Reuters: Россия передала США требования для переговоров по Украине

Россия рассмотрит представленный США план прекращения огня на Украине, сообщает Reuters. По данным осведомленных источников, на которые ссылается агентство, Кремль представил Белому дому список своих требований по прекращению боевых действий.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge), Дмитрий Антонов

Москва — Кремль заявил в среду, что рассмотрит поступившие из Вашингтона подробности ранее предложенного тридцатидневного прекращения огня на Украине и даст свой ответ. При этом госсекретарь США Марко Рубио надеется, что договоренность будет достигнута в течение нескольких дней.

Пока Москва рассматривает предложенный план, президент Владимир Путин, облачившись в военную форму, совершил неожиданный визит в Курскую область — впервые с тех пор, как украинские войска захватили там плацдарм в прошлом году.

В присутствии Путина, ставшего олицетворением недавних российских успехов под Курском, глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что войска Москвы выбили украинские силы с 86% российской территории, которую удерживали ВСУ. Украина надеялась воспользоваться Курским выступом как разменной монетой на грядущих мирных переговорах с Москвой.

Во вторник США согласились возобновить поставки оружия и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил на переговорах в Саудовской Аравии, что готов поддержать предложенное Вашингтоном прекращение огня.

Кремль в среду заявил, что внимательно изучает результаты встречи и ждет подробностей от США

Рубио заявил, что США надеются на положительный ответ, и в случае, если Кремль скажет “нет”, Вашингтон сделает определенные выводы об истинных намерениях Кремля.

Общаясь с журналистами в ходе дозаправки своего самолета в Ирландии, Рубио заявил в среду: “Вот какого мира мы хотели бы через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга. Ни ракетами, ни снарядами, ни пулями — ничем... И начинаются переговоры”.

Два осведомленных источника сообщили, что Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с США.

Конкретные требования пока неясны, равно как и то, готова ли Россия, под контролем которой находится чуть менее пятой части территории Украины, вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия Вашингтоном.

По словам источников, новые требования очень похожи на предыдущие условия Кремля и включают в том числе отказ Киева от членства в НАТО, признание претензий России на Крым и четыре области Украины и договоренность о неразмещении на подконтрольной Киеву территории иностранных войск.

Рубио заявил, что Европе предстоит принять участие в любых гарантиях безопасности для Украины, а европейские санкции также будут обсуждаться.

После встречи пяти европейских министров обороны в среду британский министр обороны Джон Хили сообщил журналистам, что работа над “коалицией желающих” из Европы и за ее пределами в поддержку Украины ускоряется. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сказал, что заинтересованность выразили в общей сложности около 15 стран.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшую на этой неделе в Саудовской Аравии встречу конструктивной и заявил, что потенциальное тридцатидневное прекращение огня с Россией может быть заложить основу более широкого мирного соглашения.

После успехов российских войск на поле боя в 2024 году Трамп изменил курс США: в частности, начал двусторонние переговоры с Москвой и приостановил военную помощь Украине, потребовав от нее шагов по прекращению конфликта.

Достигнутое во вторник соглашение возвестило о значительном улучшении отношений между США и Украиной после стычки между Трампом и Зеленским в Белом доме в прошлом месяце и последовавшего за ней обострения. Однако это не изменило проблем, лежащих в основе конфликта с Россией, сообщили украинские источники.

Россия требует учитывать ее успехи

Начиная с 2022 года российская спецоперация оставила сотни тысяч убитых и раненых, сделала миллионы людей беженцами, обратила города в руины и привела к острейшему противостоянию между Москвой и Западом за шесть десятилетий (авторы явно умышленно умалчивают о причинах конфликта, побудивших Россию начать СВО. – Прим. ИноСМИ).

В ходе визита Путина в Курскую область Герасимов сообщил ему, что российские войска освободили 1 100 квадратных километров территории, из которых 259 только за последние пять дней.

Силы Киева вот-вот потеряют свой плацдарм под Курском. Их основные пути снабжения перерезаны, и они сдали противнику город Суджу.

Путин призвал российские войска как можно скорее выбить войска Киева с оккупированной территории. Он также намекнул, что рассматривает возможность создания буферной зоны в приграничной Сумской области Украины.

Deep State, авторитетный украинский сайт, который публикует карты военных действий, в своем последнем обновлении показал, что ВСУ больше не контролируют Суджу, однако подчеркнул, что бои на окраинах продолжаются.

Главнокомандующий ВСУ заявил в среду, что войска Киева будут продолжать операцию в Курской области “столько, сколько потребуется”, и что бои в Судже и предместьях продолжаются.

Путин неоднократно заявлял, что готов обсуждать урегулирование конфликта, а Трамп назвал намерения Путина серьезными, хотя другие западные лидеры с ним не согласны.

В ноябре агентство Reuters сообщило, что Путин готов вести переговоры с Трампом, но отвергает крупные территориальные уступки и потребует, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО.

Украина утверждает, что регионы, на которые претендует Москва, были аннексированы незаконно, и отказывается признавать над ними российский суверенитет.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил у себя в Telegram, что в соглашении непременно должны учитываться успехи России на поле боя.

“Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне”, — написал он.

Статья написана при участии бюро Reuters в Москве, Дафны Псаледакис из Шеннона (Ирландия), Дойны Чиаку и Хумейры Памук из Вашингтона, а также Лидии Келли из Мельбурна