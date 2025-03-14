Американское оружие снова поступает в Украину, Кремль обдумывает предложение о прекращении огня (The Associated Press, США)

AP: в Москве выразили настороженное отношение к перспективе прекращения огня

В Москве выразили настороженное отношение к перспективе прекращения огня в украинском конфликте, передает Associated Press. Официальные лица заявляют, что любые договоренности должны основываться на условиях России.

Самия Куллаб (Samya Kullab), Анна Архирова (Hanna Arhirova)

По словам официальных лиц, поставки американского оружия на Украину возобновились в среду, на следующий день после того, как администрация Трампа отменила приостановку военной помощи Киеву. Тем временем должностные лица ожидают реакции Кремля на предложенное 30-дневное прекращение огня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно не “забегать вперед” в вопросе прекращения огня, которое было предложено Вашингтоном. Он сообщил журналистам, что Москва ожидает “детальной информации” от США, и отметил, что Россия сначала должна получить ее, и лишь потом она сможет занять определенную позицию.

Президент США Дональд Трамп, выразивший желание положить конец трехлетнему конфликту, ранее оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры. Приостановка американской помощи произошла через несколько дней после перепалки Зеленского и Трампа на напряженной встрече в Белом доме. Решение администрации возобновить военную помощь после переговоров во вторник с высокопоставленными украинскими чиновниками в Саудовской Аравии свидетельствует о резком изменении ее позиции.

Трамп сказал, что “теперь все зависит от России” и дал понять, что его администрация оказывает давление на Москву, чтобы та согласилась на прекращение огня.

“Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России”, – сказал Трамп в ходе продолжительной беседы с журналистами во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. “И если мы это сделаем, я думаю, что это на 80% поспособствует прекращению этой ужасной бойни”, – добавил он.

Президент США вновь завуалированно пригрозил России новыми санкциями.

“Мы можем, но я надеюсь, что в этом не будет необходимости”, – заявил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший американскую делегацию на переговорах в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон будет искать “множество точек соприкосновения” с Россией, чтобы выяснить, готов ли Владимир Путин договариваться о прекращении конфликта. Он отказался вдаваться в подробности и говорить о том, какие именно шаги могут быть предприняты, если Путин откажется.

“США надеются, что Россия прекратит атаки на Украину в течение ближайших нескольких дней в качестве первого шага”, – заявил Рубио в ирландском Шенноне, где его самолет сел на дозаправку. Рубио направлялся на переговоры в Канаду с другими странами "Большой семерки".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила Fox News, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц в среду разговаривал со своим российским коллегой.

Она также подтвердила, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Она не сообщила, с кем именно Уиткофф планирует встретиться. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Уиткофф, как ожидается, будет принят Путиным на этой неделе. Этот человек не был уполномочен давать публичные комментарии и согласился на разговор на условиях анонимности.

Украина заявляет, что прекращение огня даст время спланировать окончание конфликта

Зеленский заявил, что 30-дневное прекращение огня позволит сторонам “полностью подготовить пошаговый план прекращения конфликта, включая и гарантии безопасности Украине”.

Технические вопросы о том, как контролировать прекращение огня вдоль линии фронта протяженностью около 1000 км, где часто используются маленькие, но опасные беспилотники, “очень важны”, заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Министры иностранных дел Украины и Польши заявили в среду, что поставки оружия в Украину уже возобновились через польский логистический центр. Поставки проходят через город Жешув в восточной части Польши, являющийся ключевым узлом НАТО и США. Оттуда оружие переправляют на Украину, расстояние до которой составляет 70 км.

Американская военная помощь жизненно важна для малочисленной и потрепанной армии Украины, которой с трудом удается сдерживать более крупные вооруженные силы России. Для России американская помощь потенциально создает дополнительные трудности в достижении военных целей, и это может затруднить продвижение мирных усилий Вашингтона в Москве.

Правительство США также вернуло Украине доступ к несекретным коммерческим спутниковым снимкам, предоставляемым компанией Maxar Technologies. Об этом сообщил Associated Press представитель Maxar Томи Макстед. Эти снимки помогают Украине планировать атаки, оценивать их успешность и отслеживать передвижения русских.

Что касается других направлений, то в среду должностные люди признали, что у Киева больше нет ракет большой дальности ATACMS.

По словам американского чиновника и украинского законодателя из оборонного комитета, у Украины закончились ATACMS. Эти люди говорили на условиях анонимности. Американский чиновник заявил, что всего США предоставили менее 40 таких ракет и что у Украины они закончились в конце января. Высокопоставленные чиновники министерства обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, давали понять, что будет поставлено ограниченное количество ракет ATACMS.

Путин посетил войска, которые восстанавливают контроль над Курской областью

В среду Путин посетил штаб в Курской области, где русские близки к полному вытеснению украинских войск. В последние несколько дней российские военные вошли в Суджу – приграничный город, который оккупировали ВСУ в ходе внезапного вторжения в Курскую область в августе.

Выступая перед офицерами, Путин сказал, что задача военных – в ближайшее время “полностью освободить территорию Курской области”.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска в нескольких местах вошли в Сумскую область Украины, где “продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности”.

Путин заявил, что “нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы”. Эти слова похожи на сигнал о том, что Москва может расширить свои территориальные приобретения путем захвата части Сумской области.

Украинское вторжение в Курскую область стало первой иностранной оккупацией российской территории со времен Второй мировой войны. <…>

В Москве настороженно восприняли итоги переговоров между США и Украиной

Российские законодатели выразили настороженное отношение к перспективе прекращения огня.

“Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) – на наших условиях, не американских”, – написал в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил агентству ТАСС, что Россия “не заинтересована в продолжении” конфликта, но в то же время Москва “не позволит водить себя за нос”.

Итоги переговоров в Саудовской Аравии “возлагают на Вашингтон ответственность за то, чтобы убедить Москву принять и соблюдать режим прекращения огня”, – убежден военный аналитик, заместитель директора программы по России Фонда защиты демократий – базирующегося в Вашингтоне исследовательского института – Джон Харди.

В СВР сообщили в среду, что глава службы Сергей Нарышкин разговаривал по телефону с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Согласно заявлению СВР, они обсудили сотрудничество “по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций”.