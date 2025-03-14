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Путин: я соглашусь на перемирие — но только на российских условиях (The Telegraph UK, Великобритания)

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Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Ильин

Путин: Россия за перемирие, но есть нюансы

Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен на перемирие на Украине, но только после обсуждения отдельных гарантий. Как отмечает The Telegraph, эти заявления прозвучали а преддверии визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Кремль.

Владимир Путин заявил, что готов согласиться на краткосрочное прекращение огня на Украине, но только на своих условиях.

Российский президент сказал: "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса".

Этот мир должен быть направлен на устранение "коренных причин" конфликта, заявил он на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер неоднократно исключал возможность временного прекращения огня без гарантий того, что Украина не вступит в НАТО. Он также подчеркнул, что Россия не будет возвращать захваченные у Украины земли.

Путин заявил, что в целом поддерживает план США по 30-дневному перемирию, "но есть нюансы".

Он добавил, что остаются "серьезные вопросы" о том, как будет осуществляться перемирие и кто будет его контролировать, добавив, что российские войска продвигаются "практически" по всей линии фронта.

Эти заявления прозвучали прямо перед закрытой встречей Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Российский лидер предположил, что он может обсудить потенциальное прекращение огня с президентом Дональдом Трампом.

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