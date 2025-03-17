Речь не только о репутации Дональда Трампа: репутация всей Америки подорвана (The New York Times, США)

За время президентства Трампа европейцы перешли от шока к недоумению, а затем к отторжению, пишет NYT. Они поняли, что США теперь являются не другом, а сверхдержавой-изгоем. Америка стала машиной по вымогательству, что разрушит ее отношения с партнерами, жалуется автор.

Дэвид Брукс

Много лет назад я спросил своего друга, который занимал должность высокопоставленного чиновника по внешней политике: узнал ли он что-то о работе правительства, чего не знал раньше. Он ответил: "Раньше я думал, что политические решения на 75% зависит от взаимоотношений. Сейчас я понимаю, что на 95%".

Очень трудно решать большие дела в одиночку. Поэтому компетентные лидеры и нации полагаются на отношения, выстроенные на общих ценностях, истории и доверии. Они создают коалиции, чтобы противостоять вызовам современности, в том числе наиболее серьезным: будет ли XXI век столетием Китая или очередным веком Америки.

В этом соревновании у китайцев много достижений, но до недавнего времени решающее преимущество было за США: у страны было больше друзей по всему миру. К сожалению, за последние полтора месяца Америка разрушила многие из этих отношений в пух и прах.

Президент Дональд Трамп, похоже, не замечает или не заботится о том, что люди будут вас ругать, если предавать или водить их за нос. За последние несколько недель европейцы перешли от шока к недоумению, а затем к отторжению. Этот период стал для них тем же, чем было 11 сентября для США, — разрушением иллюзий и осознанием экзистенциальной угрозы. Европейцы поняли, что Америка, страна, которую они считали своим другом, на самом деле является сверхдержавой-изгоем.

В Канаде и Мексике вы завоюете популярность, если отнесетесь к Америке как к врагу. Прогнозирую, что в течение следующих нескольких лет Трамп заключит сделку с Китаем и поступит с Тайванем примерно так же, как он уже поступил с Украиной: "предаст маленького человека, чтобы подлизаться к большому парню". Страны Азии придут к тому же выводу, к которому уже пришли европейцы: США — это Иуда.

Это проблема не только Трампа: репутация всей Америки подорвана. Даже если бы сам Авраам Линкольн вошел в Белый дом в 2029 году, всё равно ни один иностранный лидер не сможет доверять нации, которая через четыре года опять изберет очередного авторитарного нигилиста.

Так что же будет дальше?

НАТО пришел конец. Джо Байден потратил четыре года на защиту послевоенного либерального порядка. Этот порядок сформировался из конкретного исторического опыта: изоляционизм после Первой мировой войны привел к ужасам Второй мировой войны; интернационализм после Второй мировой войны привел к 80-летнему миру со сверхдержавами. Когда вы говорите об этом молодому поколению, многие смотрят на вас так, словно вы рассказываете о XIV веке. Послевоенный порядок был историческим достижением, но он был продуктом своего времени, и мы не собираемся к нему возвращаться. Бесполезно пытаться воскресить дух Дина Ачесона — мы должны поразмыслить над новой глобальной архитектурой.

Западу (временно) пришел конец. То, что мы называем Западом, — это многовековой диалог: Сократ искал истину, Рембрандт был воплощением сострадания, Локк развивал либерализм эпохи просвещения, Фрэнсис Бэкон был пионером научного метода. Это наше наследие. На протяжении всей истории Америка воспринимала себя как воплощение великого западного проекта. Идея Запада была осуществлена во всех альянсах и обменах между Европой и Северной Америкой.

Но категория Запада, похоже, не существует в голове Трампа. Он отрезает Америку от ее духовных и интеллектуальных корней. Он завершил проект, который Джесси Джексон начал в 1987 году, когда он и группа прогрессивных активистов в Стэнфорде скандировали: "Эй-эй, хо-хо, западная цивилизация должна исчезнуть".

Новая цивилизационная борьба идет между жестким и мягким. Не стоит слишком задумываться над этим. Трамп не играет в четырехмерные шахматы и не пытается вытянуть Россию из ее союза с Китаем. Американская внешняя политика сейчас делает приоритетом всё, что вызывает у Трампа выброс гормонов. Он всю жизнь питал слабость к мужественности. В концепции MAGA ("Сделаем Америку снова великой") Владимир Путин жесткий, а Западная Европа мягкая. Илон Маск жесткий, а USAID мягкая. WWE (американский рестлинг-промоушн. — Прим. ИноСМИ) жесткий, а университеты мягкие. Борьба за доминирование — проявление силы, а вступление в альянсы — слабость.

Европа либо возродится, либо превратится в музей. Возможно, Европа станет местом отдыха для всего мира с низкой рождаемостью, низким уровнем инноваций и медленным ростом. Но европейцы знают, что для них настал момент разорвать связи с Америкой в сфере безопасности и возродить собственную мощь. Германия влезает в долги, чтобы иметь возможность производить оружие. Бывший премьер-министр Италии Марио Драги потряс континент, заявив, что фрагментация рынка убивает технологические инновации. Многие консерваторы убеждены, что Европа слишком светская и декадентская, чтобы когда-либо восстановиться. Может быть. Но Германия — серьезная нация. Во Франции непревзойденная государственная служба. История показала, что на британский народ можно положиться в трудные времена.

