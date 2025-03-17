Войти
Интерфакс-АВН

В Белоруссии готовы к размещению комплексов "Орешник", производят к ним пусковые установки - Лукашенко

333
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов "Орешник" и готовы разместить в республике это оружие.

"Мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Несколько ракет (будет поставлено в Белоруссию - ИФ), а пусковые установки мы сделаем. К концу (2024 - ИФ) года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки", - сказал Лукашенко во время выступления в пятницу в Совете Федерации.

Накануне в Москве, по словам Лукашенко, он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему поставки "Орешника" в Белоруссию. Путин поинтересовался, где планируется размещать это оружие.

"Ну, это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем", - сказал Лукашенко.

"Сегодня в нашем арсенале региональная группировка войск Беларуси и России и единая региональная система противовоздушной обороны. Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник", - отметил Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"