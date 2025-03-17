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Интерфакс-АВН

Стармер намерен призвать сторонников Киева к усилению давления на РФ - канцелярия британского премьера

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обратиться участникам намеченной на субботу виртуальной встречи в поддержку Украины с призывом усилить экономическое давление на Россию, сообщила канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр скажет лидерам, что сейчас настало время для принятия конкретных обязательств (...), чтобы принудить Путина к переговорам в краткосрочной перспективе, и быть готовыми поддерживать справедливый и прочный мир на Украине в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

"Если Россия, наконец, сядет за стол переговоров, тогда мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир, если же они этого не сделают, тогда нам нужно напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - планирует подчеркнуть Стармер.

Стармер также заявит об актуальности "продолжения наращивания военной поддержки Украине, чтобы защитить себя от растущих нападений России".

Во встрече, как ожидается, примут участие около 25 стран, включая лидеров стран ЕС, представителей Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

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