Наступает новая эра распространения ядерного оружия. Когда Америка уберет свой "ядерный зонтик", страны по всему миру, от Польши до Японии, придут к выводу, что им необходимо ядерное оружие. Что может пойти не так?

Китай восполнит этот пробел. Поскольку Америка предает друзей, Китай будет стремиться сделать их своими. Специальный представитель Китая по европейским делам в ЕС недавно назвал "ужасающим" отношение администрации Трампа к Европе. Он продолжил: "Я считаю, что европейским друзьям следует задуматься над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Поступая так, они увидят, что дипломатический подход Китая нацелен на мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Такого рода заявления могут быть восприняты скептически, но в реальности, столкнувшись с двумя сверхдержавами-изгоями — Китаем и США, странам Европы, Азии и Африки придется подстраховаться и играть на обе стороны.

Глобальная культурная война. Уже не первый год Всемирный обзор ценностей показывает, что Западная Европа и "голубые зоны" Америки движутся в направлении гипериндивидуалистской, постмодернистской культуры, которая всё дальше отходит от традиционных общественных культур, распространенных в других странах мира. В конечном счете это неизбежно привело к политическим разногласиям. Одна из причин восхищения консерваторов MAGA Путиным заключается в том, что они видят в нем союзника в борьбе против своего главного врага — программы этнических исследований Колумбийского университета.

Возвращение к национальному величию. История не закончена. Как отмечает историк Роберт Каган, Америка мечется от изоляционизма к интервенционизму. США также колеблются между индивидуализмом и коммунитаризмом, цинизмом и идеализацией, секуляризмом и религиозностью, иррациональным пессимизмом и иррациональным оптимизмом. Сейчас мы находимся на переднем крае каждой из этих полярностей.

Некомпетентность Трампа спровоцирует ответную реакцию, которая станет возможностью и возрождением. Когда это произойдет, люди будут готовы услышать правду, которую Трамп никогда не поймет. Превращая Америку в огромную машину по вымогательству, вы добьетесь некоторых краткосрочных побед, поскольку более слабые державы вынуждены склониться перед бандитизмом. Но это разрушит взаимоотношения как внутри страны, так и за рубежом, которые на самом деле являются основой долгосрочного могущества Америки.

Комментарии читателей

Брэд Л.

Было удивительно и печально видеть, как меняется мнение канадцев: до 2025 года США — хороший друг, союзник и торговый партнер. Январь 2025 года: США — ненадежный и безразличный союзник. Март 2025 года: США — противник и хищник по отношению к своим бывшим союзникам. Восстановить утраченное доверие будет нелегко. США значительно выиграли от миропорядка, установившегося после Второй мировой войны. Я сомневаюсь, что у Трампа хватит знаний или интереса, чтобы попытаться понять, что он упускает.

Мэри

Канадцы начали пересматривать свои планы на поездки в США и отменять путешествия, а канадские продукты стали помечаться знаком клена.

Патрик

Скоро начнется массовый бойкот всего американского по всему миру.

Сюзан

Ну, дело не только в Трампе. В Канаде местные бизнесмены отказываются от американского импорта, чтобы напомнить американцам голосовать более ответственно в следующий раз.

Марк Остерман

Удачи Америке в реализации планов по изоляционизму. Я так зол на американцев, что мне трудно об этом говорить. И я имею в виду всех американцев, а не только Трампа и те 75 миллионов, которые проголосовали за него. В совокупности за последние 30–40 лет вы позволили своей демократии деградировать, в том числе из-за джерримендеринга и объединения граждан, до такой степени, что избрали безумного короля Георга. А граждане, не чета жившим 250 лет назад, слишком самодовольно сидят на диване и смотрят телевизор китайского производства вместо того, чтобы хоть что-то с этим сделать. К сожалению, хотя я как канадец не имею права голоса на ваших выборах, они имеют огромные последствия для меня и всего остального мира

Читатель Times

Никто НЕ ДОЛЖЕН доверять Америке, пока она не проведет серьезную политическую реформу, в том числе изменение избирательного законодательства и прекращение джерримендеринга.

Гоуэн Макэвити

У мистера Трампа нет хороших отношений ни с кем, кроме себя самого. Никто не верит, что он сдержит свое слово, даже его сторонники. Когда он лжет или делает сальто, называя это хитростью, они смеются. За пятьдесят дней ему удалось оттолкнуть от себя всех в международной дипломатии, за исключением, возможно, Путина. Ты мой лучший друг до тех пор, пока не перестанешь. Кто следующий? Добром для Америки это не кончится.

Пэт в Орегоне

Насколько всё плохо? Когда 30 генералов и министров обороны встречаются без США, это плохо. На вчерашней встрече присутствовали даже представители Японии и Австралии, помимо наших европейских (бывших) друзей. Генералы и министр обороны США отсутствовали не потому, что США решили не присутствовать, а потому, что их не пригласили участвовать. Представьте себе! Наши (бывшие) союзники разрабатывают военные планы без нас. Может быть, из-за нас.