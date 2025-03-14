Путин назвал правильной идею об объявлении перемирия с Украиной, допустил возможность разговора с Трампом на этот счет

Путин задался вопросом, как будет осуществляться контроль за ситуацией в случае объявления перемирия

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Идея объявления перемирия с Украиной правильная, но в этой связи требуется обсудить целый ряд вопросов, в том числе с американской стороной и президентом США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

"Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнёрами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - отметил он.

В частности, по его мнению, предстоит разобраться, как будут решаться вопросы контроля, верификации.

"Как нам будет гарантировано, что ничего подобного (нарушения режима прекращения огня - ИФ) происходить не будет? Контроль как будет происходить? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этим приказам?" - сказал президент РФ.