До устранения дефекта: шведское командование запретило использование новых финских штурмовых винтовок AK 24

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Шведское командование ввело временный запрет на использование новых штурмовых винтовок, закупленных у финской компании Sako и получивших местное обозначение AK 24 (Automatkarbin 24).

Хельсинки также постепенно переводит свои войска на оружие этого же семейства (M23), при этом финский вариант отличается только более крупным патроном и более длинным стволом.

Как указывается в издании Suomen Sotilas, причиной запрета стала задержка между нажатием на спусковой крючок и выстрелом. Она составляла от половины до нескольких секунд. В результате этой неполадки никто не пострадал, но потенциально она может привести к возникновению опасной ситуации.

Конструкция оружия [основанная на американских винтовках AR-10 и AR-15] на самом деле представляет собой старое механическое решение, проверенное десятилетиями. Многие другие заводы производят такую же конструкцию. Может быть, проблема состоит в дефекте боеприпаса, а не в самом оружии?

- задаётся вопросом автор, предполагая, что неисправность может заключаться в позднем воспламенении капсюля.

В прошлом году Стокгольм принял решение закупить 22,5 тыс. штурмовых винтовок Sako AK 24, из которых 7,5 тыс. единиц оружия планировалось поставить в этом году, а оставшиеся 15 тыс. в 2026 году.

Новая винтовка уже успела поступить в эксплуатацию и выдавалась новобранцам в ходе их обучения, в процессе которого и была обнаружена указанная неисправность. В настоящее время расследованием инцидента занимаются компания-производитель Sako и Минобороны Швеции. В случае выявления причины поломки и её устранения военное ведомство снимет свой запрет.