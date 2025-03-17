The Telegraph: Россия выдвигает США жесткие условия для прекращения огня

Москва ясно дала понять, что еще до заключения соглашения о прекращении огня она хотела бы понять, какими будут следующие шаги в мирном процессе, пишет The Telegraph. У России есть определенные требования, и она намерена жестко стоять на своем.

Мемфис Баркер (Memphis Barker)

На любых переговорах о мире удары, встречные удары и ответные действия начинаются задолго до того, как стороны сядут за стол переговоров.

Когда самолет с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом был еще в воздухе на пути в Москву, появились сообщения о перечне требований, которые выдвинул Кремль.

— Украина не должна вступать в НАТО.

— Мировое сообщество должно признать присоединение Россией Крыма, а также Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

— После заключения сделки на Украине не должно быть иностранных миротворцев.

Первое требование мировое сообщество в целом уже приняло, хотя Украина отказывается на него соглашаться. Остальные два явно выходят за рамки того, на что готов согласиться занявший оборонительные позиции Запад.

Неслучайно в среду на линии фронта появился Владимир Путин, сделав это во второй раз с начала конфликта, причем он впервые приехал туда в военной форме. Тем самым Путин подал сигнал о том, что переговоры будут проходить не только в Кремле.

Если Вашингтону на самом деле было передано письмо с изложением вышеуказанных максималистских требований, то вторая часть переговоров будет разыграна на поле боя. Чем дольше Россия будет откладывать 30-дневное прекращение огня, тем больше у нее шансов полностью освободить свою Курскую область, лишив Украину козырей для переговорного торга, не говоря уже о моральном состоянии украинцев.

Главные переговорщики президента Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц хотят заключить сделку как можно быстрее. Они постоянно говорят об этом. Очевидно, что в интересах России затормозить данный процесс, даже если речь идет о 30-дневном перемирии с целью укрепления доверия. Пожалуй, в этом случае подстегиваемые Дональдом Трампом переговорщики в спешке могут задуматься об уступках. Например, они могут снова прекратить возобновленный процесс передачи Киеву разведывательной информации и оружия, что наверняка занимает одно из первых мест в списке пожеланий Кремля.

Вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский предложил уйти в отставку, если Украине будет предоставлено членство в НАТО. Но Россия неоднократно заявляла, что вступление Украины в НАТО — это красная линия. Она обвиняет альянс в том, что именно из-за его экспансии в Восточной Европе три года назад была начата военная операция на Украине.

Путин намекнул на это в четверг, заявив, что Россия согласится на предлагаемое США прекращение огня только в том случае, если оно "привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".

В свете постепенного оформления российских требований членство Украины в НАТО становится безнадежной затеей. Как только Пит Хегсет в прошлом месяце исключил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, исчезли все надежды на то, что сразу после подписания сделки Киев сможет быстро стать членом блока — и воспользоваться гарантиями по статье 5 его устава.

Некоторые аналитики утверждают, что этот вопрос надо вернуть на обсуждение. В их числе экс-советник по национальной безопасности Джорджа Буша Стивен Хэдли, который недавно написал статью в Foreign Affairs на эту тему. Но европейские лидеры НАТО сегодня в большей степени обеспокоены другим: станет ли администрация Трампа выполнять свои обязательства по статье 5, если их страны подвергнутся нападению. Это может стать прямой уступкой России.

Занятые Россией территории

Международное признание занятых Россией территорий существенно поднимет ставки. Украина будет возражать против этого, причем весьма решительно. Европа тоже не заинтересована в том, чтобы послушно одобрять действия России (это будет плохой пример для Приднестровья и для Сувалкского коридора).

Но за столом сидят американские переговорщики, а со сменой власти в Белом доме их намерения в этом вопросе не совсем понятны. Порой кажется, что главной причиной большого интереса Трампа к Украине являются ее полезные ископаемые. Большая часть этих месторождений сосредоточена в Донбассе, частично занятом российскими войсками.

Путин в прошлом месяце сказал, что он готов к работе с Трампом в рамках совместных проектов добычи полезных ископаемых в так называемой "Новороссии". Америка вряд ли согласится на такое сотрудничество; но если претензии Москвы на эти территории получат признание, картина может измениться.

Миротворческие силы

Одним из наиболее любопытных моментов в процессе подготовки почвы для переговоров стало утверждение Трампа о том, что во время телефонного разговора Путин согласился на развертывание европейских миротворцев. Однако все исходящие из Кремля публичные сигналы говорят об обратном.

Министр иностранных дел Сергей Лавров постоянно отвергает эту идею. <…>

Путин может также выдвинуть условие о том, что он поддержит мирное урегулирование, если сам сможет определять международный состав миротворческих сил.

В четверг он так сказал о предложенном 30-дневном прекращении огня:

"Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения… Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? … Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?..

Это всё серьезные вопросы. А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? … Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров?"

Как сообщил на прошлой неделе Bloomberg, Путин может выдвинуть условие о том, что он поддержит мирную сделку лишь в том случае, если ему будет предоставлена возможность определять международный состав миротворческих сил. Это может стать отдельной темой для переговоров.

Вашингтонский исследовательский центр Институт Куинси недавно предложил ввести в буферную зону на границе солдат из стран Глобального Юга. Путин приложил немало усилий для того, чтобы заручиться поддержкой таких стран в условиях дипломатической изоляции, которой его подвергли западные государства. Кроме того, присутствие таких военных на границе России поможет предотвратить смертельно опасные интриги и провокации.

Украина, естественно, будет требовать намного более существенных гарантий безопасности, которые могли бы предоставить европейские миротворцы, включая войска из Британии и Франции. По предварительной информации, сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон работают над созданием "сил безопасности", которые будут размещаться в городах вдали от линии фронта рядом с ключевыми объектами энергетики и инфраструктуры.

В четверг российский президент поднял вопрос о том, кто войдет в состав миротворческих сил, отметив при этом, что его армия продвигается вперед и добивается успехов на Украине.

Возражения Путина против иностранных миротворцев могут быть хорошо знакомой переговорной тактикой. Выдвигается максималистское требование, а потом от него отказываются в качестве "уступки" другой стороне. А реальной целью будет закрепление статуса "Новороссии".