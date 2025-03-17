Корабли России, Ирана и Китая завершили совместное учение "Морской пояс безопасности - 2025"

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сообщает о завершении военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025", участие в котором приняли корабли России, Ирана и Китая.

"В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония закрытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что целью учений, которое состояло из морской и береговой частей, являлось "обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций".

"В Оманском заливе корабли трёх стран отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям. Совместно действовали корабельные отряды, экипажи вертолётов, а также подразделения специальных операций при досмотре подозрительных судов и освобождении их от условных террористов", - сообщили в Минобороны.

В ходе береговой части учения в иранском порту Чехбехар, заявили в ведомстве, командиры кораблей и походный штаб участвовали в разборе морского этапа учения, подвели итоги и приняли участие в официальных встречах.

По информации министерства, в учении принимали участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая). Российскую сторону представляли экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также экипаж среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота.

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности - 2025", организованное иранской стороной, проводилось в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году.