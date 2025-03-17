"Трамп дал кнута Зеленскому, а пряник — России": мировые СМИ о возможном перемирии

"Вооруженные силы России занимают все более выгодную позицию", "Мало кто из аналитиков сегодня будет утверждать, что Украина выигрывает", "Наилучший на данный момент шанс положить конец крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", — пишут мировые издания о перспективе прекращения огня

США

Politico: "Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа кнута. Владимир Путин продолжает получать пряники. <…> В отличие от Украины, которая сильно зависит от помощи со стороны США, Россия гораздо меньше полагается в чем-либо на Вашингтон. И она уже в течение трех лет выдерживает западные санкции, что еще более ограничивает возможности Трампа оказывать воздействие. Новые уступки Путину также отражают убежденность администрации в том, что в долгосрочной перспективе Россия имеет преимущество на поле боя".

The Washington Post: "Упоминание Путиным сложностей, с которыми сопряжено прекращение огня, а также необходимости кропотливого исследования <...> отражает его уверенность в позициях, которые России удалось занять в ходе вооруженного конфликта, и веру в то, что военная поддержка Киева Западом, скорее всего, сократится при администрации Трампа".

Associated Press: "Дружелюбный тон Путина в адрес Белого дома отражает удивительные изменения в отношениях США с Россией и Украиной с момента возвращения Трампа к власти в январе. При администрации бывшего президента Джо Байдена Соединенные Штаты были самым стабильным и мощным союзником Украины <…>. Однако избрание Трампа перевернуло эту политику с ног на голову".

The New York Times: "Заявления Путина во время пресс-конференции подчеркивали баланс, который он пытается соблюдать: демонстрируя уверенность в позициях России на поле боя, он одновременно стремится продолжать переговоры с Соединенными Штатами и избегать конфронтации с президентом Трампом. Американский президент, вызвав недовольство союзников и переориентировав внешнюю политику США в пользу России, стал ключевым геополитическим партнером для Путина. Заявления Путина прозвучали на фоне продолжающегося наступления России в ключевой битве в Курской области, где силы Москвы, судя по всему, близки к тому, чтобы вытеснить Украину с территорий, занятых ею прошлым летом. Такое развитие событий снизит влияние Киева на будущих мирных переговорах".

Bloomberg: "Вооруженные силы России занимают все более выгодную позицию. По словам официального лица, знакомого с оценкой США, Украина, вероятно, будет вынуждена полностью вывести свои войска из Курской области России, возможно, уже в течение недели. Украинские войска вошли в Курскую область прошлой осенью, надеясь использовать ее как разменную монету в переговорах с Москвой, но российские силы неуклонно продвигаются вперед, отвоевывая эти территории".

КНР

Asia Times: "В настоящее время Киев вряд ли получит гарантии безопасности, которых он добивается от США. Маловероятно, что Россия согласится на прекращение огня, не получив сначала что-то конкретное для себя. Мало кто из аналитиков сегодня будет утверждать, что Украина выигрывает войну. Россия имеет военное превосходство <...>. Угроза краха украинских позиций в Курской области теперь вполне реальна. После провала украинского контрнаступления летом 2023 года российские войска продвинулись вперед в Донбассе на востоке Украины. Российское наступление на Донбассе ускорилось в последние недели".

Великобритания

BBC: "Россия добилась успехов в Курской области. Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы. Учитывая все озвученные им "нюансы", кажется, что Путин скептически настроен в отношении прекращения огня с точки зрения интересов России, особенно на фоне продвижения его войск".

The Guardian: "Путин намерен выдвинуть череду требований перед тем, как согласиться на прекращение огня. Они могут включать демилитаризацию Украины, прекращение западной военной помощи и обязательство не допускать вступление Киева в НАТО. <…> Он также может вернуться к некоторым из своих более широких требований <…>, включая призыв к НАТО прекратить размещение военной инфраструктуры в государствах, вступивших в альянс после 1997 года. Такие условия для мира могут ослабить Запада и позволить Путину расширить свое влияние по всему континенту".

The Times: "Путин показывает готовность и желание пойти навстречу Трампу, но все еще настаивает на тех же основных условиях, которые у него всегда были. Он пытается представить их таким образом, чтобы он выглядел как человек, готовый сотрудничать с Америкой. В конечном счете Путин хочет вернуться к переговорам только между собой и Трампом".

Франция

Le Parisien: "Кремль занял двусмысленную позицию по отношению к американскому предложению о прекращении огня в Украине. Это выигрыш времени, который может позволить ему усилить свои требования".

