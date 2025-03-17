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Военное обозрение

Медведев прокомментировал призыв Макрона и Лэмми к России принять предложение по 30-дневному перемирию без всяких условий

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания и Франция поддерживают идею США и Украины о ведении 30-дневного перемирия на всей линии фронта, требуя от России принять это предложение. С соответствующими заявлениями выступили Макрон и глава британского МИДа Дэвид Лэмми. Дмитрий Медведев показал направление, куда следует идти французам и британцам с их требованиями.

По словам Макрона, Москва должна принять предложение Трампа и Зеленского о режиме прекращения огня на 30 дней. При этом он обвинил Россию в якобы затягивании с решением по этому вопросу, практически повторив всё сказанное ранее киевским клоуном. То, что в Белом доме не имеют к Москве никаких претензий по этому вопросу, Макрона не волнует, он считает себя чуть ли не самым главным в Европе, без советов которого не обойтись.

Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Злоупотребления должны прекратиться, как и затягивание заявлений.

— заявил французский президент.

Аналогичное заявление сделал и Лэмми, призвав Россию прекратить огонь и принять предложение Украины, причем без всяких условий, введя режим перемирия на 30 дней.

Сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию, теперь дело за Россией, чтобы ее принять.

— заявил британец.

На заявление Лэмми отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который в своей манере прекрасно выразил мнение России по поводу звучащих «советов».

Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла.

— написал российский политик.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Медведев Дмитрий
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