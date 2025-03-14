Не на 30 дней, а навсегда: у Зеленского больше нет курского козыря - Мнения ТАСС

Александр Михайлов — об освобождении 86% территории Курской области и о том, почему Путин заслушивал доклад Герасимова в военной форме

В докладе президенту РФ Владимиру Путину 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что во время наступательных действий в Курской области освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории — это составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. Он добавил, что на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противников и расширяют зону безопасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков днем позже — сегодня, 13 марта — сообщил ТАСС, что командование группировки "Север" доложило Верховному главнокомандующему о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от украинских боевиков.

Изменение баланса

Присутствие на территории РФ группировки ВСУ и значительного количества наемников из стран коллективного Запада на самой современной военной технике НАТО в конце 2024 года давало киевскому режиму возможность торговаться. В частности, заявлять о своей готовности менять некие украинские территории на территории Курской области. Владимир Зеленский не скрывал того, что захват российских земель Курской области имел целью в дальнейшем использование их в качестве рычага давления.

И если раньше у президента Украины и его кураторов в возможных переговорах был весомый козырь, то после вчерашнего появления Владимира Путина в военной форме в Курской области и заявлений о продвижении подразделений ВС РФ на территории Сумской области все преимущества оказались на стороне России. РФ может продолжать продвижение войск.

Сигнал и ответ

Министерство обороны — это не пиар-агентство, и оно вряд ли стало бы приглашать Верховного командующего в пункт управления без серьезных достижений "на земле". Вчера коллективному Западу был подан очень убедительный сигнал о расстановке сил в пользу России. Продвижение подразделений РФ дальше в западном направлении — в Харьковской и в Сумской областях — дает дополнительные преимущества в переговорной позиции, поскольку Россию, очевидно, будут упрашивать либо отвести войска, либо остановить их продвижение дальше по территории Украины.

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС Источник изображения: © Пресс-служба Кремля/ ТАСС

И именно после вчерашнего появления президента на передовой очень серьезно изменилась конфигурация геополитического поля. Все ключевые мировые СМИ и очень многие официальные лица коллективного Запада вынуждены были признать, что ВСУ теряют Курскую область. И единственный, кто еще пытается вселить какие-то надежды в украинцев, — это, видимо, главком ВСУ Александр Сырский со своим заявлением без каких-либо цифр и дат о том, что ВСУ будут держать оккупированные территории Курской области столько, сколько необходимо. Зеленский же, вместо того чтобы, по обыкновению, записывать какие-то видеообращения, помалкивает. Потому что сказать ему явно нечего.

Кому нужно перемирие на 30 дней?

На фоне этого в Москву сегодня прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, он обсудит урегулирование конфликта на Украине. Ранее, 11 марта, в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых Киев заявил о готовности принять предложение США о 30-дневном прекращении огня.

В этой связи для России крайне важно продемонстрировать полное понимание теневых задач, которые были вложены в это решение. Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что Россию не стоит обманывать, с ней нужно говорить открыто. Если Запад хочет заключить мирное соглашение, то мир будет основываться исключительно на условиях Российской Федерации, ведь именно она побеждает на земле. С военной точки зрения России нет никакого смысла останавливать свое продвижение ради каких-то призрачных форм мира.

Ведь что такое перемирие на 30 дней? Это не окончание боевых действий, не капитуляция Украины. Это некая заморозка боевых действий, которая явно будет использована для перевооружения Украины и которую завтра же любой украинский солдат (или киевский наемник) нарушит выстрелом в сторону России. Западу не составит труда сказать, что РФ первая открыла огонь. За последние несколько лет все попытки договориться с Украиной о перемирии — в том числе и по Минским соглашениям — всегда срывались именно киевским режимом. На этом все и закончится. Такое перемирие интересно разве что американскому президенту Дональду Трампу, который продвигает себя в качестве миротворца и должен выполнять определенные обещания.

России нужны гарантии от США того, что Украина не превратится вновь в милитаристское государство с нацистской идеологией, не начнет опять представлять военную угрозу Российской Федерации. Если Вашингтон готов гарантировать выполнение этих условий, тогда, возможно, Россия и согласится заключить мирное соглашение, но не на 30 дней, а навсегда.

Александр Михайлов

Руководитель Бюро военно-политического анализа