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Военное обозрение

СМИ США: наработки России и Китая в области средств ПВО угрожают американскому господству в воздухе

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Источник изображения: topwar.ru

Современные наработки России и Китая в области средств ПВО угрожают глобальному американскому господству в воздухе. ВВС США уже не так уверенно чувствуют себя в мировом воздушном пространстве, как раньше.

Об этом пишет в своей статье обозреватель американского издания 19FortyFive Айзек Зейтц.

В число главных угроз американских ВВС он включил российские комплексы противовоздушной обороны С-300, С-400, С-500 и «Панцирь-С1». Среди китайских «проблемных» систем ПВО Зейтц назвал HQ-9, HQ-22 и HQ-19.

Достижения в российских и китайских системах ПВО имеют несколько стратегических последствий для ВВС США

- считает автор.

В первую очередь, отмечает обозреватель, эффективность ракетного вооружения и радиолокационного оборудования, имеющегося в распоряжении сил ПВО России и Китая, затрудняют американской боевой авиации проникновение в воздушное пространство этих стран без риска понести большие потери.

Преодоление этих угроз требует постоянных инвестиций в самолеты следующего поколения, улучшенную скрытность, радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковое оружие

- отмечает СМИ США.

Зейтц утверждает, что американские ВВС долгие годы доминировали в глобальном воздушном пространстве, опираясь на передовые технологии и высокое мастерство личного состава. Но теперь развитие современных систем противовоздушной обороны России и Китая создают значительные проблемы для боевой авиации США.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HQ-9
С-300
С-400 Триумф
С-500
Проекты
ГЗЛА
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