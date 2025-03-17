Хитрая ловушка Путина: почему предложение Трампа о прекращении огня на Украине не сработает (19FortyFive, США)

Эксперт Лэтэм: Зеленского обвинят в срыве мирных переговоров по Украине

Владимир Путин, дескать, поставил перед Зеленским "невыполнимые" условия перемирия, с грустью возмущается автор статьи для 19FortyFive. По его словам, российский лидер специально пытается сделать Киев ответственным за срыв переговоров. И — о ужас! — все еще хочет победы своей страны.

Ответ Владимира Путина на недавнее предложение администрации президента Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине оказался столь же продуманным и уклончивым, сколь и следовало ожидать. Он не отверг его напрямую (иначе бы сделался мишенью для обвинений в том, что именно он — а не Зеленский — главный противник мира), но выдвинул такие условия, что эти переговоры стали практически невозможны.

В частности, он подчеркнул, что любое прекращение огня должно устранить, как он выразился, "коренные причины" конфликта, потребовал, чтобы западные страны прекратили вооружать Украину, и ясно дал понять, что судьба территориальных приобретений России даже не обсуждается.

Никаких встречных предложений в рамках затяжных переговоров на пути к миру Путин не выдвигал, зато искусно сформулировал свой ответ так, чтобы выиграть время.

Поскольку его войска успешно продвигаются под Курском и в Донбассе, у Путина просто нет причин соглашаться на прекращение огня прямо сейчас — особенно если оно выкроит украинцам время на то, чтобы восстановить силы, перевооружиться и укрепить свои рубежи.

Зачем Путину прекращать конфликт на Украине ради повторения Стамбула?

Однако на Западе многие тешат себя надеждой на то, что, даже если предложение Трампа — заведомо "непроходной" вариант, у переговоров так или иначе будет благоприятный исход. Некоторые даже ищут аналогии в недавней истории — и, в частности, предлагают взять за основу нового урегулирования итоги консультаций в Стамбуле в 2022 году. Однако их обновленная версия, этакой "Стамбул 2.0" — это фикция.

Геополитические, военные и внутренние условия, благодаря которым "Стамбул 1.0" был теоретически возможен, сегодня уже неактуальны. Нынешняя Украина находится в гораздо более шатком положении, чем два года назад, и Путин считает, что если он создаст иллюзию, будто он выступает за мир, и тем самым выиграет своей армии время, необходимое для военной победы, то получит почти все, к чему стремится, не поступаясь при этом основополагающими интересами.

Стамбульские встречи в марте 2022 года велись на этапе, когда и у России, и у Украины была мотивация вести переговоры. Над Украиной, несмотря на ранние триумфы на поле боя, сгущались экзистенциальные риски, и поэтому Киев был готов обсуждать нейтралитет в обмен на гарантии безопасности. По сорвавшемуся в последний момент соглашению Украина отказалась бы от стремления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от крупных держав, включая Россию, США, Великобританию, Китай и Францию.

Россия, со своей стороны, обязалась бы отойти к границам на момент 24 февраля 2022 года, а статус Крыма предстояло бы определить в ходе будущих переговоров. Предполагалось, что Донбассу будет предоставлена некая форма автономии.

На тот момент такое соглашение в целом устраивало обе стороны, пусть даже если они и питали некоторые сомнения. Но то — тогда, а это — сейчас. Сегодня у Зеленского нет прежних рычагов влияния, а Путин не видит смысла принимать условия, которые считает заведомо устаревшими. Таким образом, идея "Стамбула 2.0" — не серьезная стратегия мира, но не более чем приступ дипломатической ностальгии, полностью оторванной от политических или военных реалий текущего геополитического момента.

Два года назад Киев еще владел инициативой на поле боя — и в некотором смысле даже имел стратегическое превосходство. Объемы западной военной помощи росли как на дрожжах, моральный дух был высок, а ВСУ еще не были сломлены беспощадными наземными наступлениями и ракетными ударами противника. Но, опять же: то — тогда, а это — сейчас. Попытка наступления ВСУ в 2023 году полностью провалилась, ни одна из поставленных целей не была достигнута — и теперь именно Украина, а не Россия, стратегически отступает. Украинские силы истощены и страдают от критической нехватки как живой силы, так и боеприпасов. Западная помощь забуксовала, а политическая воля как в Вашингтоне, так и в европейских столицах постепенно слабеет. Путин прекрасно это видит и рассудил, что время на его стороне.

Как показывают донесения европейских разведок, Путин разыгрывает долгую партию, выжидая, пока дипломатические и боевые позиции Украины ухудшатся настолько, что Киев смирится с гораздо более жесткими условиями, чем предложенные на провальных переговорах 2022 года. Российские войска продвигаются под Курском и в Донбассе, и каждый день отдаляет мирное урегулирование и упрочивает его позиции.

Самая бредовый же аргумент в пользу "Стамбула 2.0" — это утверждение, что Путин по-прежнему хочет того же, чего и в 2022 году. Все совсем не так. Тогда Путин, быть может, и согласился бы на нейтралитет Украины и возвращение к прежним границам, сочтя этот результат приемлемым, пусть и не оптимальным. Однако с тех пор Россия присоединила четыре украинских области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую (целиком или бóльшую их часть) — и включила их в свой состав в конституционном порядке.

Москва неоднократно давала понять, что отныне эти территории "навеки" с Россией. Ждать, что Путин добровольно отдаст их в обмен на соглашение в канве "Стамбула 1.0" — опять же, сущий бред.

Некоторые возразят, что даже плохой мир лучше, чем никакого вовсе. Но этот довод игнорирует объективную реальность: когда одна сторона идет на прекращение огня с позиции слабости, плохой мир может оказаться хуже некуда. Это урок следовало бы усвоить еще в 2014 году, когда Минские соглашения заморозили конфликт в Донбассе таким образом, что Россия смогла перегруппироваться и позже начать полномасштабную спецоперацию.

По этой же логике прекращение огня сегодня, если отталкиваться от текущих требований Путина, будет иметь аналогичный эффект — упрочит и зафиксирует территориальные приобретения Москвы, подорвет суверенитет Киева и позволит Путину возобновить военные действия в любой момент по собственному желанию.

Стратегия Путина по прекращению огня ясна

Именно поэтому ответ Путина на предложение Трампа о прекращении огня оказался таким хитрым. Он не сказал "нет" — а лишь выдвинул условия, которые Зеленский заведомо не может принять. Это равносильно гарантии, что переговоры зайдут в тупик, а Россия продолжит наступать. Дополнительным преимуществом станет то, что некоторые обвинят в этом Зеленского, сочтя именно его (а не Путина) главным противником мира. Вывод: цель Путина — не мир, а победа. И чем больше он будет затягивать мирный процесс, тем ближе он окажется к победе.

И поэтому, любые разговоры о том, что "Стамбул 1.0" послужит своего рода черновиком для "Стамбула 2.0", Путин категорически отвергнет. Он знает, что расстановка сил на поле боя изменилась в его пользу. Он может позволить себе выжидать — и, доколе динамика конфликта благоприятствует России, так и поступит.

Автор: Эндрю Лэтэм (Andrew Latham) — внештатный научный сотрудник аналитического центра “Приоритеты обороны” и профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота. Пишущий редактор 19FortyFive, ведет ежедневную колонку.