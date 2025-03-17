Экс-директор компании "Спутникс" Павел Черенков возглавил "Терра Тех" - "Роскосмос"

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-глава российской компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) Павел Черенков назначен гендиректором компании по предоставлению услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Терра Тех", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в субботу.

"Новым генеральным директором компании "Терра Тех" (входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") назначен Павел Черенков", - говорится в сообщении.

С августа 2024 года Черенков возглавлял группу компаний "Спутникс" (входит в Sitronics Group).

Ранее он являлся гендиректором АО "Научно-производственное предприятие "Квант", а также АО "Спутниковая система "Гонец" (оба предприятия входят в "Роскосмос").