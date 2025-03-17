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Военное обозрение

«Сухие» устояли и выполнили свою работу: главный маршал авиации Индии рассказал о бое с пакистанскими истребителями F-16

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Источник изображения: topwar.ru

На конференции India Today Амар Прит Сингх, возглавляющий штаб ВВС Индии, представил отчёт о действиях истребителей Су-30 во время напряжённого противостояния с Пакистаном в 2019 году.

Два Су-30МКИ успешно защитили жизненно важные индийские объекты от потенциального налёта пакистанских F-16, вооружённых усовершенствованными ракетами AIM-120 AMRAAM

- отметил главный маршал авиации.

Как указывается в издании IDRW, его замечания подчеркнули способность передовых истребителей страны противостоять изощрённому противнику, развеяв сомнения относительно их эффективности в современном воздушном бою.

Воздушные столкновения между Нью-Дели и Исламабадом произошли в феврале 2019 года. В частности, ВВС Пакистана развернули воздушную операцию, задействовав несколько истребителей, включая F-16, в попытке нанести удар по индийским военным объектам вблизи линии контроля.

В ответ ВВС Индии подняли свои самолёты на перехват, что привело к воздушному бою, в котором индийский МиГ-21 Bison, как утверждают в Нью-Дели, сбил F-16, но впоследствии был поражён сам.

Источник изображения: topwar.ru

Сингх пролил свет на другой критический аспект сражения, а именно озвучил роль, которую сыграли Су-30МКИ в защите воздушного пространства и стратегических объектов. Как он пояснил, во время попытки налёта ВВС Пакистана 27 февраля двум Су-30МКИ была поставлена особая задача защитить жизненно важные объекты от возможного удара пакистанских самолётов.

ВВС Пакистана развернули F-16, вооружённые AIM-120C AMRAAM, которые представляют собой ракеты класса «воздух-воздух» с дистанцией полёта более 100 км, что даёт им значительное преимущество в дальних боях. F-16 выпустили несколько AMRAAM по Су-30МКИ с расстояния, известного как D-MAX (максимальная эффективная дальность), с целью нейтрализовать индийские истребители и расчистить путь для удара по наземным целям.

Однако Су-30МКИ, известные своей сверхманёвренностью и передовыми системами РЭБ, сумели уклониться от приближающихся ракет. «Сухие» выполнили свою работу. Они устояли

- отметил высокопоставленный военный.

Как он указал, УРВВ не поразили свои цели, и обломки некоторых из этих AMRAAM позже были обнаружены на индийской территории. Их осмотр показал, что ракеты самоуничтожились в полёте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
Су-30МК
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