Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Первый марсоход Китая рядом со своей посадочной платформой, снимок сделан отделяемой селфи-камерой в 2021 году в рамках миссии «Тяньвэнь-1».

Космическое агентство Китая опубликовало открытое обращение ко всем потенциальным международным партнерам с предложением доставить на околомарсианскую орбиту их научные приборы в рамках миссии «Тяньвэнь-3». КНР находится под санкциями Запада в области космического сотрудничества, поэтому найти партнеров из-за рубежа китайцам весьма важно и, одновременно, сложно. Именно миссия «Тяньвэнь-3», с высокой вероятностью, станет первой, которая доставит марсианский грунт обратно на Землю.

Изучение грунта других небесных тел «на месте» неизбежно имеет очень ограниченную эффективность. Планетоходы не способны нести действительно тяжелое или энерготребовательное оборудование, ведь их полезная нагрузка мала, а мощность стабильного питания не превышает 110 ватт. Именно доставка реголита с Луны в 1960-х привела к революции в изучении земного спутника и появлению новой теории его образования.

К сожалению, с Марсом добиться подобного очень сложно: для путешествия туда нужно потратить намного больше топлива. До сих пор этого еще никто не сделал. Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерено восполнить этот пробел с помощью выводимой на двух тяжелых ракетах «Чанчжэн-5» миссии «Тяньвэнь-3».

Она будет состоять из спутника Марса (на эллиптической орбите 400 на 76 тысяч километров), маленького грузового корабля для возврата грунта (на круговой орбите 350 километров) и посадочного аппарата. Тот сядет на поверхность планеты, заберет образец с небольшой глубины с помощью бура и, как предполагается, с поверхности с помощью марсохода. Через несколько месяцев небольшая стартовая ступень доставит их на орбиту, в возвращаемый корабль. Он доставит грунт на Землю. Запуск намечен на 2028 год, возвращение — на 2030 год.

11 марта 2025 года управление выложило на своем сайте документ, приглашающий всех потенциальных международных партнеров отправить с «Тяньвэнь-3» полезную нагрузку. Она может отработать в миссии только с орбиты, а не с поверхности (для посадочного аппарата очень жесткие весовые ограничения).

Такой «попутной нагрузке» заявлены и другие существенные ограничения. Приборы для корабля, возвращаемого на Землю, должны иметь массу не выше 15 килограмм. Для искусственного спутника Марса предел еще ниже: масса не более пяти килограмм. Электрическая мощность обеих комплектов попутных нагрузок не более 40 ватт. Габариты каждого дополнительного прибора не могут превышать 300 на 200 на 200 миллиметров.

Отбор потенциальных попутных нагрузок пройдет в июне-октябре 2025 года. Пока неясно, кто именно решит участвовать в миссии. Но самые вероятные кандидаты — страны третьего мира, не находящиеся в орбите влияния Запада. Остальных остановит угроза санкций, которыми западные государства стабильно угрожают любым игрокам, пытающимся сотрудничать с Китаем в космосе.

Несмотря на санкции, с высокой вероятностью именно КНР первой вернет грунт с Марса. Это весьма важно, поскольку NASA сознательно избегает поисков современной жизни на Красной планете, а у Китая таких ограничений нет. Более того: в выложенном управлением документе поиск «следов жизни на Марсе» обозначен важнейшей целью. В то же время конкретики по составу приборов, которые будут ее искать, известно мало.

В целом США в 2020-х существенно обгоняют Китай по космическим возможностям: у КНР пока нет ни одной сверхтяжелой ракеты, а у Штатов одна летает (Falcon Heavy), а вторая доводится (Starship). Но конкретно в смысле доставки грунта на Землю это преимущество в 2020-х не поможет: Starship слишком массивен для взлета с четвертой планеты без участия человека. А миниатюрных возвращаемых ступеней американцы не разрабатывают, причем сделать это до 2028 года не очень реально. В целом уровень китайских миссий к Марсу очень серьезный: если СССР не удалось совершить вполне мягкую посадку ни для одного марсохода (а Россия даже не пыталась), то у китайцев четыре года назад с марсоходом все получилось с первой попытки.