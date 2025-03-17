Путин ставит под сомнение предложение США о прекращении огня и выдвигает жесткие условия (The Washington Post, США)

WP: Путин выдвинул жесткие условия для прекращения огня в украинском конфликте

Москва поддержала предложение Трампа о прекращении огня в украинском конфликте, но обусловила свое согласие рядом жестких требований, пишет The Washington Post. Поэтому пока будут уточняться условия, российские войска продолжат наступление.

Робин Диксон

Мэри Ильюшина (Mary Ilyushina), Лиззи Джонсон (Lizzie Johnson), Айзек Арнсдорф (Isaac Arnsdorf)

Президент России Владимир Путин отказался в четверг полностью принять предложение США о прекращении огня в украинском конфликте, заявив, что есть “нюансы”, которые требуют “кропотливого исследования”, особенно с учетом продвижения российских войск.

Президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете после заявления Путина, сказал, что российский лидер “выступил с очень многообещающим заявлением, но оно было неполным. И да, я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил, но нужно побыстрее с этим покончить”. <…>

Такая реакция Путина позволяет России вести затяжные переговоры без немедленного отказа от перемирия.

Путин поблагодарил Трампа за его усилия по урегулированию конфликта и заявил, что Россия согласится на прекращение огня, но только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру. Тем самым он намекнул, что Россия хотела бы прекращения огня на своих условиях, таких, как запрет на получение Украиной оружия из США и на мобилизацию новых сил. Он также усомнился в методах верификации соблюдения прекращения огня, указав, что потребуются сложные переговоры, прежде чем он сможет его одобрить.

“Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить, — сказал Путин. — Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать”.

Трамп заявил, что США обсудили территориальные и другие вопросы, которые могут быть включены в окончательное соглашение.

“Таким образом, многие детали окончательного соглашения уже обсуждены, — заявил он. — Теперь мы посмотрим, согласится ли Россия. Если нет, то это будет разочарование для всего мира”.

Заявления Путина о сложности достижения перемирия и необходимости “кропотливого исследования” фактически откладывают предложенное немедленное краткосрочное прекращение огня. Это позволит России продолжать боевые действия, пока переговоры затягиваются. Эти высказывания отражают его уверенность в позициях России и его убежденность в том, что западная военная поддержка Киева, скорее всего, сократится при администрации Трампа, которая недавно временно прекратила военную помощь и обмен разведданными.

Путин также напомнил о том, что российские войска наступают на оставшиеся украинские силы в южной части Курской области. “Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?” – спросил он.

Он заявил, что следующие шаги по прекращению конфликта будут зависеть “от того, как будет развиваться ситуация на местах”, явно имея в виду военные успехи России.

Появление Путина в военном камуфляже, что случается довольно редко, стало своего рода воинственным сигналом на фоне наступления российских войск в Курской области. Он призвал продолжать борьбу, полностью выбить ВСУ с российской территории и продвигаться дальше, чтобы создать зону безопасности на украинской стороне границы.

Российский политолог Татьяна Становая*, старший научный сотрудник Центра Карнеги** по изучению России и Евразии, назвала отказ Путина от безоговорочного прекращения огня “неудобной позицией, которая может разозлить Трампа и помешать многообещающим перспективам нормализации двусторонних отношений”.

Условия Путина по прекращению огня, включая отказ США от военных поставок и неиспользование Киевом паузы в боевых действиях для укрепления своей обороны, перевооружения или мобилизации, направлены на то, чтобы добиться капитуляции Украины, написала Становая* в соцсети X.

Комментарии Путина были мягче, чем у его помощника Юрия Ушакова, который входит в российскую переговорную команду на переговорах с Соединенными Штатами по поводу конфликта на Украине. Ушаков сообщил государственному телеканалу, что в телефонном разговоре с советником по национальной безопасности США Майклом Уолтцем он изложил позицию Москвы по поводу 30-дневного прекращения огня.

“Это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего, — сказал Ушаков. — Мы считаем, что наша цель все-таки — долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации”.

Путин ранее неоднократно выступал против краткосрочного прекращения огня. В январе на заседании Совета безопасности России он заявил, что целью урегулирования должно быть “не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир”. <…>

Заявление Путина о необходимости длительного обсуждения условий прекращения огня, вероятно, означают, что боевые действия будут продолжаться, и могут погибнуть еще сотни или тысячи людей — и это идет вразрез с заявленным Трампом стремлением положить конец кровопролитию. Это также позволило бы России занять больше территорий и продолжить свое медленное продвижение на востоке Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который присоединился к Путину на его брифинге, ранее заявил, что России будет трудно согласиться на прекращение огня, поскольку ее войска продвигаются вперед. "У них большие козыри, как Трамп говорил, на руках", — сказал он, добавив, что когда русские “начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся".

Боевые действия, продолжающиеся на части территории Курской области, которую семь месяцев назад оккупировала Украина, по-видимому, близятся к концу. Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил Путину в среду, что операция по изгнанию вражеских войск находится на завершающей стадии.

После того, как Министерство обороны России объявило в четверг о возвращении Суджи — крупнейшего города, временно находившегося под контролем Украины, — Москва, похоже, намерена лишить Киев предмета для торга, который тот надеялся использовать в мирных переговорах при посредничестве администрации Трампа.

Командир украинского подразделения БПЛА, который с августа воюет в Курской области, сказал, что его бригада “постепенно отступает”. Он утверждает, что войска удерживают часть Суджи, чтобы дать время на отступление другим подразделениям.

“Мы попытаемся задержать их на украинской границе”, — сказал Андрей, который попросил не называть его фамилию, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ. “Я думаю, что русские попытаются продвинуться дальше и войти в Сумскую область. Это то, что мы хотим предотвратить”, — пояснил он.

Главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил в среду, что боевые действия в Курской области продолжаются, несмотря на то, что российское наступление неуклонно продвигается вперед.

В опубликованном в среду российской стороной официальном видео Путин в военной форме посещает командный пункт в Курской области и приказывает Герасимову как можно быстрее изгнать украинские войска из региона.

Появление Путина в военной форме – это "сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию … по освобождению Курской области от боевиков”, – заявил российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Необходимо “восстановить положение вдоль линии государственной границы”, – заявил Путин в видеоролике. <…>

Путин также заявил, что Россия должна направить войска на Украину для создания “зоны безопасности” в знак того, что он намерен продвигаться вперед в преддверии предполагаемых мирных переговоров. Ранее Путин призывал к созданию безопасного коридора на территории Украины в качестве условия любого мирного соглашения.

Вторжение Украины и оккупация части российской территории в августе прошлого года пересекли часто провозглашаемую Путиным "красную линию", согласно которой нападения на российскую территорию неприемлемы.

Герасимов сказал, что Киев “ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией”. “Данный замысел противника провалился”, – добавил он.

Российские условия будущего мирного соглашения включают в себя запрет на вступление Украины в НАТО, признание законности присоединения Россией занятых ею территорий и демилитаризацию Украины, в результате чего у нее останется маленькая армия, неспособная отразить будущие нападения. <…>

Пресс-секретарь Кремля Песков в четверг еще раз озвучил максималистские условия России, и это говорит о том, что мирные переговоры протекать будут трудно. Он исключил любую возможность того, что Россия уступит какие-либо из занятых ею территорий.

“Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность”, – сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг также исключила присутствие каких-либо иностранных миротворцев на Украине. Такое план рассматривается европейскими странами в качестве гарантии безопасности для Украины в рамках любого будущего соглашения.

“Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, – заявила она. – Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами”.

* Включена Минюстом в реестр иностранных агентов

** Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России