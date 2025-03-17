«Видеть и не быть замеченным»: в Чехии собирают средства для ВСУ на маскхалаты InfraHex против БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В Чехии поставлен на поток сбор средств для закупок матчасти в интересах ВСУ. В настоящее время пожертвования предназначены для приобретения маскхалатов InfraHex.

Как указывается в издании CZDefence, на украинском поле боя БПЛА зачастую обнаруживают и поражают цели, несмотря на отличную визуальную маскировку личного состава и техники благодаря оборудованию дронов ИК-камерами. В связи с этим местные «волонтёры» на этот раз решили провести акцию по закупке 333 комплектов камуфляжа InfraHex от компании 4M Tactical. Как заявляется, за первый день удалось собрать более 500 тыс. крон. ($21,7 тыс.).

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, маскхалат InfraHex, в отличие от других подобных изделий, не препятствует излучению тепла тела в окружающую среду, а, наоборот, позволяет ему незаметно выходить наружу. Утверждается, что в данном камуфляже можно работать десятки часов, оставаясь не обнаруженным. Его можно упаковать в небольшой пакет и, при необходимости, развернуть примерно за 15 секунд и использовать в качестве надёжного укрытия от пролетающего мимо беспилотника. Заявляется, что эффективность маскировки теплового следа достигает 96%.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается на сайте InfraHex, в камуфляже используется ткань, созданная на основе нанотехнологий. Дышащий материал из 9 слоёв поддерживает низкую температуру даже при длительном использовании, вне зависимости от времени суток.

Камуфляж позволяет скрыть солдата или технику так, что их невозможно будет обнаружить ни с воздуха, ни с земли. Боец сможет видеть, оставаясь незамеченным

- говорится в статье.