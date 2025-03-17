В Белоруссии готовы к размещению комплексов "Орешник", производят к ним пусковые установки - Лукашенко

Минск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов "Орешник" и готовы разместить в республике это оружие.

"Мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Несколько ракет (будет поставлено в Белоруссию - ИФ), а пусковые установки мы сделаем. К концу (2024 - ИФ) года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки", - сказал Лукашенко во время выступления в пятницу в Совете Федерации.

Накануне в Москве, по словам Лукашенко, он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему поставки "Орешника" в Белоруссию. Путин поинтересовался, где планируется размещать это оружие.

"Ну, это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем", - сказал Лукашенко.

"Сегодня в нашем арсенале региональная группировка войск Беларуси и России и единая региональная система противовоздушной обороны. Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник", - отметил Лукашенко.