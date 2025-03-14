Россия и Белоруссия относят к враждебным и дестабилизирующим действия стран НАТО в контексте украинского кризиса - заявление

Стороны намерены и далее координировать позиции в отношении деятельности НАТО

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Враждебные шаги в контексте украинского кризиса со стороны стран НАТО провоцируют серьезные стратегические риски и могут привести к прямым вооруженным конфликтам ядерных держав, сообщает сайт Кремля.

"К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны относят прежде всего сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав", - говорится в совместном заявлении президентов России и Белоруссии по итогам двусторонних переговоров.

В заявлении отмечается, что к таким дестабилизирующим действиям также относятся "планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США, размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства".

Кроме того, серьезные риски, по мнению лидеров России и Белоруссии, несет интенсификация военной деятельности в районах соприкосновения и "развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие".