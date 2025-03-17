СМИ США: наработки России и Китая в области средств ПВО угрожают американскому господству в воздухе

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Современные наработки России и Китая в области средств ПВО угрожают глобальному американскому господству в воздухе. ВВС США уже не так уверенно чувствуют себя в мировом воздушном пространстве, как раньше.
Об этом пишет в своей статье обозреватель американского издания 19FortyFive Айзек Зейтц.
В число главных угроз американских ВВС он включил российские комплексы противовоздушной обороны С-300, С-400, С-500 и «Панцирь-С1». Среди китайских «проблемных» систем ПВО Зейтц назвал HQ-9, HQ-22 и HQ-19.
- считает автор.
В первую очередь, отмечает обозреватель, эффективность ракетного вооружения и радиолокационного оборудования, имеющегося в распоряжении сил ПВО России и Китая, затрудняют американской боевой авиации проникновение в воздушное пространство этих стран без риска понести большие потери.
- отмечает СМИ США.
Зейтц утверждает, что американские ВВС долгие годы доминировали в глобальном воздушном пространстве, опираясь на передовые технологии и высокое мастерство личного состава. Но теперь развитие современных систем противовоздушной обороны России и Китая создают значительные проблемы для боевой авиации США.