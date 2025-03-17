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Интерфакс-АВН

Путин заверил Пашиняна, что Ереван и Баку всегда могут рассчитывать на содействие России в нормализации армяно-азербайджанских отношений - Кремль

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

Пашинян сообщил о готовности Еревана подписать текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул в этой связи, что "Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе", сообщили в пресс-службе. "Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей.

"Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе.

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