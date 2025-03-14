Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу

Минск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу, сообщило в четверг госагентство БелТА.

"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам официальных переговоров в Москве подписали протокол об обмене грамотами о ратификации соответствующего договора. Таким образом, документ вступил в силу", - говорится в сообщении.

"Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности Беларуси и России в рамках общего оборонного пространства Союзного государства", - сказано в совместном заявлении глав государств по итогам состоявшихся в Москве официальных переговоров, выдержки из которого приводит агентство.

Сообщается, что "в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Беларуси и России, а также Союзного государства в целом".

Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность, принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.