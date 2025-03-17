Войти
Интерфакс-АВН

Корабли России, Ирана и Китая завершили совместное учение "Морской пояс безопасности - 2025"

301
0
0
корвет "Резкий"
корвет "Резкий".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сообщает о завершении военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025", участие в котором приняли корабли России, Ирана и Китая.

"В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония закрытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2025", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что целью учений, которое состояло из морской и береговой частей, являлось "обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций".

"В Оманском заливе корабли трёх стран отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям. Совместно действовали корабельные отряды, экипажи вертолётов, а также подразделения специальных операций при досмотре подозрительных судов и освобождении их от условных террористов", - сообщили в Минобороны.

В ходе береговой части учения в иранском порту Чехбехар, заявили в ведомстве, командиры кораблей и походный штаб участвовали в разборе морского этапа учения, подвели итоги и приняли участие в официальных встречах.

По информации министерства, в учении принимали участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая). Российскую сторону представляли экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также экипаж среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота.

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности - 2025", организованное иранской стороной, проводилось в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Оман
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"