Что предпримет Дональд Трамп, если Россия откажется от прекращения огня? (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Трамп начнет дергать за ниточки, если Россия откажется от мира

На переговорах в Джидде США убедили Украину согласиться на 30-дневное прекращение огня — куда более щедрое предложение, чем план Великобритании и Франции, пишет The Telegraph. Теперь решение за Россией. Если мир будет заключен, Трамп будет хвастаться, что стороны пришли к соглашению благодаря его усилиям.

Мемфис Баркер (Memphis Barker)

В переговорах с Россией команда Трампа придерживалась гибкого подхода к требованиям Москвы. Американская сторона пошла на ряд уступок еще до того, как началась самая сложная часть разработки мирного соглашения. Но теперь подход изменился.

В Джидде Штатам удалось убедить Украину принять предложение о 30-дневном прекращении огня — более масштабная пауза в боевых действиях, чем предполагал план Великобритании и Франции по прекращению атак на море и в воздухе. Как тогда заявил госсекретарь США Марко Рубио, мяч на стороне России.

Владимир Путин до сих пор не показывал свою готовность к прекращению огня, поскольку его войска имеют преимущество на Украине, а позиции Киева в западной части Курской области с каждым днем слабеют. На ежегодной пресс-конференции в декабре он заявил, что пауза в боевых действиях просто даст Украине шанс перевооружиться и пополнить запасы. Но теперь российский президент стоит перед дилеммой: как сказал Рубио, если Россия не согласится на сделку, то будет понятно, "кто является препятствием на пути к миру".

Администрация Трампа — сейчас это кажется маловероятным — могла бы тогда совершить мстительный пируэт, которыми известен ее лидер, и развернуться в сторону Киева. Безусловно, когда лидеры США и РФ проведут телефонный разговор на этой неделе, Трамп затронет вопрос о возможных рисках, которые могут возникнуть, если Путин затянет переговоры о заключении перемирия или откажется от них.

Дипломатическая реинтеграция

У Трампа есть несколько ниточек, за которые он может потянуть. Наиболее важным является то, что он может заявить о своей готовности разморозить дипломатические отношения с Москвой и реализовать множество совместных экономических проектов в качестве условий 30-дневного перемирия.

Путин уже давно считает присутствие войск НАТО вблизи границ России посягательством. Предположительно, в рамках возможного мирного соглашения Трамп мог бы вывести часть 30-тысячного американского контингента из Европы, что дало бы Москве больше пространства на территории, которую она считает своим задним двором.

Трамп мог бы предположить, что пойдет на такой спорный шаг, если Путин незамедлительно продемонстрирует свою готовность к миру — шаг, который позволил бы двум лидерам получить удовлетворение от того, что они не позволили сбыться мрачным прогнозам многих западных лидеров. Чтобы ускорить сделку, американский лидер может предложить повторное принятие России в G7.

Для Путина 30-дневная пауза в боевых действиях — период, в течение которого он вряд ли сможет коренным образом изменить ситуацию на поле боя, — может быть и неприятная, но она позволила бы нормализовать отношения с США и привести в действие его требования о нерасширении НАТО.

Чтобы подтолкнуть его в этом направлении, Трамп мог бы предоставить российскому лидеру полный список возможных дипломатических и экономических проектов, например, совместное освоение Арктики и подчеркнуть, что для Путина каждый день проволочек будет уменьшать количество вышеперечисленных вариантов.

Ослабление санкций

Второй ключевой точкой давления являются санкции, которые США ввели против России. Ранее в этом месяце Трамп впервые выразил разочарование Москвой, предупредив, что он готов ввести новые санкции против России, если атаки на Украину продолжатся.

Возможности Вашингтона усилить давление на российскую промышленность ограничены — торговый профицит России сократился более чем вдвое (с 337 до 151 миллиардов долларов) из-за существующих ограничений в энергетической и горнодобывающей промышленности, а также производства предметов роскоши. Но США могут ввести вторичные санкции против стран, которые до сих пор помогали России обходить их — например, Индии, которая скупала российскую нефть.

С другой стороны, президент США мог бы заявить о своей готовности отменить санкции в отношении российского энергетического сектора, что является ключевым требованием Путина в качестве условия для заключения 30-дневного перемирия. Прекратите боевые действия, и мы незамедлительно начнем обсуждать вопросы смягчения давления, сказал бы Трамп.

Предложение о покупке Штатами проекта "Северный поток-2" и контроль над эксплуатацией трубопроводов, которые снова могут транспортировать российский газ в Европу, стали бы вишенкой на торте.

Военные ограничения

Последний рычаг влияния США — это военная поддержка Украины. Войска Путина быстро продвигаются в Курской области после решения Трампа приостановить обмен разведданными (после переговоров в Джидде обмен был возобновлен). Российский президент, несомненно, попытается сделать этот вопрос условием сделки. Приостановка помощи со стороны США не понравится Киеву или его европейским союзникам. Но Трамп может ответить им, что он занимает роль "нейтрального" арбитра в мирном процессе.

Если это и есть пряник, то кнут очевиден: наращивание объема поставок танков, ракет и боевых бронированных машин. "Это ваш шанс, — сказал бы президент США в частном разговоре Путину. — Воспользуйтесь им, потому что лучшего шанса у вас никогда не будет".

Комментарии читателей

Малкольм Браун

Нравится он вам или нет, но Трамп сказал, что остановит убийства, приведя обе стороны к мирному соглашению. Это именно то, что он делает.

Кристофер Фэрламб

Если мир и наступит, то на российских условиях, а не европейских и не на условиях Трампа, хотя он мог бы сказать своим избирателям: "Смотрите... наконец-то наступил мир" (все благодаря мне. Так я экономлю наши деньги).

Дэвид Брайндли

Если Китай активно встанет на сторону России, нам всем крышка.

Эндрю Скофилд

Поездка Путина в Курскую область наглядно показала, что он думает о прекращении огня.