TNI: у России есть все основания гордиться своим ЗРК С-500

Большинство аналитиков сочли новый вариант российской системы С-500 “Прометей” первоклассным, пишет TNI. Это единственное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты. Правда, такие вооружения тоже есть только у России.

Майя Карлин (Maya Carlin)

После жаркого спора в Овальном кабинете со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в феврале президент Дональд Трамп распорядился прекратить военную помощь США Украине, но позже отменил свое решение. Поднялся настоящий переполох, поскольку Украина зависит от поставок передового западного оружия — включая беспилотники, ракеты Storm Shadow/Scalp и армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). С их помощью Киев рассчитывает преодолеть самые современные зенитные ракетные системы Москвы, такие как С-500 “Прометей”. В конце 2024 года вооруженные силы России полностью укомплектовали этими дальнобойными системами свой первый полк, и это стало важной вехой для развития ее сети ПВО.

Обзор С-500

История ЗРК “Прометей” тесно переплетена с еще советским проектом С-300. В годы холодной войны силам ПВО СССР потребовалась система ЗРК, способная защищать от авиаударов и крылатых ракет из арсенала США. Для удовлетворения этих потребностей советский производитель НПО “Алмаз” и выпустил С-300 в конце 1970-х. За эти годы было выпущено несколько модификаций С-300, последняя из которых носит название “Антей-2500”. По данным российских государственных СМИ, при дальности действия в 350 км система обладает “высокими тактико-техническими характеристиками”, которые позволяют использовать ее для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов, группировок войск, береговой инфраструктуры и военно-морских сил в местах дислокации.

Ее преемница С-400 была разработана в 1990-х годах и получила улучшенные возможности. Хотя значительную часть технологий С-400 унаследовала от предшественницы, включая радары, пусковые установки и контейнеры для хранения ракет, новый ЗРК отличался улучшенным программным обеспечением и совместимостью с новыми типами ракет. Комплекс С-400 (SA-21 Growler или “Ворчун” по классификации НАТО) оказался достаточно продвинут, чтобы обнаруживать и отслеживать самые передовые платформы американских истребителей.

Новинку под названием С-500 “Прометей” большинство аналитиков считают первоклассной. Кремль даже утверждает, что его новый С-500 — единственное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты “Кинжал” с предполагаемой дальностью около 500 километров и заявленной максимальной скоростью в 10 Махов. Как отмечает Центр международных и стратегических исследований, ракеты большой дальности 40Н6М имеют радиус действия до 400 км, а перехватчики серии 77Н6 — до 600 км.

В декабре начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов объявил, что первый российский полк ЗРК “Прометей” приближается к полной оперативной готовности. Как сообщали российские государственные новостные агентства, С-500 уже использовались для защиты стратегически важного Керченского моста, который соединяет материковую часть России с полуостровом Крым в Черном море.

Киев утверждает, что в прошлом успешно справлялся с более ранними системами ПВО Москвы. В прошлом году украинские источники сообщили, что российские системы С-300 и С-400 подвергались ударам крылатых ракет. В частности, по словам украинских должностных лиц, российские ЗРК были поражены ракетами “Нептун” (информация не подтверждена Министерством обороны России).

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel