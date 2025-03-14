Интересы России и стремление к устойчивому миру. Реакция РФ на предложение о перемирии

Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москве нужен устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта вокруг Украины.

ТАСС собрал ключевое о реакции российской стороны.

Не передышка, а мир

Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы: "30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое".

По его словам, эта идея на фоне наступления ВС России является поспешным решением, которое не пойдет на пользу долгосрочному перемирию: "Это какие-то поспешные действия, которые на пользу долгосрочного регулирования не идут".

Он отметил, что эту идею нужно дорабатывать с учетом интересов России: "Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход".

Ушаков подчеркнул, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка: "Мы не хотим передышки, а мы хотим долгосрочного регулирования, которое учитывало бы наши интересы, о которых мы миллионы раз говорили".

По его словам, Путин сам сформулирует "официальную позицию" Москвы по поводу предложения о временном перемирии.

Ложь Киева и Европы

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине с 2014 года объявлялось неоднократно, и каждый раз выяснялось, что Киев при поддержке Европы врет: "Временное перемирие, как показывает вся история с 2014 года, оно объявлялось уже неоднократно. Это и минские договоренности, и договоренности, которые были разрушены путчем 2014 года, и договоренности в Стамбуле. Все это было сопряжено с объявлением перемирия. Все время, каждый раз после таких договоренностей выяснялось, что нам врали. Врали украинцы при поддержке своих партнеров из Европы".

Он отметил, что Россия заинтересована в постоянном и устойчивом мире на Украине, который бы устранил первопричины кризиса: "Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине".

Предложения не для микрофонов