazine, США)

MWM: в Белоруссии запущено производство пусковых установок для ракет "Орешник"

В Белоруссии запущено производство пусковых установок для "Орешника", пишет MWM. Страна имеет богатый опыт в этом отношении. Ранее МАЗ и Минский завод колесных тягачей уже разрабатывали пусковые установки для российских баллистических ракет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в стране запущено производство нескольких пусковых установок для российских баллистических ракет средней дальности "Орешник". Он отметил, что процесс близится к завершению. Белорусский лидер добавил, что для комплектации системы Минску потребуются произведенные в России ракеты. Также он подчеркнул, что размещение "Орешника" на территории его страны идет в соответствии с двусторонними соглашениями.

Остается неясным, производят ли белорусские предприятия пусковые установки исключительно для тех "Орешников", которые будут развернуты в Белоруссии, или же они также поставляют их российским вооруженным силам. Последний вариант представляется более вероятным.

Белоруссия имеет богатый опыт производства современных ракетных пусковых установок: Минский автомобильный завод (МАЗ) разработал несколько пусковых установок с транспортно-пусковым устройством, в том числе МАЗ-547А, используемую для предшественницы "Орешника" — баллистической ракеты средней дальности РСД-10.

Разработка ракет-носителей с характеристиками, сопоставимыми с производящимися белорусскими предприятиями экземплярами, с момента распада СССР остается серьезной проблемой для российского ВПК. Российские вооруженные силы в этом плане по-прежнему в значительной степени зависят от импорта из Белоруссии. Сегодня основным предприятием, производящим ракетные пусковые установки, выступает Минский завод колесных тягачей. Он выпускает МЗКТ-79221, служащую шасси для баллистической ракеты средней дальности "Тополь-М", а также МЗКТ-7930 для баллистического ракетного комплекса "Искандер" и системы ПВО "Панцирь-С1".

Планы по поставке ракет "Орешник" в Белоруссию были подтверждены 6 декабря 2024 года. Предстоящая передача баллистических ракет средней дальности станет первой с начала века. "У нас есть определенные места, где мы можем разметить это оружие, с одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Белоруссии […] чтобы российские специалисты обслуживали", — заявил тогда президент Лукашенко. Начало развертывания ракет запланировано на вторую половину 2025 года.

Комплекс "Орешник" впервые был применен в боевых условиях 21 ноября 2024 года. По оценкам экспертов, его дальность составляет 4000 километров. Ракета несет несколько боеголовок — ядерных или обычных — с независимым наведением на цель.

Ожидается, что развернутый в Белоруссии арсенал будет оснащен как ядерными, так и обычными боеголовками. Первые будут доступны белорусским вооруженным силам в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия, подписанного с Россией в 2023 году.

Развертывание "Орешника" станет следующим шагом после осуществленных Москвой крупномасштабных поставок в Белоруссию баллистических ракет малой дальности "Искандер-М" и систем ПВО С-400. Предполагается, что эта мера укрепит способность страны асимметрично противостоять быстрому расширению сил НАТО у ее границ.