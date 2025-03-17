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Военное обозрение

«До 2-х км в полной темноте»: ВС РФ в зоне СВО начали применять новый тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулемётов

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО начали применять новый тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов, позволяющий поражать цели на дальности 2 км. Об этом сообщил официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

Российские разработчики создали новый тепловизионный прицел, позволяющий в полной темноте поражать цели на дальности до 2-х километров. Прицел предназначен для крупнокалиберных пулеметов. На данный момент прицел уже поставляется в зону СВО и применяется российскими военными.

В зоне спецоперации началось применение тепловизионного прицела для крупнокалиберных пулеметов, который позволяет в полной темноте прицельно поражать цели на дистанциях до 2 км. Прицел предназначен для поражения надводных, воздушных и наземных целей в любое время суток.

— приводит ТАСС слова Потапова.

Также данный прицел позволяет вести наблюдение через встроенный монитор, есть возможность подключения других мониторов, а также очков дополненной реальности с разрешением FHD. Оснащен лазерным дальномером и системой быстрого ввода баллистических поправок. Дальность обнаружения живой силы противника составляет 2,5 км, автотранспорта — 3 км.

Другие подробности о новом прицеле не сообщаются.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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