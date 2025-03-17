«Концепт, а не машина космического боя»: критика нового китайского истребителя White Emperor

Источник изображения: topwar.ru

Новый китайский боевой самолёт White Emperor («Белый император») впервые привлёк всеобщее внимание на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года, где была представлена гладкая футуристическая модель истребителя с дельтавидным крылом, выступающими хвостовыми воздухозаборниками и дополнительным дорсальным воздухозаборником, намекая на возможную конфигурацию из трёх двигателей.

Как указывалось в китайском издании Global Times, White Emperor будет в состоянии использовать электромагнитные пушки или пучки частиц для ведения боя за пределами Земли, и даже предполагалось, что самолёт можно будет запустить с космического носителя под названием Luanyao. Кроме того, CCTV показало инженера, который намекнул на интеграцию ИИ и облачных вычислительных систем, изобразив машину как способную к проведению автономных операций в космосе. В итоге White Emperor преподносился как скачок к истребителю 6-го поколения, сочетающий в себе возможности воздушного и космического боя.

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели пытаются оспорить это представление. Так, американские аналитики на страницах The Washington Post отвергли «звёздные» возможности White Emperor, утверждая, что технологии, необходимые для удержания истребителя на орбите, такие как усовершенствованные двигательные системы для преодоления гравитации планеты, тепловые экраны для входа в атмосферу и надёжные источники питания для действий в вакууме, появятся только через десятилетия.

Авторы из Popular Mechanics заняли ещё более жёсткую позицию, назвав White Emperor «космической шуткой» и обвинив Пекин в намеренном преувеличении своего технологического мастерства. Издание предположило, что модель, возможно, даже не сможет летать, не говоря уже о том, чтобы прорваться сквозь атмосферу.

Аналогичным образом, The National Interest опубликовал статью, в которой предположил, что КНР, возможно, преувеличил возможности White Emperor, чтобы спровоцировать США на принятие дорогостоящих контрмер, таких как ускорение программы создания нового боевого самолёта NGAD, что потенциально может истощить американский оборонный бюджет.

Анонимные источники в разведке указали Defense News, что White Emperor, скорее всего, является экспериментальной платформой для тестирования «стелс»-материалов или авионики, а не космическим боевым аппаратом.

Источник изображения: topwar.ru

Даже китайские военные блоггеры признали, что аэродинамическая конструкция самолёта не соответствует требованиям для выхода за пределы Земли или для суборбитального полёта. Чтобы достичь таких результатов, истребителю необходимо достичь скорости не менее 5 Махов на больших высотах, где разреженная атмосфера не обеспечивает достаточной подъёмной силы для устойчивого полёта. Однако конструкция White Emperor, по-видимому, оптимизирована для скоростей от 2 до 3 Махов, что намного ниже этого порога.

Критики отметили, что воздухозаборники самолёта и размещение двигателей подвержены воздействию воздушного потока, что может привести к остановке компрессора или перегреву на гиперзвуковых скоростях и, как итог, к отключению силовой установки. Кроме того, форма его носа и фюзеляжа лучше подходит для полёта на более низких скоростях, а на более высоких конструкция, скорее всего, станет нестабильной. Китайские блоггеры пришли к выводу, что конфигурация турбовентиляторного двигателя и общая конфигурация White Emperor делают его непригодным для космических боёв.

В текущем месяце китайский военно-тематический медиаканал Guang Vision опубликовал на платформе NetEase своеобразный ответ, в котором фактически признал статус нового самолёта как концептуальной модели, а не готовой к применению машины. В материале White Emperor описывается как «аппарат, предназначенный для привлечения внимания», в то время как целью его показа являлась демонстрация аэрокосмических амбиций Китая.