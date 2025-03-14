Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания соглашения о мире - МИД Армении

Ереван. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение о мире с Азербайджаном готово к подписанию, Ереван готов начать с Баку консультации вокруг сроков и места подписания документа, заявили в МИД Армении.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт достижение соглашения по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и завершения переговоров вокруг достижения согласия по данному проекту соглашения", - говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в четверг.

"Таким образом, соглашение о мире готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения", - добавили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что МИД Армении по дипломатическим каналам довело до сведения МИД Азербайджана, что Республика Армения принимает предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта соглашения о мире и предложило опубликовать совместное заявление о согласовании текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по согласованию проекта, однако "официальный Баку предпочел сделать одностороннее заявление".

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 статей соглашения о мире, несогласованными оставались статья о воздержании от взаимных исков в международных судебных инстанциях и статья о неразмещении третьих сил на границе.

В четверг о завершении Баку и Ереваном переговоров по согласованию текста мирного соглашения заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения приняла предложения Азербайджана касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.