Le Figaro: "Никто и не ожидал, что глава Кремля одобрит перерыв в боевых действиях без выдвижения дополнительных условий, когда он находится в сильной позиции на земле".

La Croix: "Кремль скептически воспринимает предложение о временном прекращении огня на Украине, выработанное Вашингтоном и Киевом в итоге переговоров в Саудовской Аравии. Но категорический отказ от этого предложения мог бы сказаться на пока благожелательной позиции Трампа по отношению к России. Москва ответила "да, но…". На самом же деле России принадлежит инициатива на поле боя, где ее атаки вот уже год держат под прессом украинскую сторону".

Германия

FAZ: "Слабое место в стратегии Трампа: в отношении Украины у него есть рычаг, поскольку она зависит от Америки. В отношении России он [рычаг] намного меньше, потому что Путин нашел средства против западных санкций. Трамп может ему предложить, прежде всего, улучшение отношений с Америкой. В этом состоит самая серьезная угроза для безопасности в Европе — то, что Трамп в своем стремлении к "сделке" пойдет на такие большие уступки Путину, что под каток попадет не только Украина".

Венгрия

Magyar Nemzet: "Владимир Путин не принимает соглашение между США и Украиной о 30-дневном прекращении огня, но и не отвергает его полностью, он хотел бы обсудить детали с Дональдом Трампом. Это означает, что у русских есть условия, и соглашение о прекращении огня может быть достигнуто только в том случае, если эти российские аспекты будут приняты во внимание. Однако они хотят обсудить это на самом высоком уровне, поэтому ожидается, что в ближайшие несколько дней Путин и Трамп проведут разговор по телефону, чтобы решить, как можно добиться прекращения огня в качестве первого шага к мирному соглашению".

Швейцария

Tages-Anzeiger: "В своем ответе российский президент <...> ни на миллиметр не отступает от своей прежней позиции… Путин делает именно то, чего от него ожидали — затягивает его достижение, выдвигая условия, которые трудно принять…".

Бельгия

VRT: "Заявления Путина уже являются шагом к мирному соглашению, но явно еще многое предстоит обсудить. "Россия может ставить условия, потому что она сильна. Страна набирает силу. Украина не смогла этого сделать и была вынуждена принять предложение Трампа под давлением, — говорит эксперт по России Марин Трио. — Путин сохраняет высокие ставки. Его условия были одинаковыми в течение 3 лет: меньшая армия для Украины, Зеленский уходит с поста президента, и войска НАТО покидают Восточную Европу. И это, скорее всего, будет иметь значение для мирных переговоров, а не для временного прекращения огня".

La Libre: "Москва тянет время, расставляет фигуры и намерена "задавить врага" под Курском. В то время как украинские войска, похоже, постепенно покидают Курскую область, не оказывая никакого реального сопротивления, Россия продолжает требовать полной и безоговорочной капитуляции Украины".

Чехия

Respekt: "Вначале казалось, что согласованный во вторник США и Украиной план перемирия встретит ожесточенное сопротивление в Москве. Еще до того, как американцы во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом направились в Москву, там выступил с заявлением очень значимый советник Путина Юрий Ушаков, который все смахнул со стола. Ушаков обычно выступает от имени Кремля. Тем не менее, с осторожностью можно было предположить, что это был скорее маневр, своего рода пробный выстрел, чтобы не создавалось впечатление, что Россия сразу на все соглашается и не будет выставлять свои условия. Эту теорию всего через несколько часов подтвердил сам российский президент, "исправив" высказывание своего советника. Само перемирие, по его словам, хорошая идея, но предлагаемый план содержит ряд вопросов, которые пока остаются без ответов".

Бразилия

O Globo: "Возможный зеленый сигнал России о прекращении огня, который до сих пор не соответствовал жесткой позиции Путина, обязательно истолкуют как позитивный жест в отношении Трампа… Российские власти делают ставку на то, что переговоры о прекращении войны, которые могут начаться с временной паузы, смогут привести к более серьезным достижениям, таким как прекращение санкций, а их более 21 тыс., и, в краткосрочной перспективе, возвращение дипломатов в Вашингтон".

Valor Economico: "Поддержка Путиным, хотя и с оговорками, предложения США о прекращении огня представляет собой наилучший на данный момент шанс положить конец крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, поскольку Украина также согласилась с этим предложением на переговорах в начале этой недели в Саудовской Аравии".

