«До 2-х км в полной темноте»: ВС РФ в зоне СВО начали применять новый тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулемётов

Фото иллюстрационное
Источник изображения: topwar.ru
Российские военные в зоне СВО начали применять новый тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов, позволяющий поражать цели на дальности 2 км. Об этом сообщил официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.
Российские разработчики создали новый тепловизионный прицел, позволяющий в полной темноте поражать цели на дальности до 2-х километров. Прицел предназначен для крупнокалиберных пулеметов. На данный момент прицел уже поставляется в зону СВО и применяется российскими военными.
— приводит ТАСС слова Потапова.
Также данный прицел позволяет вести наблюдение через встроенный монитор, есть возможность подключения других мониторов, а также очков дополненной реальности с разрешением FHD. Оснащен лазерным дальномером и системой быстрого ввода баллистических поправок. Дальность обнаружения живой силы противника составляет 2,5 км, автотранспорта — 3 км.
Другие подробности о новом прицеле не сообщаются.