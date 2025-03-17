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Военное обозрение

Китай строит мега-мосты для вторжения на Тайвань – Naval News

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Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие китайской армии возводят на побережье КНР нечто похожее на гигантские мосты, с помощью которых Пекин планирует осуществить вторжение на Тайвань. Об этом сообщает издание Naval News. В публикации отмечается, что эти конструкции предназначены для проведения десантных операций.

Китай в настоящее время строит по меньшей мере пять новых специализированных кораблей, которые, по-видимому, предназначены для десантных операций

– отмечается в публикации.

При этом подчеркивается, что эти корабли могут предоставить Китайской Народной Республике уникальную возможность выгрузить большое количество бронетехники прямо на тайваньские дороги.


По мнению экспертов, опрошенных изданием, корабли пригодны для доставки на берег большого количества тяжелого оборудования за короткое время.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, США и Европа давно обвиняют Китай в подготовке военного вторжения на Тайвань с целью присоединения острова к материковой части КНР. Под этим предлогом Вашингтон осуществляет поставки оружия Тайбэю.

Стоит отметить, что после прихода к власти в США Дональда Трампа призывы о необходимости увеличения расходов на оборону в адрес властей Тайваня заметно усилились.

Добавим, что именно подготовку к возможному военному противостоянию с Китаем в администрации 47-го президента США называют в качестве приоритета внешней политики Вашингтона.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
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