Brasil247: "Путин — новый "мистер Европа" в союзе с Китаем. Он выиграл битву на Украине, одержав победу над ЕС и США, представленными в НАТО. Они попытались использовать Украину в качестве плацдарма для вторжения в Россию в ходе эффектного геополитического наступления, чтобы установить в Москве послушное прозападное правительство. Все пошло не так. Европа потерпела сокрушительное поражение, но пока не желает сдаваться, в то время как США ведут переговоры о новом международном соглашении с победителем Владимиром Путиным. Президент США пришел к очевидному выводу: Путин — это новая сила благодаря своим достижениям".

Турция

Posta: "Россия не хочет, чтобы ее считали вынужденной согласиться на прекращение огня. По этой причине она планирует сесть за стол переговоров, имея более сильные позиции".

Hürriyet: "Президент России Владимир Путин, одетый в военный камуфляж, посетил командный пункт в Курской области. Такие символические вещи имеют большое значение в дипломатии. Мир на Украине — далекая мечта? Профессор международных отношений Национального университета обороны Мехмет Озкан считает, что есть две основные причины, почему Путин был в военной форме. Во-первых, чтобы создать впечатление, что Россия не хочет быть обреченной на мирное соглашение, продиктованное президентом США Трампом, и во-вторых, чтобы донести до всего мира сообщение о том, что она готова продолжить войну, если это будет необходимо, особенно в связи с усилиями Европы по затягиванию войны".

Индия

Indian Express: "Хотя Путин приветствовал идею прекращения огня, его высказывания ясно дали понять, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, особенно в стратегически важном районе Курска. Российские войска добились там значительных успехов, приблизившись к контролю над территорией, которую Украина захватила прошлым летом в ходе внезапного наступления. Вернув себе эти территории, Путин надеется лишить Украину рычагов влияния на будущих мирных переговорах".

Южная Корея

Yonhap: "Специалисты предполагают, что Путин "передал мяч" обратно Трампу, в целом согласившись с прекращением огня, но добавив условия, которые в реальности сложно удовлетворить… Очевидный вывод состоит в том, что это стратегия, при которой вместо прямого отказа от американского предложения о прекращении огня выдвигаются выгодные для своей страны условия, чтобы взять инициативу в свои руки в переговорах о перемирии. Существует мнение, что Россия и США могут попробовать организовать двусторонний саммит, чтобы обсудить вопросы прекращения огня, поскольку Дональд Трамп положительно воспринял запрос Путина".

Австралия

SBS: "Осторожная поддержка Путиным американского предложения о прекращении огня направлена на то, чтобы продемонстрировать добрую волю и проложить путь к дальнейшим переговорам с президентом Трампом, но само количество разъяснений и необходимых условий исключают быстрое прекращение огня. Впрочем, налицо сближение двух держав и их противоречие с ЕС и Украиной. И Россия, и США теперь рассматривают этот конфликт как смертоносную прокси-войну, которая может перерасти в третью мировую, тогда как Запад и Украина описывают ее как захват земель в имперском стиле".

Кипр

Cyprus Mail: "Поддержка Путиным, хотя и с оговорками, предложения США о прекращении огня предоставляет на данный момент наилучший шанс для того, чтобы положить конец самому крупному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны".

Нигерия

Рunch: "Россия показала, что она не просто региональный игрок, а самое хорошо оснащенное ядерным оружием государство в мире. Неспособность осознать это может привести к затягиванию войны и наращиванию глобальной нестабильности. Россия не намерена подчиняться чьим-либо приказам или уступать чьему-либо давлению. Западные политики ведут себя так, словно санкции или военная помощь Киеву, а также дипломатическая изоляция способны заставить Россию отступить. Но надежды на уход России из Украины на условиях Запада – всего лишь фантазия, Россия исходит из необходимости обеспечения своей безопасности и отвергает внешнее давление. Ее экономика адаптировалась к санкциям, военно-промышленный комплекс не пострадал, а общество, привыкшее к невзгодам, не так просто сломать экономическими испытаниями, как это представляют себе западные лидеры".

Румыния

Gândul: "Заявления президента Владимира Путина вносят нюансы в позицию России, которая прежде отклонила предложение о временном перемирии, указав, что оно ответило бы только интересам Украины. Теперь кремлевский лидер демонстрирует открытость к соглашению о перемирии, которое создает предпосылки к переговорам о прочном мире".

Литва

Lrytas: "Россия одерживает победу в войне против Украины в голове не только Путина, но и, похоже, в голове Трампа <...>".