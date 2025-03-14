Войти
ТАСС

Интересы России и стремление к устойчивому миру. Реакция РФ на предложение о перемирии

392
0
0
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москве нужен устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта вокруг Украины.

ТАСС собрал ключевое о реакции российской стороны.

Не передышка, а мир

  • Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы: "30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое".
  • По его словам, эта идея на фоне наступления ВС России является поспешным решением, которое не пойдет на пользу долгосрочному перемирию: "Это какие-то поспешные действия, которые на пользу долгосрочного регулирования не идут".
  • Он отметил, что эту идею нужно дорабатывать с учетом интересов России: "Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход".
  • Ушаков подчеркнул, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка: "Мы не хотим передышки, а мы хотим долгосрочного регулирования, которое учитывало бы наши интересы, о которых мы миллионы раз говорили".
  • По его словам, Путин сам сформулирует "официальную позицию" Москвы по поводу предложения о временном перемирии.

Ложь Киева и Европы

  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине с 2014 года объявлялось неоднократно, и каждый раз выяснялось, что Киев при поддержке Европы врет: "Временное перемирие, как показывает вся история с 2014 года, оно объявлялось уже неоднократно. Это и минские договоренности, и договоренности, которые были разрушены путчем 2014 года, и договоренности в Стамбуле. Все это было сопряжено с объявлением перемирия. Все время, каждый раз после таких договоренностей выяснялось, что нам врали. Врали украинцы при поддержке своих партнеров из Европы".
  • Он отметил, что Россия заинтересована в постоянном и устойчивом мире на Украине, который бы устранил первопричины кризиса: "Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине".

Предложения не для микрофонов

  • Как заявила официальный представители МИД Мария Захарова, Россия анализирует публичные заявления после переговоров США и Украины в Джидде, но не ориентируется на них: "То, что готовы нам предложить, должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в соответствующих кабинетах в ходе соответствующих контактов, а этого еще пока не произошло".
  • Лавров отметил, что американские переговорщики - госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - ведут с РФ диалог "абсолютно нормально", а их заявления на публику осмыслять не имеет смысла.

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА