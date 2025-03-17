Генсек НАТО подтвердил, что тема о вступлении Украины в альянс снята с повестки

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Генсек НАТО Марк Рютте, похоже, поставил «крест» на спекуляциях представителей киевского режима о гарантиях безопасности для Украины в виде вступления страны в Североатлантический альянс.

На вопрос журналиста Bloomberg TV о том, действительно ли администрация США сняла вопрос о присоединении Украины к блоку с повестки дня, генсек альянса ответил утвердительно.

На этом фоне примечательно то, что буквально вчера глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия требует от Украины отказаться от вступления в Североатлантический альянс. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на такие условия, назвав их «красными линиями».

Также о неминуемом вступлении Украины в НАТО продолжает «талдычить» глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а также его советник Подоляк. И это при том, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что подобный сценарий выглядит крайне маловероятным.

Напомним, что внеблоковый статус Украины является одним из ключевых условий российских властей для завершения текущей СВО. Также, как и вывод украинской армии с временно оккупированных территорий присоединившихся к РФ регионов.

Что характерно, после недавних украино-американских переговоров в Джидде Дональд Трамп и его администрация неоднократно упоминали «территориальные уступки», на которые, скорее всего, придется пойти Киеву. Теперь же Рютте подтвердил информацию о том, что президент США снял с повестки и возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.