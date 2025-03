TNI: Су-35 в воздушном бою превосходит натовские истребители

НАТО нечего противопоставить российскому самолету Су-35, пишет TNI. Россия, в отличие от Украины, адаптировалась к боевым условиям — и результат налицо. Главный козырь истребителя — сверхманевренность, и недооценивать его было опрометчиво для западных стратегов.

Брэндон Вайхерт

Главное преимущество Су-35 в бою — его сверхманевренность, с которой могут сравниться лишь немногие западные самолеты.

Репортажи западных СМИ о продолжающемся конфликте на Украине, как правило, всячески превозносят возможности украинской стороны, умаляя при этом козыри русских. Поэтому для некоторых наблюдателей стало неприятной неожиданностью, что подаренные НАТО истребители F-16 оказались в целом неэффективны против российских Су-35. Представитель украинских ВВС даже откровенно признал, что F-16 “устарели” и “не могут противостоять” российскому боевому самолету поколения “4++”.

Россия адаптировалась, а НАТО — нет

Когда Россия только ввела войска в феврале 2022 года, острословы в западной прессе принялись прохаживаться по ее якобы устарелой технике советской эпохи. Действительно, неудачи российской армии на начальном этапе конфликта как минимум отчасти диктовались упором на традиционную технику против современных боеприпасов, предоставленных Украине НАТО (в частности, ракет Javelin).

Но в любых конфликтах ключевой фактор — это адаптация. Последние три года Россия активно совершенствует свое оборудование еще советской разработки, старательно исправляя недостатки после уроков, выученных на полях сражений восточной Украины. Конфликт не статичен, а развивается динамично. Какие бы системы ни приносили успех в его начале, по мере затягивания боевых действий (что и случилось на Украине) военные должны неуклонно приспосабливаться к накопленному боевому опыту. Россия это сделала. Украина же зависит от современных систем НАТО и в целом этим пренебрегла. Результат налицо. Более того, Москва привлекла к постоянному переоборудованию техники свою обширную оборонно-промышленную базу, которая к тому же перешла на военные рельсы.

Су-35 прошел масштабную доработку на основе выводов с полей сражений. И это при том, что его общая конструкция и прежде была превосходна!

Бывший командующий НАТО признал, что F-35 скорее отступят, чем примут бой с Су-35

Главное преимущество Су-35 в бою — его сверхманевренность, с которой могут сравниться лишь немногие западные самолеты. Один бывший командующий НАТО высказал мнение, что хваленый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II (“Молния”), обнаружив Су-35, “наверняка отступит”. Даже при том, что F-35 почти наверняка “увидит” Су-35 первым, противник, скорее всего, уклонится от любых выпущенных ракет. Затем он навяжет воздушный бой, из которого, по всей видимости, выйдет победителем. В частности, производитель Су-35 утверждает, что у его детища нет ограничений по углу атаки.

Гипотетические столкновения между F-35 и Су-35 не имеют отношения к украинскому конфликту. Но факт остается фактом: Су-35 остается серьезным игроком в воздухе, что бы на этот счет ни думал Запад.

Пакет вооружений Су-35 поистине примечателен. Он может нести до 12 ракет малой дальности — на четыре больше, чем F-22A Raptor (“Хищник”). Кроме того, на этой боевой птице могут быть установлены четыре ракеты Р-37М с 60-килограммовой боеголовкой каждая. Сообщается, что ракеты достигают ошеломляющей скорости в шесть Махов и поражают цели на расстоянии до 400 километров. Кроме того, самолет оборудован мощной 30-мм автоматической пушкой Грязева-Шипунова ГШ-301 со 150 снарядами.

Что касается защиты от украинских ПВО, Су-35 оснащен системой радиоэлектронной борьбы Л-175М “Хибины-М” разработки Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ), которая затрудняет противнику захват цели при полете над его территорией. Благодаря этой системе, скорости и преимуществам по углу атаки сбить Су-35 не так-то просто.

Украинские репортажи о сбитых Су-35 неверны

Кроме того, несмотря на вопли западных СМИ о том, что Су-35 вообще ни на что ни годен, в общей сложности их было сбито всего лишь от семи до тринадцати — вопреки триумфальным реляциям ВСУ о десятках сбитых “птиц”. Даже поверхностный обзор многочисленных западных и связанных с Россией публикаций показывает, что потери парка в 120 Су-35, с которыми Москва вступила в конфликт, составили от силы 11% (данные не подтверждаются российским Минобороны. — Прим. ИноСМИ).

Иными словами, данные Украины о потерях российских Су-35 преувеличенны. Поэтому аналитикам следует быть более осмотрительными в оценке истребителя. В конце концов, будь он и впрямь настолько плох, зачем тогда российским военным закупать еще десятки?

Возможно, будет нелишним посмотреть свежие ролики с линии фронта под Курском, где развернулись самые ожесточенные бои. На них хорошо видно, насколько эффективен Су-35 против украинцев на земле. В общем, недооценивать этот истребитель со стороны западных стратегов было бы крайне опрометчиво.

Автор: Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert) — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.